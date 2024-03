“Siêu vũ trụ giải trí” trong lòng Ocean City có gì mà khiến Gen Z mê mẩn?

Sạc năng lượng tại "điểm điến triệu trải nghiệm" Grand World

Gần nửa triệu du khách đã tới Ocean City trong kỳ nghỉ Tết vừa qua (từ 8/2 - 14/2), trong đó tọa độ được mọi người hướng tới nhiều nhất chính là siêu quần thể ẩm thực - vui chơi - giải trí - mua sắm Grand World. Đây cũng là "Tổ hợp vui chơi giải trí, mua sắm đông khách nhất Việt Nam Tết 2024" được chứng nhận bởi Hội Kỷ lục Việt Nam.

Mới đây nhất, tối 9/3, quảng trường Grande ngay trung tâm "thành phố không ngủ" như bùng nổ với gần 100.000 du khách, phần lớn là các bạn trẻ, cùng đổ về để tham dự đại nhạc hội bom tấn "New You - New World".

"Thế hệ Gen Z như bọn mình quan niệm ‘ăn có nơi, chơi có chốn’, điểm đến phải sang - xịn - mịn, vừa phải ‘có tất cả’ nhưng vẫn phải độc đáo, khác biệt. Mà những điều này đều có thể tìm thấy ở Grand World", Yến Linh - 25 tuổi (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ lý do "phải lòng" Grand World.

Trải nghiệm hạnh phúc trên Vòng quay ngựa gỗ cổ tích Carousel Horse.

Được ví như "vũ trụ giải trí", trong lòng Grand World có sự hiện diện của cả một "vương quốc trò chơi", với phong cách đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi, đáp ứng được mọi nhu cầu vui chơi, mua sắm, nghỉ dưỡng…

Với những người lãng mạn, đặc biệt là các cặp đôi, Grand World là điểm đến lý tưởng để "đưa nhau đi trốn". Như dịp Quốc tế phụ nữ 8/3, rất nhiều cặp đôi đã chọn nơi đây để tỏ tình, hâm nóng tình yêu cùng hàng loạt trải nghiệm thú vị như các cửa hàng gắp gấu PickMe, Hi Tiger, Một hai ba photobooth, vòng quay ngựa gỗ cổ tích Carousel Horse vốn xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình lãng mạn…

Tận hưởng phút giây thăng hoa trên thuyền Gondola dọc dòng sông Venice thơ mộng là trải nghiệm chỉ có tại Grand World.

Nếu ưa mạo hiểm, thích cảm giác mạnh, Sky Drop sẽ thực sự là "liều doping" mà bạn muốn thử để khám phá giới hạn bản thân. Trải nghiệm rơi tự do từ độ cao của toà nhà 7 tầng lầu sẽ là những giây phút "rụng tim" đầy phấn khích và đây chính là một phần đã làm nên thành công của những khu vui chơi - giải trí vang danh như VinWonders Phú Quốc.

Cùng với đó, mê cung gương Mirror Maze hay nhà ma cũng có thể tạo ra những giây phút đáng nhớ. Thời gian tới, sẽ có thêm loạt trò chơi mới là Magic Bike hay Balloon Tower, được VinWonders "freeship" về từ các nhà sản xuất hàng đầu thế giới là Zamperla, Technical Park, đem tới cơ hội ngắm nhìn cảnh đẹp choáng ngợp từ trên cao "có 1-0-2".

Từ tháng 3/2024, các màn trình diễn pháo hoa ở Ocean City sẽ diễn ra hàng ngày.

Sau khi "quẩy tung nóc" với các trò chơi đa trải nghiệm, Gen Z sẽ có nhiều lựa chọn "xả hơi" ngay tại Grand World. Ngay tại các con phố thương mại sầm uất, hàng loạt bar/ pub hoạt động 24/7 sẽ là gợi ý không tồi mang tới những cảm giác thư giãn cực độ.

"Menu tiện ích" khác mà bạn có thể lựa chọn như: ngắm pháo hoa vào 21h hàng ngày tại Tháp Đồng; hay thư thái tận hưởng những phút giây êm đềm khi ngồi trên thuyền Gondola thả trôi theo dòng Venice hoặc sống trong không khí lễ hội của show diễn thực cảnh đẳng cấp thế giới The Grand Voyage…

Mùa hè đáng nhớ đang đợi chờ ở "thiên đường biển"

Nhịp sống trong lòng Ocean City là 365 ngày sôi động, với các hoạt động được thiết kế theo kiểu "mùa nào, thức nấy". Khi mùa đông đầy ắp kỷ niệm ở Grand World chuẩn bị đi qua thì kỳ nghỉ hè đa sắc đang chuẩn bị mở ra với ngàn vạn trải nghiệm khác biệt tại các "kỳ quan biển" nắm giữ nhiều kỷ lục của Ocean City.

Thực tế thì suốt 6 năm qua, từ khi bắt đầu mở cửa chính thức, hồ Ngọc Trai hay biển hồ nhân tạo Crystal Lagoon ở Vinhomes Ocean Park 1 đã là điểm đến quen thuộc của nhiều nhóm bạn trẻ Gen Z với các cuộc hẹn hò chèo thuyền kayak, chạy mô tô nước, bơi lội hay đơn giản là cùng nhau camping, thưởng thức các món ngon BBQ bên bờ biển, nhất là vào những dịp cuối tuần.

Việc Ocean City liên tục ra mắt thêm các "kỳ quan biển" ở Vinhomes Ocean Park 2 và 3, ngày càng mở rộng "thiên đường biển nhiệt đới" của mình. Điều này cũng làm thay đổi thói quen du lịch của nhiều bạn trẻ. Thay vì phải xách balo lên máy bay đi xa như trước, giới trẻ miền Bắc đã có thể tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng biển đẳng cấp 5 sao ngay trong lòng thành phố mà chất lượng không thua kém gì Nha Trang, Phú Quốc hay các bãi biển tuyệt đẹp trên thế giới.

"Thiên đường biển nhiệt đới" ở Ocean City hứa hẹn mang tới kỳ nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao.

Điều được nhiều người chờ đợi hơn cả là mùa lễ hội biển tại VinWonders Hà Nội Wave Park. Ngoài cơ hội được hòa mình vào không khí Carnival náo nhiệt, thưởng thức các màn trình diễn đường phố, các bạn trẻ sẽ được xả stress cực độ với các trải nghiệm khám phá 6 hồ tạo sóng nhân tạo tổng diện tích 5,4ha với các ngọn sóng có thể cao tới gần 3 m; Thác nước 15 m, núi nhân tạo 30 m, công viên cát Sandy Park rộng hơn 10.000 m2, hồ nước mặn nhân tạo Laguna lớn nhất Châu Á có diện tích 9,3 ha...

Cùng với đó, tại VinWonders Hà Nội Water Park có 6 cụm đường trượt các cấp độ, bộ ba sân chơi chủ đề về thế giới đại dương: Cá mập, Sứa biển và Khám phá; Sân chơi nước Coral, sân chơi trẻ em Aquarium. Tại đây, thanh thiếu niên và trẻ nhỏ sẽ được tham gia hàng loạt trò chơi vận động như leo trèo, trượt cầu trượt, chạy nhảy, bơi lội, giúp rèn luyện thể chất và sức khỏe, đồng thời, nạp thêm năng lượng tích cực sau cả một học kỳ đầy áp lực.

Nếu gia nhập cộng đồng cư dân của Ocean City, các tín đồ thể thao sẽ được thỏa sức vận động 24/7 với sự hiện diện của hàng ngàn thiết bị thể thao, hàng trăm sân vận động được bố trí khắp đại đô thị… Chất sống xanh khỏe mạnh, dồi dào năng lượng này, cùng với các tiện ích đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi, đủ đầy chính là điểm cộng giúp Ocean City ngày càng trở nên hấp dẫn, đặc biệt với Gen Z – thế hệ luôn "làm hết sức, chơi hết mình.