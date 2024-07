Vì sao dự án mở rộng nhà máy Thép Long An nhiều năm vẫn còn nằm trên giấy?

Đầu tháng 6/2003, UBND tỉnh có văn bản chấp thuận khu vực đất cho Công ty thép Long An mở rộng hoạt động của nhà máy với diện tích 7,9ha. Để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, năm 2004, công ty này đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính, sau đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 78.441m2.

Dự án khu công nghiệp trên địa bàn huyện Bến Lức, Long An tạm dừng hoạt động nhiều năm, giờ chỉ toàn cây cỏ. Ảnh: Thiên Long

6 năm sau, ngày 6/8/2010, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2194/QĐ-UBND điều chỉnh diện tích đất giao cho Công ty TNHH Thép Long An từ 78.441m2 xuống còn 26.353m2. Lý do giảm diện tích là vì Công ty TNHH Thép Long An chưa thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho một số hộ dân nằm trong khu giải tỏa.

Sau nhiều năm dự án "nằm im", Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) Long An vào cuộc để làm rõ, sau đó ban hành kết luận số 1486/KL-STNMT ngày 11/11/2019: Việc không đưa đất vào sử dụng hoặc chậm đưa đất vào sử dụng sẽ được tính bắt đầu từ ngày công bố kết luận thanh tra. Đến thời điểm hiện tại, công ty không đưa đất vào sử dụng quá 24 tháng.

Dự án chậm trễ, kéo dài này gây lãng phí và nằm trong diện kiểm tra, rà soát của UBND tỉnh tại kế hoạch 1860/KH-UBND ngày 30/6/2023.

Trụ sở điều hành của một công ty trong khu công nghiệp An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ bỏ hoang nhiều năm cây cỏ mọc đầy xung quanh. Ảnh: Thiên Long

Ngày 1/8/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Long An chủ trì, phối hợp đại diện thành viên của Đoàn kiểm tra tiến hành khảo sát thực địa tại dự án. Các ngành đã họp thống nhất thực hiện theo nội dung đề nghị Sở TNMT tỉnh xem xét, xử lý thu hồi đất do công ty chậm đưa đất vào sử dụng theo quy định của Luật Đất đai năm 2013.

Theo Sở KHĐT Long An, UBND tỉnh đã xử lý dự án theo quy định tại khoản 5, Điều 57 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, bao gồm việc chấm dứt hoạt động dự án. Đối với các vấn đề phát sinh sau khi thu hồi đất, thu hồi dự án, UBND huyện Bến Lức được giao lập các thủ tục đảm bảo các điều kiện tiếp nhận đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư dự án tại vị trí trên.

Sở TNMT tỉnh hướng dẫn, phối hợp UBND huyện để bố trí tái định cư cho các hộ dân còn lại.

Ngày 10/10/2023, UBND tỉnh có văn bản số 9304/UBND-KTTC về việc giải quyết các nội dung có liên quan đến các dự án của Công ty TNHH Thép Long An trên địa bàn huyện Bến Lức. Trong đó, UBND tỉnh thống nhất với đề xuất của ngành chức năng chấm dứt dự án Công ty TNHH Thép Long An, đồng thời giao đơn vị này đón nhận nhà đầu tư mới đăng ký tham gia.