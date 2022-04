Singapore và Philippines dẫn đầu về gia tăng số lượng đặt vé máy bay tới Đông Nam Á

Chuyến bay chở những khách du lịch nước ngoài đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh chiều 16/3, sau khi Việt Nam chính thức mở cửa trở lại với du lịch quốc tế từ ngày 15/3/2022. (Ảnh: vietnamtourism.gov.vn)

Thái Lan được đánh giá "tụt hậu" so với Việt Nam vế số lượng khách nước ngoài

Hãng tin Reuters dẫn nhận xét trên của World Travel & Tourism Council (Hội đồng Du lịch và Lữ hành Thế giới) 2 năm sau ngành du lịch của thế giới nói chung, Đông Nam Á nói riêng bị đình trệ vì Covid-19. Nay khách du lịch đã quay trở lại, sau khi các quy định hạn chế nhập cảnh được dỡ bỏ tại nhiều quốc gia.



Khách du lịch nước ngoài trải nghiệm một tour phiêu lưu mạo hiểm tại Chiang Mai, Thái Lan. (Ảnh: tourradar)

Nhưng để phục hồi hoàn toàn du lịch tại Đông Nam Á nói chung, theo dự đoán của các chuyên gia, quá trình này vẫn sẽ diễn ra khá chậm và không đồng đều.

Đặc biệt là một "điểm nóng" du lịch lâu năm như Thái Lan lại đang cho thấy dấu hiệu "tụt hậu" so với các nước láng giềng Đông Nam Á khác, trong đó có Việt Nam. Số khách du lịch nước ngoài đến Việt Nam đã tăng gần gấp đôi trong quý đầu năm 2022 so với 1 năm trước đó.

Các tour du lịch mạo hiểm của Philippines càng hút khách du lịch sau khi nước này loại bỏ các quy định hạn chế, chỉ yêu cầu khách du lịch đã tiêm vaccine test nhanh trước khi đến. (Ảnh: Smile Magazine)

Theo dữ liệu của hãng du lịch ForwardKeys, số lượng đặt chỗ trước trên các chuyến bay quốc tế đến khu vực Đông Nam Á đã tăng từ chưa đầy 10% so với mức của thời trước Covid-19 hồi đầu năm 2022, lên 38% vào cuối tháng 3. Số lượng đặt chỗ trước này rất có ý nghĩa bởi là một dấu hiệu dự báo số khách đến trong tương lai.

Singapore hiện đạt 72% số lượng khách nước ngoài đặt chỗ trên các chuyến bay quốc tế, so với năm 2019. (Ảnh: Getty)

Dẫn đầu về mức gia tăng số lượng đặt chỗ trước này là Singapore (đạt 72% so với năm 2019) và Philippines (đạt 65% so với năm 2019), chủ yếu bởi 2 quốc gia này chỉ yêu cầu khách du lịch đã tiêm vaccine test nhanh trước khi đến.

Trong khi các yêu cầu kiểm dịch vẫn còn phức tạp hơn ở Thái Lan khiến điểm đến từng rất "Hot" này bị nhiều khách quốc tế "loại ngay từ vòng đầu", nên số lượng đặt chỗ đến Thái Lan hiện nay mới bằng 24% so với năm 2019.

HIện tại 1/3 số khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á là từ châu Âu

Dù hiện nay Singapore và Philippines đang có được vị thế thị trường du lịch nước ngoài lớn hơn so với Thái Lan, nhưng nhà phân tích hàng không độc lập Brendan Sobie vẫn lưu ý: Du lịch châu Á đang phục hồi chậm hơn so với các khu vực khác, đặc biệt là với châu Âu - nơi đã nới lỏng các quy định hạn chế du lịch từ nhiều tháng trước.

Khách du lịch quốc tế thích thú với trải nghiệm làm đèn lồng tại Hội An. (Ảnh: vietnamluxurytourism)

Tương tự như vậy, theo dự báo của International Air Transport Association (Hiệp hội Vận tải Hàng không quốc tế), lưu lượng du lịch nội địa và quốc tế tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2022 sẽ đạt mức 68% so với năm 2019, tiến tới có thể phục hồi hoàn toàn như thời trước Covid-19 vào năm 2025. Nghĩa là vẫn chậm một năm so với phần còn lại của thế giới.

Kể từ đầu năm 2022 đến nay, 1/3 số khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á là từ châu Âu. (Ảnh: tourradar)

Hồ sơ khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á cũng đã thay đổi. Khách Trung Quốc vốn là phân khúc khách du lịch lớn nhất châu Á, thì nay vẫn chưa được phép đi du lịch nước ngoài. Trong khi Nhật Bản vẫn chưa mở cửa hoàn toàn, nên mới chỉ có một số ít khách Nhật Bản đến các nước Đông Nam Á.

Một phân khúc khách du lịch khác vừa cho thấy dấu hiệu khả quan là từ Nga, thế nhưng chiến sự Nga - Ukraine xảy ra đã khiến dòng khách du lịch Nga tới Đông Nam Á bị gián đoạn.

Khách du lịch quốc tế trải nghiệm đón hoàng hôn trên biển Bali, Indonesia. (Ảnh: tourradar)

Các dữ liệu mới nhất cho thấy: Kể từ đầu năm đến nay, 1/3 số khách du lịch quốc tế đến Đông Nam Á là từ châu Âu, với số lượng đã gia tăng bằng khoảng 22% so với năm 2019. Trong khi khách du lịch đến từ khu vực Bắc Mỹ tăng từ 9% lên hơn gấp đôi tới 21% so với năm 2019. Khách du lịch đến từ các nước châu Á khác chỉ chiếm 24% so với 57% vào năm 2019.