Soi kèo, tỷ lệ cược Sevilla vs AS Roma (2h ngày 1/6): Chung kết Europa League. Sevilla vs AS Roma (2h ngày 1/6): Kỳ phùng địch thủ

Trong trận chung kết Europa League mùa giải 2022/2023 diễn ra rạng sáng 1/6 (giờ Việt Nam), Sevilla sẽ có màn so tài hứa hẹn rất kịch tính và khó dự đoán kết quả với AS Roma do HLV Jose Mourinho dẫn dắt.