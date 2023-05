Sau châu Á, "Tấn Trường: Tôi là Ai?" chuẩn bị sang châu Âu

LHP Thể thao Quốc tế Slovenia (International Sport Film Festival Slovenia 2023) sẽ diễn ra từ 14 đến 17/6/2023 tại đất nước nằm ở vùng Balkan phía nam Châu Âu.

Đã có tổng cộng 343 bộ phim từ khắp thế giới gửi tới ứng tuyển LHP năm nay. Từ đó, ban tổ chức và ban giám khảo chỉ chọn ra 30 bộ phim dài và 40 phim ngắn được tham dự, trình chiếu và tranh giải trong chương trình chính thức. “Tấn Trường: Tôi Là Ai?” (tên phim tiếng Anh là: “Who Am I? Who I Am!) là đại diện duy nhất từ Việt Nam, sẽ tham dự tranh giải tại hạng mục “Phim Tài liệu Thể thao dài” cùng 19 phim khác cùng thể loại.

Bên cạnh đó là các bộ phim của những nền điện ảnh và thể thao nổi tiếng thế giới từ Châu Âu (Ý, Đức, Pháp, Áo, Tây Ban Nha, Hà Lan, Séc, Ba Lan, Na Uy, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary, Croatia, Iceland, Ukraine, Kazakhstan, đặc biệt là không có đại diện chủ nhà Slovenia), Châu Mỹ (Hoa Kỳ, Argentina, Brazil, Chile) và Châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Qatar, Pakistan, Philippines).

Khán giả sẽ được chiêu đãi một bữa tiệc điện ảnh kết hợp thể thao, với rất nhiều môn thể thao sẽ xuất hiện trong các bộ phim như bóng đá, bóng rổ, karate, trượt băng, trượt tuyết, leo núi, chạy bộ, bơi lội, lướt ván, xe đạp, đua xe F1, thể thao điện tử...

Các buổi chiếu phim sẽ diễn ra trong 4 ngày tại Cung Văn hóa Rogaška Slatina trong khán phòng với 389 chỗ ngồi. Mỗi phim chỉ có một suất chiếu duy nhất. “Tấn Trường: Tôi Là Ai?” sẽ được chiếu lúc 16 giờ ngày 14/6. Bộ phim về bóng đá Việt Nam, câu chuyện về cuộc đời và sự nghiệp của thủ môn Tấn Trường với nhiều “nghi án” hy vọng sẽ gây được ấn tượng với khán giả Châu Âu.

Đây sẽ là liên hoan phim quốc tế thứ hai bộ phim “Tấn Trường: Tôi Là Ai?” tham dự và trình chiếu. Trước đó, tại Liên hoan phim Châu Á – Đà Nẵng lần đầu tiên được tổ chức vừa qua (9-13/5/2023), bộ phim cũng đã có hai suất chiếu tại các rạp Galaxy và rạp Lê Độ, cũng như một suất chiếu ngoài trời tại công viên APEC Đà Nẵng. Các buổi chiếu phim đã nhận được nhiều sự quan tâm hưởng ứng của khán giả, thu hút nhiều người dân địa phương, giới chuyên môn điện ảnh, và cả các du khách quốc tế đang tới thăm Đà Nẵng.