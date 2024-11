Sôi nổi, hấp dẫn cuộc thi cán bộ, hội viên nông dân tuyên truyền viên giỏi thành phố Hải Phòng

Tham dự Hội thi có ông Trần Quang Tường- Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng, ông Hoàng Văn Tường- Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân thành phố, ông Nguyễn Hồng Hưng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố, ông Đỗ Tràng Thành- Phó Chủ tịch thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng phát biểu Khai mạc Hội thi. Ảnh: PV.

Phát biểu Khai mạc Hội thi, ông Nguyễn Hồng Hưng- Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cho biết, thực hiện chỉ đạo của Trung ương Hội nông dân Việt Nam, nhằm kiểm tra, đánh giá năng lực hoạt động thực tiễn của đội ngũ tuyên truyền viên của Hội, tạo điều kiện để đội ngũ tuyên truyền viên giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, Ban thường trực Hội Nông dân TP Hải Phòng tổ chức Hội thi "Cán bộ, hội viên nông dân là tuyên truyền viên giỏi" TP Hải Phòng năm 2024.

Ông Nguyễn Hồng Hưng khẳng định, Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị văn hóa sâu rộng đối với tổ chức hội các cấp và là dịp để cán bộ, hội viên, nông dân giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, trau dồi kiến thức, kỹ năng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chính trị được giao và hoàn thành xuất sắc công tác Hội và phong trào nông dân. Hội thi sẽ cụ thể hóa, phản ánh những việc làm cụ thể, thiết thực của công tác hội và phong trào nông dân trong những năm qua của tổ chức Hội Nông dân các cấp thành phố Hải Phòng, góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Hội Nông dân, qua đó thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia vào tổ chức Hội.

Phần thi của đội thi quận Kiến An tại phần thuyết trình. Ảnh: PV.

Phần thi của đội thi huyện Vĩnh Bảo tại phần thuyết trình. Ảnh: PV.

Để tổ chức thành công Hội thi "Cán bộ, hội viên nông dân là tuyên truyền viên giỏi" thành phố Hải Phòng năm 2024, các thí sinh tham gia hội thi cần xác định rõ trách nhiệm và niềm vinh dự, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết tâm thể hiện thật tốt các phần thi của mình. Mỗi đội thi tạo ra một màu sắc riêng, một đặc trưng riêng và một dấu ấn riêng. Sau hội thi, các thí sinh sẽ đem những tri thức, những hiểu biết, kỹ năng của mình để tuyên truyền tốt hơn nữa tới cán bộ, hội viên nông dân tại cơ sở nhằm tạo sự đồng thuận, cổ vũ, khích lệ nông dân đẩy mạnh các phong trào thi đua, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại Hội Đảng và Nghị quyết Đại hội Nông dân các cấp và chính sách, pháp luật của thành phố và địa phương đề ra.

Đội Tiên Lãng đạt Giải Nhất tại Hội thi "Cán bộ, hội viên nông dân là tuyên truyền viên giỏi" thành phố Hải Phòng năm 2024. Ảnh: PV.

Đội Kiến Thuỵ đạt Giải Nhì tại Hội thi "Cán bộ, hội viên nông dân là tuyên truyền viên giỏi" thành phố Hải Phòng năm 2024. Ảnh: PV.

Trong Hội thi này, các đội tham gia 3 phần thi gồm phần thi kỹ năng thuyết trình, phần thi kiến thức (thi viết bài) và phần cuối là phần thi năng khiếu.

Ghi nhận tại Hội thi, các thí sinh dự thi với tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi, bằng ý chí và nghị lực của mình, với tinh thần trong sáng, lành mạnh, hết mình thi tài. Kết quả Hội thi, giải nhất thuộc về đội Tiên Lãng; đội Kiến Thuỵ đạt giải nhì; đội Kiến An đạt giải ba; đội Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo An Dương, An Lão, Dương Kinh và Hải An đồng giải khuyến khích.

Đội Kiến An và Đồ Sơn đồng Giải Ba tại Hội thi. Ảnh: PV.

Các đội Thuỷ Nguyên, Vĩnh Bảo, An Dương, An Lão, Dương Kinh, Hải An đồng giải Khuyến Khích tại Hội thi. Ảnh: PV.

Kết thúc Hội thi, ông Trần Quang Tường - Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng cho biết, thông qua hội thi cho thấy các đồng chí tuyên truyền viên của hội nông dân các cấp đã thể hiện được rất nhiều kiến thức, kỹ năng, năng khiếu của bản thân. Mong các đồng chí tuyên truyền viên sẽ luôn nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tiếp tục có những đóng góp tích cực vào thành tích trong công tác Hội và phong trào nông dân nói riêng và thành tích của địa phương nói chung.