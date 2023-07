Trong cuốn hồi ký "Rememberings" phát hành năm 2021, Sinéad O'Connor - nữ ca sĩ người Ireland đã tiết lộ tầm quan trọng của việc bảo vệ di sản âm nhạc và tài chính của mình. Với tình yêu và sự tôn trọng đối với nghệ thuật và nhạc cụ của cô, nữ ca sĩ luôn chú trọng đến việc giảng dạy con cái về điều này này.

"Khi các nghệ sĩ chết đi, di sản nghệ thuật họ trở nên quý giá hơn rất nhiều so với khi họ còn sống. Tupac đã phát hành album hơn kể từ khi ông qua đời, thậm chí nhiều hơn cả trong thời gian ông còn sống. Vì thế, tôi cho là những gì các hãng đĩa đã làm là khá ghê tởm", cô nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People.

Sinéad O'Connor dạy con giữ tài sản trước khi qua đời không rõ nguyên nhân

"Khi các nghệ sĩ chết đi, di sản nghệ thuật họ trở nên quý giá hơn rất nhiều so với khi họ còn sống", Sinéad O'Connor nói. Ảnh: IT.



Để đảm bảo di sản âm nhạc của mình được bảo vệ và không bị lợi dụng sau khi mất, Sinéad O'Connor đã dạy con cái mình những nguyên tắc đơn giản nhưng rất quan trọng. "Từ lúc con cái còn rất nhỏ, tôi luôn dạy chúng rằng: "Nếu ngày mai mẹ mất, trước khi gọi số cấp cứu 911, hãy gọi cho người kế toán của mẹ và đảm bảo các hãng đĩa không tung ra nhạc của mẹ mà không nói cho các con biết tiền ở đâu", cô giải thích.

Tin buồn đến với người hâm mộ khi Sinéad O'Connor được tìm thấy trong trạng thái bất tỉnh tại nhà riêng ở Luân Đôn. Cô được xác định đã qua đời, hưởng thọ ở tuổi 56. Hiện cảnh sát Luân Đôn vẫn chưa thông báo về nguyên nhân cái chết, nhưng cho biết không xem xét việc này là đáng ngờ.

Sinéad O'Connor là mẹ của bốn đứa con. Vào năm ngoái, cô phải hứng chịu nỗi đau mất con trai 17 tuổi có tên là Shane. Cô từng chia sẻ, chỉ có những đứa con của mình dành cho cô toàn bộ tình yêu mà không hề toan tính. Cô là một nghệ sĩ có giọng hát trong trẻo, kết hợp với khả năng viết nhạc xuất sắc, thể hiện quan điểm về chính trị, tâm linh, lịch sử và triết học.

Album đầu tay của cô, "The Lion and the Cobra", ra mắt vào năm 1987 đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình. Tuy nhiên, chỉ đến khi album thứ hai "I Do Not Want What I Haven’t Got" được phát hành vào năm 1990, Sinéad O'Connor mới thực sự trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và đạt được sự công nhận rộng rãi.