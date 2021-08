SeABank và Bưu điện Việt Nam ký kết hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng từ xa

Bên cạnh đó, SeABank cũng hưởng ứng và tài trợ 2 tỷ đồng cùng Bưu điện Việt Nam triển khai hoạt động xã hội "Hạt vàng Bưu điện" trong chương trình trao tặng 730 tấn gạo cho 233.000 người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 tại khu vực TP.HCM và miền Nam do Bưu điện Việt Nam khởi xướng.



Với mong muốn tạo nên hệ sinh thái đa dạng cho khách hàng, SeABank đã đẩy mạnh hợp tác với nhiều đối tác có tiềm lực, thế mạnh về công nghệ, mạng lưới, trong đó có Bưu điện Việt Nam với mục tiêu lớn nhất là xây dựng các sản phẩm, dịch vụ có tích hợp giữa tài chính và bưu chính, kết nối các giá trị và mang tới cho khách hàng tiện ích, lợi ích tối ưu.

Bước sang năm thứ 6 hợp tác thành công, trong bối cảnh dịch Covid-19 tác động đến nền kinh tế nói chung, doanh nghiệp và người dân nói riêng, SeABank và Bưu điện Việt Nam vẫn luôn tìm kiếm cơ hội hợp tác thông qua nhiều hình thức. Với việc hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng từ xa, SeABank sẽ cung cấp cho khách hàng của Bưu điện Việt Nam giải pháp mở Tài khoản ngân hàng, mở Sổ tiết kiệm tại SeABank từ xa cho khách hàng thông qua phương tiện điện tử trên mạng lưới bưu cục của Bưu điện Việt Nam, đồng thời sử dụng các dịch vụ ngân hàng đi kèm rất nhanh chóng, thuận tiện.

Bà Lê Thu Thủy - Tổng Giám đốc SeABank cho biết: "Nhiều năm qua, Bưu điện Việt Nam là đối tác chiến lược hàng đầu của SeABank. Hai bên đã có mối quan hệ bền chặt, hợp tác thành công trong nhiều lĩnh vực như: Dịch vụ thu chi hộ, dịch vụ chuyển tiền, dịch vụ chi trả kiều hối, dịch vụ chi trả trợ cấp xã hội… mang đến nhiều giá trị và tiện ích cao nhất cho khách hàng. Việc ký kết hợp đồng hợp tác triển khai dịch vụ ngân hàng từ xa giúp khách hàng của Bưu điện Việt Nam tiếp cận các dịch vụ ngân hàng dễ dàng, thuận tiện hơn, nhất là trong thời điểm hiện nay nhiều tỉnh/thành đang thực hiện giãn cách. Đây cũng chính là mục tiêu hàng đầu của SeABank và Bưu điện Việt Nam khi triển khai hợp tác: luôn đặt khách hàng làm trung tâm".

Ông Chu Quang Hào - Tổng Giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam chia sẻ: "Bưu điện Việt Nam là doanh nghiệp bưu chính công ích, được Nhà nước giao quản lý và khai thác có hiệu quả mạng bưu chính công cộng. Với việc hợp tác với Ngân hàng SeABank, cũng như với các tổ chức tín dụng khác trong việc cung cấp các dịch vụ ngân hàng qua mạng lưới bưu chính, Bưu điện Việt Nam đang dần trở thành cầu nối giữa ngân hàng với khách hàng và giúp người dân có nhiều cơ hội tiếp cận với các dịch vụ tài chính cơ bản và các dịch vụ ngân hàng hiện đại, góp phần thực hiện được các mục tiêu Chiến lược tài chính Toàn diện quốc gia, cũng như hạn chế được vấn nạn "tín dụng đen" trong nền kinh tế, đặc biệt là tại nông thôn, vùng sâu, vùng xa".

Bên cạnh đó, nhằm phát huy tinh thần tương thân tương ái, thể hiện trách nhiệm với xã hội, cộng đồng, SeABank đã hưởng ứng và đồng hành tài trợ 2 tỷ đồng cho hoạt động "Hạt vàng bưu điện" của Bưu điện Việt Nam nhằm trao tặng hơn 730 tấn gạo miễn phí cho 233.000 người dân nghèo bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 tại TP.HCM và khu vực phía Nam.

Cụ thể, từ ngày 5 - 15/8, Bưu điện Việt Nam sẽ tổ chức phát gạo miễn phí cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn, người tàn tật, sinh viên ngoại tỉnh, người lao động tự do, người lao động bị mất việc làm tại 6 tỉnh thành gồm: TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Tây Ninh, Long An, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu. Đây là hoạt động mang đậm tính nhân văn nhằm ủng hộ lương thực, thực phẩm cho người dân phía Nam hiện đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, giúp người dân có thêm nguồn lương thực để phòng, chống dịch an toàn.