Siêu mẫu Ngọc Thúy - người đẹp bị đại gia Đức An đòi tài sản 288 tỷ đồng là ai?

Siêu mẫu Ngọc Thúy - vợ cũ của đại gia Đức An là ai?

Siêu mẫu Ngọc Thúy từng là một trong những gương mặt nổi bật của làng thời trang Việt những năm 90. Cô sở hữu gương mặt xinh đẹp, sắc sảo và ngoại hình gợi cảm nên được nhiều người ưu ái gọi là "Marilyn Monroe Việt Nam".

Được biết, Ngọc Thúy là người mẫu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cô từng chọn ngành Sư phạm sau khi tốt nghiệp phổ thông với kết quả khá cao nhưng cũng vì hoàn cảnh gia đình, người đẹp buộc phải gác lại việc học. Nhờ sở hữu chiều cao 1m68, Ngọc Thúy quyết định lựa chọn nghề người mẫu để mưu sinh.

Trong quá trình hoạt động nghệ thuật, siêu mẫu Ngọc Thúy từng giành giải thưởng "Người mẫu xuất sắc nhất" năm 2003. Cô cũng được cho là người đẹp tiên phong phân định ranh giới giữa người mẫu hạng B và người mẫu vedette cho mỗi lần xuất hiện (cát-sê khoảng 500 USD giai đoạn những năm 2003-2006).

Nhan sắc xinh đẹp của siêu mẫu Ngọc Thúy thu hút người đối diện. (Ảnh: ST)

Siêu mẫu Ngọc Thúy cũng "lấn sân" sang lĩnh vực ca hát, đóng phim khi góp mặt trong chương trình "Người đẹp hát" và xuất hiện trong các phim truyền hình như: Cánh cửa cuộc đời, Blouse trắng, Trái đắng... Người đẹp từng giành giải Gương mặt Điện ảnh triển vọng năm 2000.



Siêu mẫu Ngọc Thúy từng là một biểu tượng nhan sắc của làng mẫu Việt và đạt được thành quả đáng nể. (Ảnh: Sức khỏe và Đời sống)

Siêu mẫu Ngọc Thúy: Từ vụ kiện mẹ ruột đến chuyện chồng cũ đòi tài sản 288 tỷ đồng

Năm 2006, người đẹp gây chú ý khi chính thức lên xe hoa với đại gia Đức An. Được biết, cặp đôi quyết định đăng ký kết hôn sau 7 ngày gặp gỡ, hẹn hò. Tuy nhiên, chuyện tình tưởng như chỉ có trong cổ tích của đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy chính thức khép lại sau khoảng thời gian gần 2 năm gắn bó. Đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy ly hôn vào tháng 3/2008. Hậu ly hôn, siêu mẫu Ngọc Thúy nên duyên với chồng luật sư tại Mỹ. Cặp đôi đính hôn vào năm 2015 và tổ chức đám cưới vào 1 năm sau đó. Trái ngọt hôn nhân của siêu mẫu Ngọc Thúy và chồng luật sư là một cậu con trai.

Đề cập đến người chồng hiện tại, siêu mẫu Ngọc Thúy từng chia sẻ với truyền thông: "Sau những sóng gió, cuối cùng tôi đã tìm được người đàn ông thực sự yêu thương mình. Tôi vui khi làm một phụ nữ bình thường, sống yên ấm bên chồng con".

Siêu mẫu Ngọc Thúy hạnh phúc bên chồng luật sư sau khi "đường ai nấy đi" với đại gia Đức An. (Ảnh: ST)

Trước đó, mối quan hệ của 3 người gồm: Siêu mẫu Ngọc Thúy, đại gia Đức An và người mẫu Phan Như Thảo - vợ mới đại gia Đức An từng khiến báo chí tốn không ít giấy mực. Hai người đẹp Ngọc Thúy - Như Thảo từng liên tục "đá xéo", "khẩu chiến" thông qua trang cá nhân trên Facebook. Thậm chí, siêu mẫu Ngọc Thúy đã viết "tâm thư" nhắn nhủ Phan Như Thảo: "Vì chồng em sống bạc quá, nhẫn tâm quá thôi em à! Cứ từ từ mà mở mắt em nhé!".

Hiện tại, dù đã "đường ai nấy đi" được khoảng 13 năm và có gia đình riêng nhưng đại gia Đức An và vợ cũ - cựu siêu mẫu Ngọc Thúy vẫn khiến dư luận xôn xao vì vụ kiện liên quan đến khối tài sản hơn 288 tỷ đồng chưa có hồi kết. Siêu mẫu Ngọc Thúy cũng từng khiến dư luận xôn xao khi từng khởi kiện mẹ ruột ra tòa vào khoảng năm 2014. Thời điểm đó, cựu siêu mẫu cho rằng, cô và chồng cũ đã bỏ tiền ra mua biệt thự, còn mẹ ruột của cô chỉ đứng tên giùm. Do mẹ ruột có ý định chuyển nhượng những bất động sản này cho chồng cũ nên siêu mẫu Ngọc Thúy đã khởi kiện ra tòa đòi quyền lợi.

Siêu mẫu Ngọc Thúy bị chồng cũ kiện đòi tài sản 288 tỷ đồng. (Ảnh: FBNV)

Theo dự kiến, ngày 18/8, TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa xét xử vụ án tranh chấp quyền sở hữu tài sản và chia tài sản chung sau ly hôn giữa Nguyễn Đức An (61 tuổi, Việt kiều Mỹ) và bà Phạm Thị Ngọc Thúy (43 tuổi, siêu mẫu Ngọc Thúy). Được biết, đại gia Đức An khởi kiện vụ việc từ năm 2010. Như vậy, sau 13 năm thụ lý, TAND đưa vụ việc ra xét xử.

Theo hồ sơ vụ án, trong thời gian đại gia Đức An và siêu mẫu Ngọc Thúy còn là vợ chồng, ông An mang quốc tịch Mỹ nên được cho là "phải nhờ vợ đứng tên sở hữu" 39 loại tài sản mà ông mua tại Việt Nam bao gồm: Cổ phiếu, xe hơi, hàng chục căn hộ, lô đất, biệt thự tại các dự án lớn ở TP.HCM và Phan Thiết...