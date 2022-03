"Siêu phẩm" Dune thắng lớn tại trao giải Oscar 2022

Các đề cử năm nay đánh dấu sự dẫn đầu The Power of the Dog của Netflix dẫn đầu với 12 đề cử, tiếp theo là Dune của đạo diễn Denis Villeneuve với 10 đề cử. Jane Campion là người phụ nữ đầu tiên hai lần được đề cử cho giải Đạo diễn xuất sắc nhất, trong khi Kenneth Branagh là người đầu tiên nhận được đề cử ở bảy hạng mục khác nhau. Phim Belfast, cùng với bản làm lại West Side Story của Steven Spielberg, mỗi phim có bảy đề cử.

Đêm trao giải Oscar 2022 diễn ra vào ngày 28/3. (Ảnh: IT)

Cuộc đua tới các giải thưởng danh giá đêm trao giải Oscar 2022 đã kết thúc. Sau đây là toàn bộ danh sách các bộ phim, nhân vật giành chiến thắng tại trao giải Oscar 2022. Bộ phim Dune xuất sắc giành tới 5 tượng vàng.

Âm thanh hay nhất: Dune Phim tài liệu ngắn hay nhất: The Queen of Basketball Phim hoạt hình ngắn hay nhất: The Windshield Wiper Phim live action hay nhất The Long Goodbye Best Original Score: Dune Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất: Dune Hóa trang xuất sắc nhất: The Eyes of Tammy Faye Diễn viên nữ phụ xuất sắc nhất: Ariana DeBose trong West Side Story Quay phim xuất sắc nhất: Dune Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: Dune Phim hoạt hình hay nhất: Encanto Diễn viên phụ nam xuất sắc nhất: Troy Kotsur trong Coda Phim tiếng nước ngoài hay nhất: Driver My Car Phục trang xuất sắc nhất: Cruella Kịch bản gốc hay nhất: Belfast



Bộ ba người dẫn chương trình tại đêm trao giải Oscar 2022. (Ảnh: Reuters).

Phim live action ngắn hay nhất thuộc về The Long Goodbye. Aneil Karia và Riz Ahmed nhận cùng nhau lên nhận tượng vàng. (Ảnh: Reuters).

Joe Walker nhận tượng vàng cho Dựng phim xuất sắc nhất với phim Dune. (Ảnh: Reuters).

Encanto cũng là bộ phim hoạt hình đầu tiên của Disney lấy bối cảnh đất nước Colombia. (Ảnh: TL)



Bộ phim hoạt hình Encanto đã giành chiến thắng tại hạng mục Phim hoạt hình xuất sắc. Đây là tác phẩm do xưởng phim hoạt hình Walt Disney sản xuất. Nội dung phim xoay quanh cuộc sống của một cô gái không có phép thuật sinh ra trong một gia đình mà mọi thành viên đều có siêu năng lực.

Tại lễ trao giải Oscar 2022, Troy Kotsur trong CODA đã giành giải Diễn viên phụ xuất sắc. Ông đã làm nên lịch sử khi trở thành nam diễn viên khiếm thính đầu tiên giành tượng vàng Oscar. Vai diễn Frank Rossi của ông trong phim CODA thực sự mang lại cảm xúc cho người xem. "Thật tuyệt vời khi đứng tại đây, tôi vẫn chưa thể tin vào điều này. Thành công này dành cho cộng đồng người khiếm thính, cho CODA (trong gia đình khiếm thính) và cho cộng đồng người khuyết tật", Troy Kotsur nói trên bục nhận giải Oscar 2022.

Troy Kotsur nhận giải Nam diễn viên phụ xuất sắc tại Oscar 2022. (Ảnh: Getty)

Nữ diễn viên Ariana DeBose giành tượng vàng với vai diễn Anita trong bộ phim West Side Story của đạo diễn Steven Spielberg. DeBose dành lời cảm ơn tới Rita Moreno, người đã dành tượng vàng Oscar với vai diễn tương tự trong bộ phim gốc, ra mắt khán giả vào năm 1962. "Nếu bất kỳ ai đặt câu hỏi về danh tính của bạn, hoặc bạn cảm thấy mình đang sống giữa lằn ranh để tìm bản ngã. Tôi hứa với bạn rằng, sẽ luôn có chốn dung thân cho chúng ta", nữ diễn viên phát biểu.

Bộ phim Nhật Bản Driver My Car đã giành giải thưởng Phim nước ngoài hay nhất tại Oscar 2022. Bộ phim được đạo diễn bởi Ryusuke Hamaguchi. Đây là phim được chuyển thể từ một câu chuyện của nhà văn Nhật nổi tiếng Murakami. Trên bục nhận giải, đạo diễn Hamaguchi cảm ơn những người đã đồng hành cùng anh "mang chiếc xe của tôi tới nước Mỹ".

"Drive My Car" nhận giải Phim quốc tế xuất sắc tại Oscar 2022. (Ảnh: News)