Nhận định hiệp 1 Tây Ban Nha vs Georgia

So với Tây Ban Nha tại World Cup 2022 do HLV Luis Enrique dẫn dắt, Tây Ban Nha tại EURO 2024 thực dụng hơn nhiều. Họ không quá đề cao việc kiểm soát bóng, nhưng lại rất sắc sảo trong những tình huống dứt điểm.

Cụ thể là ở trận thắng Croatia 3-0 ở vòng bảng, "Bò tót" thậm chí chỉ cầm bóng 47% so với 53% của đối thủ nhưng "đội quân ca rô" vẫn không có cửa. Trước Ý, Tây Ban Nha kiểm soát bóng 56% so với 44% của đội quân thiên thanh và thắng vừa đủ 1-0. Tương tự là trận gặp Albania, Tây Ban Nha chơi với đội hình 2, kiểm soát bóng 60% so với 40% của đối phương và giành 3 điểm với 1 bàn thắng duy nhất của Ferran Torres.

Tây Ban Nha vs Georgia.

Nói như vậy để thấy rất khó cho ĐT Georgia có thể gây bất ngờ trước một Tây Ban Nha dù có không ít nhân tố trẻ trong đội hình nhưng rất dày dạn và không có chuyện bốc đồng.

Điểm tựa cho Gerogia là họ đã có những sự tích luỹ vượt bậc thông qua 3 trận vòng bảng EURO. Tiến từng bước chậm, chắc, nhưng mỗi trận thầy trò HLV Willy Sagnol đều cho thấy sự trưởng thành trong lần đầu dự EURO.

Có lẽ lúc này trong suy nghĩ của các cầu thủ Georgia đang xuất hiện những "câu chuyện cổ tích" của Đan Mạch (vô địch EURO 1992), Hy Lạp (vô địch EURO 2004) hay gần nhất là câu chuyện của Iceland tại EURO 2016.

Tuy nhiên, thật khó để Georgia gây bất ngờ trước Tây Ban Nha vừa hay vừa thực dụng ở thời điểm này. Số liệu thống kê những cuộc đối đầu giữa hai đội cũng nghiêng hẳn về Tây Ban Nha khi họ thắng 6/7 lần gặp nhau, chỉ thua một trận giao hữu với tỷ số 0-1 hồi tháng 6/2016. Gần đây nhất, hai đội nằm chung bảng A vòng loại EURO 2024 và Georgia đã thua đậm Tây Ban Nha 1-7 ở trận lượt đi trên sân nhà. Lượt về trên đất Tây Ban Nha, chủ nhà thắng Georgia 3-1.

Theo nhiều chuyên gia, Tây Ban Nha có thể giải quyết Georgia ngay trọng hiệp 1 để giữ sức cho vòng tứ kết EURO 2024. Thống kê cho thấy, trong vòng 7 trận đối đầu giữa Tây Ban Nha vs Georgia từ năm 2012, chỉ 2 trận khép lại hiệp thi đấu đầu tiên ít hơn 1 bàn thắng.

Đội hình dự kiến Tây Ban Nha vs Georgia

Tây Ban Nha (4-3-3): Thủ môn Simon, hậu vệ Dani Carvajal - Laporte, Le Normand - Cucurella; tiền vệ Pedri - Rodri - Fabian Ruiz; tiền đạo Lamine Yamal - Morata - Yamal.

Georgia (3-5-2): Thủ môn Mamardashvili; bộ ba trung vệ Giorgi Gvelesiani - Guram Kashia - Lochoshvili; tiền vệ Kakabadze - Chakvetadze - Kochorashvili - Kiteishvili - Lasha Dvali; bộ đôi tiền đạo Kvaratskhelia - Mikautadze.

Lựa chọn: Tây Ban Nha và trên 1 bàn thắng.