SNSD thừa nhận đạo nhái ý tưởng trong MV mới

Theo All Kpop, MV mới có tên "FOREVER 1" của ban nhạc Hàn Quốc SNSD - Girls' Generation đã trở thành một chủ đề tranh cãi trong cộng đồng mạng quốc tế. Cụ thể, một cư dân mạng Nhật Bản chỉ ra sự giống nhau đáng ngạc nhiên giữa bối cảnh của video và tạo hình, khung cảnh với những hình ảnh tại công viên giải trí Tokyo DisneySea.

Ngày 12/8, cư dân mạng nói trên đã sử dụng tài khoản Twitter cá nhân của mình để chia sẻ một bức ảnh về Tokyo DisneySea, đặc biệt là thiết kế biểu tượng được sử dụng để kỷ niệm 15 năm thành lập công viên. "Hả? Đây không phải là bản sao của lễ kỷ niệm 15 năm thành lập DisneySea sao?", người này viết.

Cư dân mạng Nhật Bản khi so sánh cả hai bối cảnh đã để lại bình luận đồng tình và cho biết: "Tôi đã chụp ảnh màn hình và nó thậm chí còn giống hơn tôi nghĩ"; "Chính xác là giống nhau"; "Đó chính xác là hình ảnh cũng được sử dụng trong MV của SNSD".

Hình ảnh đạo nhái ý tưởng trong MV mới của SNSD. (Ảnh: All Kpop).

Một người thậm chí đã lấy số "15" từ biểu tượng của Tokyo DisneySea và xếp nó lên trên biểu tượng từ MV của Girls' Generation để cho thấy hai con số giống nhau như thế nào.

SNSD đạo nhái ý tưởng trong MV mới

Tối 14/8, đạo diễn của MV "Forever 1" là Shin Hee Won xin lỗi về tranh cãi ăn cắp thiết kế. Đạo diễn Shin Hee đăng lên trên cá nhân: "Tôi xin lỗi vì đã làm tổn thương các thành viên SNSD và SM Entertainment do tranh cãi về thiết kế trong MV "FOREVER 1".

Đạo diễn Shin thừa nhận hành vi lấy trộm thiết kế. Ông cho biết: “Tôi xấu hổ và xin lỗi khi mượn thiết kế mà không được phép để đưa vào video âm nhạc. Tôi đã tìm kiếm logo liên quan đến con số 15 để kỷ niệm 15 năm ra mắt của SNSD. Tôi tìm thấy một số tài liệu tham khảo. Tôi sử dụng logo đó mà không kiểm tra kỹ lưỡng và xác nhận lại”.

Trước đó, ngày 5/8, SNSD chính thức phát hành album "FOREVER 1", với ca khúc chủ đề cùng tên. Album lần này là sự trở lại đầu tiên của 8 cô gái dưới tư cách là nhóm nhạc SNSD sau 5 năm vắng bóng, kể từ album thứ 6 "Holiday Night" ra mắt vào tháng 8/2017.

Tạo hình giống hệt nhau của con số 15. (Ảnh: IT).

Ca khúc chủ đề "FOREVER 1" là một bản nhạc pop dance với giai điệu sôi động và tràn đầy năng lượng, được viết bởi Kenzie, nữ producer đứng sau thành công các "hit" đình đám của SNSD như "Into The New World","Oh","All Night". Giống như tiêu đề, SNSD muốn truyền tải đến người hâm mộ thông điệp "sẽ mãi mãi bên nhau" cũng như thể hiện tình yêu to lớn của nhóm đến với những người hâm mộ đã sát cánh với nhóm trong suốt 15 năm qua.

Các thành viên đã liên hệ trực tiếp đến nhà sản xuất này để "đặt hàng" sản phẩm mang dấu ấn của SNSD, truyền tải được tinh thần của nhóm suốt 15 năm qua.