Số phận trái ngược những mối tình không hôn thú của người nổi tiếng

MC Mai Ngọc

Mai Ngọc và doanh nhân Hoài Nam từng tổ chức đám cưới sang trọng bậc nhất Hà thành vào thời điểm 2016. Cô cũng được chồng cầu hôn tại Mỹ.

Vừa qua, MC Mai Ngọc thông báo đã kết thúc hôn nhân của mình với doanh nhân Hoài Nam. Nữ MC cho biết cô đã cân nhắc kỹ và lên tiếng một lần để giải đáp thắc mắc của mọi người.

MC Mai Ngọc chưa đăng ký kết hôn với doanh nhân Hoài Nam. Ảnh: VTV

Mai Ngọc nhấn mạnh cô và doanh nhân Hoài Nam đã chia tay và không còn liên quan đến cuộc sống của nhau từ 2023. “Sau 17 năm từ quen nhau, yêu nhau rồi đám cưới và chung sống với nhau, Ngọc và anh Nam đã chấm dứt thật nhẹ nhàng với 3 không: Không có tài sản chung, không có con chung và cũng không có bất kỳ thứ gì chung để chia”, Mai Ngọc chia sẻ.

Sau 17 năm bên nhau, cuộc tình của Mai Ngọc đã kết thúc nhẹ nhàng. Được biết, MC Mai Ngọc và doanh nhân Hoài Nam chưa đăng ký kết hôn, họ buông tay nhau khá bình thản, đơn giản và không ồn ào như nhiều cặp đôi khác.

Lâm Khánh Chi

Lâm Khánh Chi từng có cuộc hôn nhân hạnh phúc với ông xã Phi Hùng. Cả hai từng có được con trai nhờ phương pháp trữ tinh trùng trước khi chuyển giới và nhờ người mang thai hộ.

Lâm Khánh Chi chưa đăng ký kết hôn với bạn trai cũ. Ảnh: Lao động

Thời điểm còn bên nhau, Lâm Khánh Chi từng tâm sự, cô và Phi Hùng không đăng ký kết hôn như những cặp vợ chồng khác. "Vợ chồng không có hôn thú sẽ khó bền chặt. Tôi tuy chuyển giới thành phụ nữ nhưng trong giấy khai sinh vẫn là nam. Chính vì vậy nên tôi không thể đăng ký kết hôn với chồng được".

Tuy nhiên sau một thời gian, cặp đôi cũng chia tay trong ồn ào. Hiện tại, cả Phi Hùng và Lâm Khánh Chi đều có cuộc sống riêng. Nam người mẫu cũng đã công khai người yêu mới, trong khi đó vợ cũ cũng hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Hòa Minzy

Hòa Minzy chưa tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn với bố của con trai. Ảnh: Lao động

Tháng 2/2022, ca sĩ Hòa Minzy tuyên bố kết thúc mối quan hệ tình cảm với chồng thiếu gia sau gần 5 năm bên nhau. Dù có con và sống chung, Hòa Minzy và doanh nhân Minh Hải chưa từng tổ chức đám cưới hay đăng ký kết hôn.

“Về phương diện pháp lý, tôi và anh Hải chưa đăng ký kết hôn, chưa cưới nên không phải ra tòa giải quyết vấn đề gì cả. Tôi cũng không đòi hỏi và không nhận bất cứ thứ gì sau chia tay. Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả 2 nhưng vì định hướng cuộc sống mỗi người khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không đi đến tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng”, Hòa Minzy từng chia sẻ.

NSND Phương Thảo

Mới đây, NSND Phương Thảo đính chính thông tin cô chưa từng đăng ký kết hôn. "Tôi chưa từng đăng ký kết hôn. Tôi chỉ gắn bó với hai người đàn ông và tôi trân trọng quá khứ của mình. Tôi trân trọng người đàn ông có duyên với mình nên gọi họ là chồng", NSND Phương Thảo lý giải.

NSND Phạm Phương Thảo chưa từng đăng ký kết hôn. Ảnh: Lao động

Nữ ca sĩ từng chia sẻ rằng bây giờ cô bằng lòng với những gì đang có, sống một mình vui vẻ, an nhiên, hạnh phúc thì sao cứ phải cố đi vào hôn nhân. Dần dần, cô sống một mình như thói quen, như một bông hoa chung cho bạn bè và người thân chứ không thuộc về riêng ai. Cô cho biết không thấy buồn chán với cuộc sống đơn thân vì bạn bè đều coi cô như một thành viên trong gia đình. Nếu tôi có việc gì, mọi người sẵn sàng chung tay giúp. Đó cũng là hạnh phúc lớn và đặc biệt mà cô cảm thấy mình có được.

Phan Như Thảo

Đã bên nhau hơn 8 năm nhưng doanh nhân Đức An và cựu mẫu Phan Như Thảo vẫn chưa tổ chức đám cưới và đăng ký kết hôn.

Phan Như Thảo chưa đăng ký kết hôn vì với đại gia Đức An dù chung sống nhiều năm và có con chung. Ảnh: FBNV

Vào tháng 9/2023, người mẫu Phan Như Thảo xác nhận chưa đăng ký kết hôn với đại gia Đức An dù cả hai đã chung sống nhiều năm và có 1 cô con gái chung. Cô chia sẻ rằng mình trân quý cuộc sống hiện tại, hạnh phúc bên chồng con và không đặt nặng chuyện thủ tục, giấy tờ.

Phan Như Thảo cho biết cô muốn vợ chồng gắn bó, có trách nhiệm với nhau, cùng chăm sóc con cái. Việc chưa đăng ký kết hôn không ảnh hưởng đến tình cảm giữa cô và chồng đại gia.

Lý giải về lý do chưa đăng ký kết hôn, Phan Như Thảo cho biết do cô... lười. Chân dài 9X chia sẻ, doanh nhân Đức An cũng nhiều lần nhắc cô cùng anh làm thủ tục đăng ký kết hôn, nhưng cựu người mẫu lại cho rằng chuyện này không quan trọng.

"Có nhiều người để lại bình luận trong bài đăng của tôi, nói rằng phụ nữ nên có một danh phận. Tuy nhiên tôi nghĩ tờ giấy đăng ký kết hôn không ảnh hưởng gì đến giá trị của tôi. Một tờ giấy không phải là cái còng hay sợi dây để trói chặt đối phương lại", Phan Như Thảo từng bày tỏ.

Hà Thanh Xuân

Tháng 5/2022, hôn lễ của ca sĩ Hà Thanh Xuân và "Vua cá Koi" diễn ra linh đình tại Mỹ. Hôn lễ này từng khiến cặp đôi phải nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Mặc dù vậy, "Vua cá Koi" Thắng Ngô vẫn hết sức bênh vực vợ trẻ trước những ồn ào.

Hà Thanh Xuân chia tay doanh nhân Thắng Ngô sau một thời gian ngắn tổ chức đám cưới, chưa đăng ký kết hôn. Ảnh: FBNV

Tuy nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, tin đồn cặp đôi đã "đường ai nấy đi" gây xôn xao trên mạng xã hội. Trước những ồn ào này, Thắng Ngô và Hà Thanh Xuân đều không lên tiếng, cả hai tập trung cho công việc riêng và không còn xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Sáng 10/9/2023, Hà Thanh Xuân chia sẻ trên trang cá nhân dòng trạng thái khá dài, tiết lộ những điều bất ngờ về hôn nhân của cô và đại gia Thắng Ngô.

Theo đó, nữ ca sĩ và "Vua cá Koi" chưa từng đăng kí kết hôn, thậm chí sau hôn lễ với Thắng Ngô, cô đã gặp rất nhiều phiền toái đến mức "gần như trầm cảm": "Hôm nay Xuân xin phép được đăng status này để những ai quan tâm và yêu thương mình không còn phải hoài nghi hay lăn tăn về thông tin cuộc sống hôn nhân của Xuân nữa. Trước đây và đến bây giờ, Xuân chưa từng đăng ký kết hôn.

Sau 2 tháng quen biết và gặp gỡ anh Thắng, do sự mong muốn của hai gia đình và hai người trong cuộc tưởng chừng mối quan hệ màu hồng, đám cưới đã diễn ra rất nhanh chóng, đúng như nhận định của cả nhà. Sau lễ cưới ấy Xuân đã gần như trầm cảm và phải thu mình lại, không dám đọc bất cứ 1 bình luận nào trên mạng xã hội".