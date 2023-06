Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022, với doanh thu tăng vọt so với năm tài chính 2021, nhờ hoạt động du lịch phục hồi hậu Covid-19.



Năm 2022, tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Saigontourist Group đạt hơn 4.114 tỷ đồng, trong khi năm 2021 chỉ ghi nhận 1.143 tỷ đồng (tương đương mức tăng 72%).

Và nếu năm 2021, lợi nhuận gộp của Saigontourist Group âm 97 tỷ đồng thì năm 2023 đạt gần 444 tỷ đồng. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh từ mức âm 507 tỷ đồng sang lãi gần 301 tỷ đồng trong năm 2022.

Sau khi cộng thêm khoản lợi nhuận khác gần 32 tỷ đồng trên báo cáo tài chính, năm 2022, Saigontourist Group lợi nhuận trước thuế tổng cộng 332 tỷ đồng. Trong khi đó, năm 2021, Tổng công ty Du lịch Sài Gòn lỗ đến 489 tỷ đồng.

Khách sạn Continental Sài Gòn - một trong những khách sạn "vàng" thuộc hệ thống Saigontourist Group trên đường Đồng Khởi, quận 1, TP.HCM. Ảnh: Hồng Phúc

Năm 2022, Saigontourist Group đón và phục vụ 1,12 triệu lượt khách, tăng 199% so cùng kỳ và tăng 13% so với kế hoạch. Trong đó, khách lưu trú đạt 880.000 lượt khách, tăng 163% so với cùng kỳ; khách lữ hành đạt 240.000 lượt, tăng 500% so với cùng kỳ.



Công suất phòng bình quân chung khối trực tiếp kinh doanh đạt 44%.

Các kết quả này cho thấy hoạt động trong ngành du lịch đã tái phục hồi đáng kể sau Covid-19. Kết quả kinh doanh này cũng tạo điều kiện cho doanh nghiệp mạnh dạn đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2023.

Tại chương trình tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023 tổ chức hồi tháng 3/2023, ông Trương Đức Hùng - Phó tổng giám đốc Saigontourist Group, cho biết mục tiêu năm 2023, doanh thu tăng 22%, tổng lượt khách đạt gần 1,69 triệu lượt khách, tăng 62% so với kết quả năm 2022.

Theo ông Hùng, năm 2023 là năm thứ ba bước vào giai đoạn phát triển 2021-2025, Saigontourist Group sẽ triển khai chiến lược phát triển giai đoạn mới, với mục tiêu khẳng định vị trí Tổng Công ty Du lịch hàng đầu Việt Nam, là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong khu vực trên các lĩnh vực lưu trú - ẩm thực - lữ hành - giải trí - đào tạo.

Ban lãnh đạo doanh nghiệp cho biết mục tiêu này sẽ góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của TP.HCM và cả nước, phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả doanh nghiệp gắn với lợi ích cộng đồng.

Khách sạn Rex trên đường Nguyễn Huệ. Ảnh: Hồng Phúc

Saigontourist Group là tập đoàn du lịch đa ngành, đa dịch vụ tại Việt Nam, nổi bật nhất với các mảng khách sạn, du lịch lữ hành, ẩm thực, giải trí và đào tạo.

Riêng với lưu trú - khách sạn, Saigontourist Group đang sở hữu một loạt khách sạn 4-5 sao trên nhiều tuyến đường đắt đỏ bậc nhất TP.HCM trực thuộc tổng công ty hoặc công ty liên danh, liên kết như Rex, Majestic, Caravelle, New World, Continental Sài Gòn, Đệ Nhất…

Saigontourist Group còn sở hữu cả trăm khách sạn lớn nhỏ khác trên khắp cả nước, gắn với sự phát triển du lịch của địa phương như Sài Gòn - Hạ Long, Sài Gòn - Phú Thọ, Sài Gòn - Kim Liên, Sài Gòn - Quảng Bình, Sài Gòn - Đông Hà, Saigontourane, Sài Gòn - Phú Quốc, Sài Gòn - Rạch Giá, Sài Gòn - Vĩnh Long, Sài Gòn - Đà Lạt…