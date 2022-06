Ông Chu Ngọc Anh ký bổ nhiệm lãnh đạo sở, ngành trước khi bị bắt

Như đã thông tin, dư luận đang xôn xao việc trước khi bị kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng, bãi nhiệm và bị khởi tố, bắt tạm giam, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký bổ nhiệm nhiều lãnh đạo ở các sở, ngành.

Cụ thể, Quyết định 1855/QĐ-UBND bổ nhiệm ông C.N.T (38 tuổi), phụ trách Phòng Tổng hợp, Văn phòng UBND TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội.

Cựu Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh ký nhiều quyết định bổ nhiệm lãnh đạo sở, ngành trước khi bị khởi tố, bắt tạm giam khiến dư luận xôn xao. Ảnh: Dân Việt.

Quyết định 1868/QĐ-UBND bổ nhiệm ông N.X.S. (51 tuổi), Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Quyết định 1869/QĐ-UBND bổ nhiệm ông V.T.T. (50 tuổi), Chánh Văn phòng Sở Tài chính TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Quyết định 1886/QĐ-UBND bổ nhiệm bà N.T.N.A. (44 tuổi), Trưởng phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Quyết định 1888/QĐ-UBND bổ nhiệm ông N.D.T. (34 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính, Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội giữ chức Phó Tổng Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển TP Hà Nội.

Quyết định 1889/QĐ-UBND bổ nhiệm ông M.X.T. (41 tuổi), Trưởng phòng Tổ chức biên chế, Sở Nội vụ TP Hà Nội, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Trước sự việc này, dư luận đặt câu hỏi về việc ông Chu Ngọc Anh trước khi bị kỷ luật, bắt giam nhưng bổ nhiệm hàng loạt cán như vậy liệu có đúng quy trình?

Không bất thường nhưng nên xác minh lại

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Trương Quốc Hòe (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, việc này không có gì bất thường.

Bởi việc bổ nhiệm cán bộ là cả một quy trình, qua nhiều cấp thẩm duyệt, một mình ông Chu Ngọc Anh không thể quyết định được, ông này chỉ thay mặt thành phố để ký các quyết định.

Trong khi đó, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, về nguyên tắc khi ông Chu Ngọc Anh chưa bị kỷ luật, bãi nhiệm vẫn có toàn quyền thực hiện công việc, nhiệm vụ theo thẩm quyền.

Nếu thời điểm ban hành quyết định bổ nhiệm cán bộ mà ông Chu Ngọc Anh đã bị kỷ luật, cách chức nhưng vẫn ký văn bản, các văn bản đó mới không có hiệu lực pháp luật.

Bởi vậy các quyết định hành chính mà cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội ban hành trước khi bị kỷ luật vẫn có hiệu lực pháp luật.

Tuy nhiên, ông Cường cho rằng, những văn bản này ban hành ở thời điểm nhạy cảm và nếu có khiếu kiện, cơ quan chức năng có thể sẽ vào cuộc thanh tra, xác minh làm rõ xem việc bổ nhiệm các cán bộ nêu trên có đảm bảo thủ tục, điều kiện theo quy định pháp luật hay không.

Trường hợp việc bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, không đảm bảo trình tự thủ tục, các quyết định bổ nhiệm sẽ bị hủy bỏ.

Vấn đề này cơ quan chức năng sẽ làm rõ trong quá trình giải quyết các khiếu nại, kiến nghị có liên quan.

Vị Tiến sĩ nhấn mạnh, với các quyết định bổ nhiệm cán bộ mà diễn ra vào những thời điểm nhạy cảm, dư luận lên tiếng, cơ quan chức năng cần vào cuộc xác minh làm rõ.

Như Dân Việt đã thông tin, chiều 6/6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Ông Chu Ngọc Anh bị Bộ Chính trị đánh giá là đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước...

Đến chiều 7/6, HĐND TP Hà Nội đã họp chuyên đề về công tác nhân sự, với 100% đại biểu có mặt biểu quyết bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch UBND TP Hà Nội đối với ông Chu Ngọc Anh.

Chiều tối cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Chu Ngọc Anh để điều tra về tội danh "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".