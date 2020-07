Siêu trộm vác cả xấp tiền vui tới bến, chiều người đẹp

Đối tượng chuyên đột nhập các tiệm vàng ở khắp nhiều tỉnh, thành trên cả nước được xác định là Nguyễn Văn Năm (33 tuổi, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh). Năm có biệt tài leo trèo như “người dơi” và có thể mở các loại khóa cửa, kể cả một số loại khóa… chống trộm.

Một cán bộ tham gia phá án cho biết, Năm vốn quê gốc ở huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi gây ra một số vụ trộm vàng, Năm đã rời khỏi địa phương. Thông qua mối quan hệ trên mạng xã hội, đối tượng làm giả chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Mạnh Hùng, sinh năm 1987, trú tại quận Đống Đa, Hà Nội.

Sau khi lột xác với cái tên giả, siêu trộm Nguyễn Văn Năm dạt lên bản Noong Phai, xã Phúc Sơn, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái sinh sống. Tại đây, Năm tỏ ra là thanh niên làm ăn nhanh nhậy, tháo vát. Năm kinh doanh điện thoại, cho thuê ô tô, phông bạt và tổ chức sự kiện…

Đối tượng Nguyễn Văn Năm.

Với vẻ ngoài bảnh bao, tài ăn nói khéo léo, lại thu nhập nhiều tiền từ các nghề tay trái, người dân địa phương luôn cho rằng, Năm là người đa tài, kiếm tiền tốt, thậm chí Năm khiến nhiều cô gái ngưỡng mộ.

Năm tỏ ra rất lại ga-lăng với phụ nữ, sẵn sàng chi nhiều tiền để tặng quà các người đẹp, vì thế hắn đi đến đâu cũng có người đẹp thích. Năm còn nổi tiếng khi đám dân chơi đồn rằng, hắn thường xuyên vác cả xấp tiền về thành thị vui tới bến, những chỗ nào mà dân chơi cho rằng xa xỉ nhất của đất Hà thành thì hắn cũng từng có mặt.

Ngoài người vợ chính thức ở quê Bắc Ninh thì tại huyện Văn Chấn (tỉnh Yên Bái), Năm còn chung sống không hôn thú với 1 hotgirl và có với nhau 2 mặt con. Xung quanh hắn toàn những cô gái xinh đẹp, kể cả hotgrl miền núi hay thành thị.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, trong vòng 3 năm, đối tượng Năm đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Hà Nội. Tổng số tài sản bị mất lên tới hơn 1,4 tỉ đồng. Theo cảnh sát, trước khi ra tay sẽ dành thời gian tăm tia xem các cửa hàng vàng bạc nào có thể đột nhập được. Sau đó Năm chuẩn bị sẵn xà cầy, tuốc-nơ -vít, kìm cắt điện... rồi bắt xe taxi quay lại các cửa hàng vào buổi đêm.

Chờ thời điểm thuận lợi Năm trèo lên tầng tum, dùng các công cụ mang theo để đột nhập vào các cửa hiệu vàng bạc rồi khoắng sạch tài sản. Ngoài các vụ đột nhập tiệm vàng ở Hà Nội, Năm còn là bị can trong vụ án mà công an tỉnh Lai Châu đang thụ lý và đang bị tạm giam tại trại Tạm giam Công an tỉnh Lai Châu.

Theo hồ sơ, tháng 12/2018 Năm từ Yên Bái mò sang Lai Châu, đột nhập vào cửa hàng vàng bạc Tuấn T. nẫng đi 300 cây vàng. Hai tuần sau Năm sa lưới pháp luật.

Năm khai nhận trước đó đã thực hiện trót lọt 4 vụ trộm cắp vàng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sơn La, Hà Tĩnh và Nghệ An, đem bán với giá trị gần 10 tỉ đồng.