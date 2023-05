'Quái vật Tully' đã ám ảnh các đại dương trên Trái đất từ 300 triệu năm trước và để lại những hóa thạch kỳ quái đến mức các nhà nghiên cứu thậm chí còn chưa xác định được liệu những sinh vật kỳ lạ này có xương sống hay không? Cấu trúc cơ thể của những loài “sinh vật” này không giống bất kỳ loại động thực vật sống nào nằm trong sự hiểu biết con người. Mọi nghiên cứu về quái vật Tully đều bị phủ nhận khiến người ta không biết sinh vật này thuộc loài gì?

Giờ đây, khoảng 65 năm sau khi phát hiện ra sinh vật kỳ lạ này vào năm 1958, một cuộc điều tra mới sử dụng tia laser 3D đã phát hiện ra rằng quái vật Tully có khả năng là một động vật không xương sống.

Sinh vật kỳ quặc tiến hóa trông giống người ngoài hành tinh này chỉ được tìm thấy ở tầng hóa thạch Mazon Creek, Illinois, Mỹ. Chúng có thân mềm, đôi mắt được gắn vào hai đầu của cuống mắt dài kỳ dị nhô ra khỏi cơ thể và miệng lại có một cái càng (có ở các loài chân khớp như tôm hay cua).

Các nhà khoa học nghiên cứu quái vật Tully vẫn luôn đi tìm lời giải đáp cho câu hỏi "nó là động vật xương sống (như động vật có vú, chim, bò sát...) hay không xương sống (như côn trùng, động vật giáp xác, bạch tuộc...)?" trong nhiều thập kỷ.

Nghiên cứu mới nhất, được công bố ngày 16 tháng 4 trên tạp chí Palaeontology là một trong nhiều nghiên cứu cố gắng phân loại sinh vật này. Các nghiên cứu gần đây nhất về quái vật Tully lập luận rằng nó có thể là họ hàng có xương sống của các động vật có miệng tròn hiện đại (bao gồm cả cá mút đá) trong nhóm hợp âm hoặc một loài động vật không xương sống chưa biết đến. Giờ đây, các nhà nghiên cứu ở Nhật Bản nghĩ rằng họ đã phá được bí ẩn này với sự trợ giúp của máy quét laze 3D.

Tomoyuki Mikami, một nhà cổ sinh vật học từng làm việc tại Đại học Tokyo và nhóm của ông đã thu thập hơn 150 mẫu vật của quái vật Tully cũng như hơn 70 hóa thạch của các sinh vật khác nhau từ lớp hóa thạch của Mazon Creek. Họ cho từng mẫu vật được quét laser 3D có độ phân giải cao và chụp cắt lớp vi tính tia X.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét các cấu trúc được cho là chứa các đặc điểm của động vật có xương sống. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng không có cấu trúc nào trong số này có thể so sánh với cấu trúc có ở động vật có xương sống. Science Alert lưu ý rằng những gì được coi là myomere hoàn toàn khác với cấu trúc ở động vật có xương sống. Hơn nữa, các túi mang, tia vây, sụn và não giống động vật có xương sống hoàn toàn không có. Ngoài ra, răng vòi rất khác so với cá mút đá, điều này trái ngược với những so sánh trước đó.Giờ đây, các nhà nghiên cứu đã biết rằng nó không có bất kỳ xương nào, và bắt đầu tìm hiểu loại động vật không xương sống của nó.

Quyết định xem quái vật Tully thuộc về đâu là rất quan trọng vì loài này khác thường đến mức các nhà nghiên cứu rất khó giải thích sinh vật này chính xác thuộc loài nào khi nó có các đặc điểm của tất cả các loài bao gồm động vật có xương sống, và kể cả không xương sống, hoặc cũng có thể là một thành viên của một nhóm bao gồm côn trùng, nhện và tôm hùm (những động vật giáp xác). Với phát hiện mới này sẽ mở rộng sự đa dạng của bất kỳ nhóm nào mà nó thuộc về, thay đổi cách chúng ta nghĩ về nhóm đó.