Sở thích kỳ lạ của anh chàng kỹ sư 27 tuổi vừa ẵm 180 triệu của “Vua tiếng Việt”

Chiến thắng ở vòng Soán ngôi của tập 7 Vua tiếng Việt, người chơi Phùng Khắc Bắc Linh giữ "ngôi vua" ở 4 tập liên tiếp.

Trong tập 10 anh đã nhận phần thưởng cao nhất của chương trình là180 triệu cùng chiếc nhẫn "Thách đấu". Đây cũng là người chơi đạt mức thưởng kỷ lục trong số rất nhiều gameshow do Ban Sản xuất các chương trình giải trí - VTV3 thực hiện trong suốt hơn 25 năm qua.

Phùng Khắc Bắc Linh và MC Xuân Bắc trong chương trình Vua tiếng Việt. Ảnh: NSX.

Trước khi bước vào vòng thi Soán ngôi quyết định, Bắc Linh chia sẻ tâm trạng của mình rất thoải mái vì đã hoàn tất trải nghiệm trọn vẹn là tham gia đủ 4 số Vua tiếng Việt. Trả lời câu hỏi của MC Xuân Bắc có phải 2 tuần vừa qua giành chiến thắng do may mắn, Bắc Linh dí dỏm: "Theo một bộ phim em xem thì may mắn cũng là một tài năng".

Nếu như trải nghiệm vòng Soán ngôi ở các tập 8, 9 có vẻ hơi nhẹ nhàng thì sang tập 10, Bắc Linh đã có chiến thắng thuyết phục trước đối thủ là anh Việt Hùng, chuyên gia về biến đổi khí hậu.

Với câu hỏi đầu tiên, cả hai người chơi đều dễ dàng vượt qua thử thách "Tìm 2 từ trái nghĩa với từ phẳng lặng" thì sang câu hỏi tiếp theo: "Tìm 3 từ đồng nghĩa với dịu dàng", Bắc Linh đã bứt phá với 3 đáp án đầu tiên được cả 3 giám khảo đồng ý.

Tuy là một kỹ sư phần mềm, không liên quan nhiều đến con chữ, nhưng những gì Bắc Linh mang đến Vua tiếng Việt rất đáng để nể phục. Vượt qua 4 người chơi ở số đầu tiên tham gia, anh khiến BGK phải dành "cơn mưa" lời khen với bài thơ về chủ đề "Tự giác".

Là kỹ sư phần mềm nhưng Phùng Khắc Bắc Linh lại rất yêu thích văn học. Ảnh: NSX.

Luôn giữ được tình yêu tiếng Việt, Bắc Linh từ bỏ số tiền thưởng 30 triệu đồng, 90 triệu đồng có được từ những tuần thách đấu người chơi, để thu nạp được nhiều kiến thức hơn. Và mọi nỗ lực của anh đã được đền đáp khi giành trọn số tiền thưởng cao nhất của chương trình là 180 triệu đồng.

Phùng Khắc Bắc Linh được vợ "phụ đạo" kiến thức khi tham gia Vua tiếng Việt

Công việc hiện tại của Phùng Khắc Bắc Linh là nhân viên ứng dụng. Ngoài đời, Bắc Linh là người khá hòa đồng và hay bắt lỗi chính tả của bạn bè trên mạng xã hội. Thể loại sách anh thích đọc là truyện trinh thám và là fan ruột của Sherlock Holmes.

Do gần đây ít có thời gian đọc sách, song Bắc Linh luôn dành tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt: "Nói về tình yêu tiếng Việt tôi cũng không biết phải diễn tả như thế nào. Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường tôi đã thích đọc các bài thơ trong sách giáo khoa và thỉnh thoảng cũng tự dịch lại một vài bài thơ dựa trên phần "dịch nghĩa" của bài thơ đó trong sách. Tôi thấy tiếng Việt tuyệt vời lắm!".

Hành trình đến với Vua tiếng Việt của chàng trai 27 tuổi này cũng giống như bao người chơi khác. Ngay khi trang fanpage VTV3 thông báo sắp ra mắt chương trình Vua tiếng Việt, Bắc Linh đã muốn được chơi nên đã không bỏ qua cơ hội khi nhìn thấy đường dẫn mẫu đăng ký.

Phùng Khắc Bắc Linh đã lập kỷ lục khi ẵm 180 triệu đồng tiền thưởng của Vua tiếng Việt. Ảnh: NSX.

Được ê-kíp thực hiện gọi điện thoại phỏng vấn rồi mời ghi hình, Bắc Linh tham gia với tinh thần khá thoải mái với tiêu chí "dù có ra sao thì cứ chơi hết mình". Đó cũng là lý do để Bắc Linh quyết định chơi cho đến khi phải dừng lại mới thôi.

Người giúp Bắc Linh trang bị thêm kiến thức khi tham gia Vua tiếng Việt không ai khác, chính là vợ anh. Bắc Linh cho biết, anh cùng vợ chơi các trò như nối từ, đọc ca dao, tục ngữ theo chủ đề và dành thời gian tìm hiểu quy luật gieo vần cũng như luật bằng - trắc của một số thể thơ.

Chàng nhân viên ứng dụng chia sẻ chân thành anh không nghĩ sẽ đi được đến cuộc thứ tư, càng không nghĩ mình sẽ giành được 180 triệu giải thưởng của chương trình. Khi trở thành người chiến thắng, cảm xúc của Bắc Linh cực kỳ vui sướng vì đây là lần đầu tiên anh giành được một giải thưởng lớn đến vậy: "Vua tiếng Việt đã mang lại cho tôi những trải nghiệm thực sự đáng nhớ và những cảm xúc thật khó để quên".