Sợ bị kiểm tra, tiệm vàng TP.HCM đóng cửa hàng loạt

Ghi nhận của Dân Việt trưa 16/4, nhiều tiệm vàng ở quận 5, TP.HCM đồng loạt đóng cửa. Đáng chú ý, đây đều là những khu vực kinh doanh vàng bạc có tiếng tại TP.HCM như đường Nguyễn Duy Dương, chợ An Đông và chợ Hòa Bình.



Trên đường Nguyễn Duy Dương, bên hông chợ An Đông, nhiều tiệm vàng cùng đóng cửa. Tiệm vàng K.D trên đường An Dương Vương bình thường có khá nhiều người mua bán, trưa nay cũng cửa đóng then cài.

Tiệm vàng đóng cửa hàng loạt: Tiệm vàng trên đường An Dương Vương cửa đóng then cài. Ảnh: H.Phúc

Nhiều tiệm vàng chợ Hòa Bình cũng bỗng ngừng kinh doanh. Ảnh: H.Phúc

Bên trong chợ An Đông, số lượng quầy sạp kinh doanh vàng bạc, nữ trang đóng cửa còn nhiều hơn. Một dãy các sạp bán vàng bạc đều tạm ngưng kinh doanh. Tương tự các cửa hàng kinh doanh vàng bạc có mặt tiền, theo ghi nhận, trước một số quầy sạp tại An Đông có người ngồi túc trực.

Trao đổi với chúng tôi, đại diện một tiệm vàng tại chợ Hòa Bình cho biết tình hình nhiều tiệm vàng tạm đóng cửa vài ngày qua là do các cửa hàng này né cơ quan chức năng, lo bị kiểm tra vàng, khi phát hiện vi phạm sẽ phạt nặng.

Theo tìm hiểu, hầu hết các vi phạm tại các tiệm vàng nếu có hiện nay là trang sức có hình dạng giống, gần giống với các thương hiệu quốc tế đã được đăng ký bảo hộ thương hiệu.

Tuy nhiên, theo ghi nhận, các tiệm vàng khu vực chợ Tân Định hay chợ Bến Thành vẫn mở cửa bán bình thường, không có hiện tượng đóng cửa.

Các tiệm vàng tại khu vực chợ Tân Định vẫn hoạt động bình thường trưa 16/4. Ảnh: Hồng Phúc

Trước đó, ngày 9/4, đội quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường TP.HCM đã đồng loạt ra quân kiểm tra đột xuất 6 điểm kinh doanh vàng trên địa bàn quận 6, quận 8.

Kết quả kiểm tra bước đầu ghi nhận có 1 địa điểm kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ và 5 địa điểm có các hành vi vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các nhãn hiệu lớn đang được bảo hộ tại Việt Nam như như Chanel, Versace, Louis Vuitton.

Hàng hóa là trang sức các loại có dấu hiệu vi phạm bị tạm giữ có tổng giá trị gần 180 triệu đồng.

Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội Quản lý thị trường địa bàn tiến hành các hoạt động giám sát, xác minh và tổ chức kiểm tra các doanh nghiệp kinh doanh vàng.

Nếu phát hiện các dấu hiệu vi phạm, lực lượng quản lý thị trường sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo quy định pháp luật góp phần làm bình ổn thị trường kinh doanh vàng, đảm bảo quyền lợi cho người dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Tổng cục Quản lý thị trường.