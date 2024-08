Sở Xây dựng Long An: Dự án LA Home chưa đủ điều kiện bán hàng

Đại diện dự án nói gì?

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, đại diện Công ty CPĐT Hướng Việt, đơn vị phát triển khu dân cư Lương Hoà lý giải việc mời chào, mở bán sản phẩm là các dự án bất động sản luôn có bảng giá dự kiến sẽ bán sản phẩm. Việc các sàn giao dịch đứng nhận là sàn phân phối cho dự án để bắt đầu tiếp cận khách hàng và giới thiệu thông tin cũng như sẽ thu một mức phí tư vấn. Phí tư vấn này sẽ hoàn lại, cho khách hàng khi mua sản phẩm dự án.



Thông tin dự án La Home được đăng tải chính mở bán trên báo chí và các trang tin điện tử. Ảnh: Chụp màn hình

Phương thức thanh toán dự án LA Home. Ảnh: Chụp màn hình

"Sự việc một số bên rao bán căn hộ của dự án chúng tôi có biết nhưng chủ đầu tư không mở bán. Chúng tôi luôn tuân thủ, làm theo quy định của pháp luật. Thông tin những đơn vị đang truyền thông chào bán dự án LA Home đó là cách họ thể hiện. Chúng tôi không biết họ truyền thông như thế nào...", vị đại diện này cho biết và nói thêm: Những thông tin liên quan đến việc mời chào bán dự án sẽ có phương án làm việc, yêu cầu các sàn giao dịch gỡ bỏ để làm sạch thông tin.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của phóng viên Dân Việt, dự án LA Home đang được mời chào rộng rãi qua mạng xã hội, trang tin điện tử và kể cả báo chí.

Cụ thể, thông tin đang được lan truyền rằng, "Home Long An chính thức mở bán với 2,99 tỷ đồng/căn", trong đó có cả phương thức thanh toán linh hoạt kiểu đặt cọc 30 triệu đồng thanh toán 13 với sự hỗ trợ tài chính từ ngân hàng OCB. Đồng thời sẽ chiết khấu 15%/năm trên số tiền thanh toán vượt tiến độ…

Dự án La Home không đủ điều kiện để mở bán

Liên quan đến việc Công ty Cổ phần Prodezi Long An có cho rao bán căn hộ thuộc dự án khu dân cư Lương Hòa, Sở Xây dựng Long An đã có văn bản số 2961/SXD- NBĐS cho thấy, dự án khu dân cư Lương Hoà (dự án LA Home - tên do chủ đầu tư đăng ký với Cục Sở hữu trí tuệ) toạ lạc tại xã Lương Hoà, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, do Công ty Cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư.

Thông tin dự án LA Home do Công ty đặt tại xã Lương Hòa, huyện Bến Lức, tỉnh Long An do Công ty Cổ phần Prodezi Long An làm chủ đầu tư. Ảnh: Chinh Hoàng

Theo Sở Xây dựng tỉnh Long An, công ty đang triển khai thi công hạ tầng kỹ thuật và chưa xây dựng xong cơ sở hạ tầng nên chủ đầu tư chưa có văn bản đề nghị nghiệm thu cơ sở hạ tầng gửi đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền theo quy định, vì thế dự án chưa đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật về đất đai, khoản 2 Điều 9 của Luật Kinh doanh bất động sản và Khoản 17, Điều 1 của Nghị định số 148/2020/NĐ-CP.

Cũng theo Sở Xây dựng, dự án Khu dân cư Lương Hòa có mục tiêu dự án là khu dân cư - tái định cư, trong đó mục tiêu tái định cư là để phục vụ tái định cư tại chỗ cho dự án Khu dân cư Lương Hòa và tái định cư cho dự án Khu công nghiệp Prodezi 400ha) và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền.

Về thông tin một số công ty môi giới bất động sản quảng cáo, đưa thông tin gian dối, không đúng sự thật về pháp lý dự án để mua đất nền của dự án, Sở Xây dựng cho biết, Công ty Cổ phần Prodezi Long An đã hoàn tất thủ tục pháp lý, đang đầu tư xây dựng hạ tầng dự án và lắp đặt bảng thông tin dự án tại vị trí của dự án khu dân cư Lương Hòa.

"Hiện nay thị trường bất động sản đang ảm đạm nên công ty có giới thiệu dự án đến với khách hàng tiềm năng trong hoàn cảnh tình hình bất động sản như hiện nay nhằm mục đích thăm dò và thu thập thông tin. Do đó, Công ty cổ phần Prodezi Long An có tiến hành việc lập trang thông tin về dự án với mục đích để giới thiệu dự án đến thị trường trong tương lai gần, hoàn toàn không rao bán, không huy động vốn khách hàng, không ký hợp đồng đặt cọc hay hợp đồng chuyển nhượng mua bán với bất kỳ cá nhân tố chức nào...", theo Sở xây dựng Long An.