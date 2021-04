SỐC: Bức ảnh chụp năm 1917 là bằng chứng về khả năng du hành thời gian

Bằng chứng về du hành thời gian? Đây có phải là bức ảnh của một nhà du hành thời gian không?

Bức ảnh được chụp cách đây hơn 100 năm ở Canada và miêu tả một nhóm đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang ngồi trên sườn đồi. Nhưng những người có đôi mắt tinh tường đã nhận thấy bức ảnh này nổi bật vì một lý do rất đặc biệt - đó là một người đàn ông của thế kỷ 20 đã có mặt trong bức ảnh. Bức ảnh được in trong cuốn sách The Great Cape Scott Story năm 1974 của Lester Ray Peterson - một câu chuyện lịch sử của khu vực Canada. Điều đã thu hút những người xem qua 'một người đàn ông có dáng ngồi như đang lướt sóng', và mọi người thắc mắc, anh ta đã tới đó như thế nào. Anh ta mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình và quần soóc thể thao với mái tóc bồng bềnh hiện đại và rõ ràng là khác hoàn toàn với mọi người xung quanh. Nhìn kỹ hơn những người xung quanh, người đàn ông bên trái dường như cũng đang choáng váng trước sự hiện diện của anh ta. Xa hơn bên phải, một phụ nữ cũng dường như đang chỉ tay về phía người được cho là nhà du hành thời gian, khiến nhiều người suy đoán rằng người đàn ông này đã lạc tới đây từ một nơi nào đó chưa xác định.

Trên thực tế, có vẻ như anh ấy đã đôt ngột xuất hiện tại đó khi bức ảnh được chụp. Môt YouTuber có tên là Jamie D. Grant đã bắt gặp bức ảnh bí ẩn này khi đọc cuốn sách. Trong một video YouTube có tiêu đề "Bằng chứng du hành thời gian được tìm thấy. Tin hay không?", anh ấy nói: "Hãy để ý nhóm người trong bức ảnh, quần áo, mũ của họ, ngay cả cách họ ngồi sẵn sàng để có một bức ảnh đẹp. Bây giờ hãy nhìn kỹ hơn kiểu tóc của nhà du hành, tóc anh ta, quần đùi của anh ta và người đàn ông bên trái nhìn chằm chằm vào anh ta với sự hoài nghi.

Hình ảnh được in trong một cuốn sách ít ai chú ý

Có phải một nhà du hành bí ẩn đã chứng minh một điều vốn được cho là không thể - một chuyến hành trình xuyên thời gian? Bạn nghĩ sao? Người đàn ông đã gia nhập hàng ngũ được gọi là 'hipster du hành thời gian', người xuất hiện trong một bức ảnh những năm 1940 với phong cách thời trang dường như đi trước những người xung quanh hàng trăm năm. Một người xem đã bình luận về video: "Tôi đã xem qua cuốn sách này khi còn nhỏ và nhận ra bức ảnh này, lúc đó tôi chỉ cảm thấy quần áo của anh ấy hơi khác lạ so với những người còn lại". Một tài khoản khác nói: "Anh chàng trông rất lạc lõng trong bức ảnh như thể anh ấy đến từ một khoảng thời gian khác." Nhưng như một số người đã chỉ ra, 'người đàn ông lạ mặt ' chỉ đơn giản là khác với đám đông về phần trang phục". Một người khác cho rằng: "Trong các nhận xét cho video này, ai đó đã đề cập rằng áo thun đã có từ lúc đó và họ đã đưa nó vào từ điển thông dụng - nó xuất hiện trong Từ điển Merriam-Webster vào những năm 1920. Chúng được các thủy thủ Hải quân Hoa Kỳ sử dụng vào đầu năm 1913. Xét rằng những chàng trai khác trong bức ảnh cũng mặc quần đùi, tôi nghĩ rằng anh ta không phải là nhà du hành thời gian. Ngoài Bill và Ted, những ai sẽ nghĩ rằng áo phông và quần sooc sẽ là bằng chứng tốt nhất để khẳng định du hành thời gian là hoàn toàn có thể?"

Du hành thời gian ngược vào quá khứ đã bị nhiều nhà khoa học bác bỏ

Theo Giáo sư William Hiscock, Đại học Bang Montana, chúng ta có thể tiến lên phía trước nhờ hiệu ứng giãn nở thời gian của Thuyết Tương đối Đặc biệt. Tuy nhiên, di chuyển ngược lại như một ngõ cụt. Chuyên gia cho biết: "Du hành thời gian vào quá khứ, là một điều hoàn toàn khác với việc du hành thời gian vào tương lai. Có rất nhiều giải pháp cho phương trình Thuyết tương đối rộng của Einstein cho phép một người tuân theo một dòng thời gian dẫn đến việc họ gặp chính mình vào một thời điểm trong tương lai. Vấn đề là những giải pháp này có khả năng xảy ra trong vũ trụ thực hay không, hay chúng chỉ là những tính toán toán học không tương thích với vật lý đã biết". Vị giáo sư nhấn mạnh rằng chưa từng có thí nghiệm hoặc quan sát nào trong vũ trụ cho thấy việc du hành thời gian như vậy xảy ra.