Số ca Covid-19 trong cộng đồng "nhảy múa", bản đồ dịch ở nhiều địa phương "đổi màu" liên tục

Nhiều tỉnh "đổi màu" cấp độ dịch Covid-19

Theo Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 của TP Hà Nội, tính đến sáng 5/11, Hà Nội đã nâng cấp độ dịch từ xanh lên vàng (cấp độ dịch thứ 2, ở mức nguy cơ). Trong đó, có 1 số ổ dịch đang có ca bệnh được "tô màu" đỏ (nguy cơ rất cao).

Tính đến sáng 5/11, tích lũy từ trước đến nay, Hà Nội có 4.982 ca Covid-19 và 22.361 F1, 97.000 F2. Hiện cũng đã có 3.637 bệnh nhân khỏi bệnh. Hiện đang có gần 1.300 bệnh nhân đang được theo dõi và điều trị.

Đáng nói, trong hơn 1 tuần qua, số ca Covid-19 mới của Hà Nội liên tục gia tăng, nhiều vùng "đổi màu" liên tục. Riêng ngày 4/11 đã có đến 104 ca Covid-19 mới.

Bản đồ dịch Covid-19 "sặc sỡ" của TP Hà Nội. Ảnh chụp qua màn hình

TP.HCM cũng đang đánh giá ở mức màu vàng.

Theo Bản đồ thông tin dịch tễ Covid-19 của TP.HCM, đến sáng 5/11, màu xanh nhiều hơn màu vàng. Trong đó, các quận Cần Giờ, quận 7, quận 1, quận 4 xanh 100%. Còn địa phương xanh ít nhất là Hóc Môn 42%; Quận 3 42%, Bình Chánh 38% và quận 12 chỉ được 9% màu xanh.

Hiện mỗi ngày TP.HCM vẫn còn xấp xỉ trên dưới 1000 ca Covid-19 mới. Số ca Covid-19 tử vong vẫn gần 30 ca mỗi ngày. Trên địa bàn TP còn có nhiều xã phường màu đỏ với số ca mắc cao.

Bản đồ Covid-19 của TP.,HCM với màu xanh chiếm đa số. Ảnh chụp qua màn hình

Tại Đà Nẵng, toàn TP cũng đang ở mức màu vàng. Trên địa bàn thành phố còn nhiều ổ dịch ở mức màu đỏ. Ngành Y tế Đà Nẵng đánh giá nguy cơ dịch bùng phát lớn khi người dân đi lại, giao thương, đánh bắt cá như hiện nay.

TP Đà Nẵng vàng ươm

Tại Bắc Giang trong ít ngày qua số ca mắc cũng gia tăng. Nhiều điểm đã phải đánh dấu đỏ và phong tỏa ở diện hẹp. Riêng tối 4/11, thông tin từ UBND tỉnh Bắc Giang cho biết, trong ngày trên địa bàn phát hiện thêm 68 F0. Trong đó, 35 F0 phát hiện ngoài cộng đồng, 33 F0 phát hiện trong các khu cách ly.

Đáng chú ý, có 9 F0 là các trường hợp đi từ tỉnh ngoài về địa phương (2 trường hợp là lái xe đường dài đi từ các tỉnh có dịch về, 7 trường hợp đi từ miền Nam về đã được cách ly tại các khu cách ly tập trung).

Ngoài ra, có 2 F0 chưa rõ yếu tố dịch tễ (1 trường hợp là nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 trường hợp là nhân viên y tế Trung tâm Y tế huyện Yên Dũng). Như vậy, từ ngày 26/10 đến nay, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ghi nhận 182 F0.

Bản đồ dịch tễ Covid-19 tại Bắc Giang

Nguy cơ dịch Covid-19 bùng phát cao nếu chủ quan, lơ là

10 ngày trước (24/10), theo tổng hợp của Bộ Y tế, về cấp độ dịch Covid-19 của 63 tỉnh, thành phố, cả nước có 22 tỉnh, thành đang ở cấp độ dịch 1 (màu xanh, bình thường mới) – giảm 4 địa phương so với trước đó vài ngày.

22 tỉnh, thành gồm: Bà Rịa Vũng Tàu, Bắc Giang, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Hà Giang, Hà Nội, Hải Phòng, Hòa Bình, Kon Tum, Lai Châu, Lạng Sơn, Lào Cai, Ninh Bình, Phú Yên, Quảng Ninh, Sóc Trăng, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái.

41 tỉnh, thành mức vàng, không có tỉnh, thành nào ở mức cam hay đỏ. Trong đó có những địa phương toàn tỉnh màu vàng – không có xã, phường nào màu đỏ như: Long An (với lý do tỷ lệ người trên 65 tuổi tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 đạt 51,59%), Đồng Nai, Gia Lai, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Định, Bình Dương, Cà Mau, Đà Nẵng, Đồng Tháp, Hà Nam, Hà Tĩnh, Hải Dương, Hưng Yên, Khánh Hoà, Kiên Giang, Nghệ An, Ninh Thuận, Quảng Bình, Quảng Trị, Vĩnh Long, Vĩnh Phúc, Trà Vinh, Thừa Thiên Huế…

Như vậy, trong 5 thành phố trực thuộc trung ương, có 2 địa phương thuộc cấp độ 1 là Hà Nội và Hải Phòng, 3 thành phố còn lại gồm TP HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ là vùng vàng, thuộc cấp độ 2.

Tiếp tục bao phủ vaccine Covid-19 để nhanh chóng tạo miễn dịch cộng đồng. (Tiêm vaccine Covid-19 tại Hà Nội. Ảnh Gia Khiêm)

Cả nước có 143 huyện, xã phường, ấp/ thôn ở mức mức cam - mức nguy cơ cao (trong đó có 16 huyện) và 59 xã phường mức đỏ - nguy cơ rất cao. Các chỉ số này đều tăng so với những ngày trước đó.

Tuy nhiên, trong hơn 10 ngày qua, số ca Covid-19 đã gia tăng ở nhiều địa phương, nhiều địa phương đã phải "chuyển màu" từ xanh sang vàng, nhiều huyện từ vàng sang cam, còn nhiều khu phố, tòa nhà, thôn xóm từ xanh "đùng một cái" sang đỏ khi có ca mắc mới.

Cụ thể, Hà Nội, Bắc Giang đã phải chuyển màu từ xanh sang vàng do số ca mắc cộng đồng gia tăng. Đáng chú ý là ngày 1/11, tỉnh Bạc Liêu đã ra quyết định, công bố cấp độ dịch nhảy luôn 2 bước từ vàng lên đỏ khi số ca mắc trong ngày lên đến gần 400 ca. Đây cũng là địa phương duy nhất trong 63 tỉnh, thành phố hiện nay có màu đỏ (cấp độ dịch 4 nguy cơ rất cao).

Về yêu cầu các tỉnh công bố cấp độ dịch, PGS.TS Trần Đắc Phu, cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng Khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng (Bộ Y tế) cho biết, điều này nhằm giúp các địa phương đánh giá được nguy cơ dịch bệnh ở địa phương mình và đưa ra các giải pháp phù hợp, đảm bảo vừa chống dịch Covid-19 phát triển kinh tế.

Hiện các tỉnh đã đánh giá cấp độ dịch tới cấp xã, đảm bảo khoanh vùng các ổ dịch nhỏ để ngăn chặn mà không làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế chung của cả tỉnh.

PGS Phu cũng nhận định, tình hình dịch Covid-19 hiện vẫn diễn biến phức tạp, số ca mắc tăng là do người từ các vùng dịch về địa phương, mầm bệnh trong cộng đồng vẫn còn. Do đó, chúng ta vẫn phải làm tốt công tác chống dịch, không để "đốm lửa nhỏ bùng lên thành đám cháy lớn".

"Chúng ta nới lỏng các chính sách để sống chung an toàn với Covid-19 nhưng không có nghĩa là lơ là, chủ quan với các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Người dân vẫn cần hạn chế tập trung đông người, thực hiện tốt 5K, tiêm vaccine Covid-19 đủ 2 mũi. Các địa phương khi phát hiện ca bệnh vẫn phải khoanh vùng, cách ly, truy vết, tránh để dịch bùng phát", PGS Phu khuyến cáo.