Hội Nông dân Quảng Ninh tổng kết mô hình điểm “Nông dân tự quản về an ninh trật tự”

Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh vừa phối hợp Hội Nông dân TP Cẩm Phả tổ chức tổng kết mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" phường Mông Dương vào ngày 22/11 vừa qua. Được biết, mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" phường Mông Dương là 1 trong 2 mô hình điểm do Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ thành lập.

Hội nghị Tổng kết mô hình "Nông dân tự quản về an ninh, trật tự" phường Mông Dương, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Ảnh: Hội Nông dân phường Mông Dương



Phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) là phường có diện tích rộng gần 120km2, với dân số 4.400 hộ. Tuy nhiên, phần đông người dân của phường là cán bộ, công nhân các doanh nghiệp, số lượng hội viên nông dân rất ít. Do đó, việc xây dựng và duy trì mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" là cần thiết, nhằm gắn kết chặt chẽ giữa giữa Hội Nông dân và các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Bà Đàm Thị Trang – Chủ tịch Hội Nông dân phường Mông Dương cho biết, mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" phường Mông Dương được thành lập vào tháng 3/2024. Trong đó, Ban chỉ đạo gồm 9 thành viên, do Bí thư Đảng ủy phường làm Trưởng ban; Chủ tịch Hội Nông dân phường, Phó Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an phường làm Phó ban; các thành viên gồm: Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ phường và Bí thư Đoàn thanh niên phường Mông Dương.

Phường Mông Dương cũng thành lập 2 tổ tuần tra an ninh trật tự, mỗi tổ gồm 5 người, do Chi trưởng chi hội Nông dân làm Tổ trưởng.

Ra mắt 2 tổ tuần tra an ninh trật tự phường Mông Dương do hội viên nông dân làm nòng cốt. Ảnh: Ảnh: Hội Nông dân phường Mông Dương

Kể từ khi thành lập đến nay, Ban Chỉ đạo mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" đã chủ động tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn tự giác, tự nguyện tham gia, thực hiện 5 "tự phòng", 5 "tự quản", 2 "tự hòa giải", gìn giữ an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở; cảm hóa, giúp đỡ, giáo dục, hỗ trợ việc làm cho người lầm lỗi, hạn chế tội phạm vi phạm pháp luật.

Sau gần 1 năm triển khai, Ban Chỉ đạo đã tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho hơn 550 lượt người tham gia. Tổ tuần tra an ninh trật tự đã tham gia tuần tra 8 buổi, kịp thời phát hiện và báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vụ việc từ sớm; vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, thu hồi triệt để số vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trôi nổi ngoài xã hội…

Các thành viên tổ tuần tra an ninh trật tự họp phân công, giao nhiệm vụ trước khi thực hiện nhiệm vụ. Ảnh: Hội Nông dân phường Mông Dương

"Từ khi mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" được thành lập và đi vào hoạt động đã góp phần giảm thiểu các tệ nạn trên địa bàn các khu phố, giảm thiểu tình hình đối tượng vi phạm pháp luật trộm cắp, cờ bạc, mâu thuẫn xô xát. Đồng thời qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhân thức, hành động của cán bộ hội viên nông dân và nhân dân" - Chủ tịch Hội Nông dân phường Mông Dương đánh giá.

Những năm qua, Hội Nông dân các cấp tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên nông dân tích cực tham gia công tác bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội với nhiều mô hình thiết thực, hiệu quả.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 84 mô hình "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" của tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố với 4.200 thành viên. 152/152 cơ sở Hội Nông dân có Câu lạc bộ "Nông dân với pháp luật" với 4.560 thành viên, 11 Câu lạc bộ "Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo" với 550 thành viên…

Bà Đàm Thị Trang - Chủ tịch Hội Nông dân phường Mông Dương báo cáo tại hội nghị tổng kết. Ảnh: Hội Nông dân phường Mông Dương

Đặc biệt, trong năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh đã triển khai xây dựng 2 mô hình điểm "Hội Nông dân tham gia tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân gắn với thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia giám sát, phản biện xã hội" tại phường Phương Nam (TP Uông Bí) và xã Vạn Yên (huyện Vân Đồn); 2 mô hình điểm "Nông dân tự quản về an ninh trật tự" tại xã Bằng Cả (TP Hạ Long) và phường Mông Dương (TP Cẩm Phả).

Thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp hội tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật; vận động hội viên, nông dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm; xây dựng, duy trì hoạt động mô hình tự quản về an ninh trật tự, phòng chống tội phạm; phong trào bảo vệ đường biên, mốc giới gắn với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội; duy trì, nhân rộng các mô hình, câu lạc bộ: Nông dân với pháp luật, Nông dân tự quản về an ninh trật tự, Nông dân với an toàn giao thông...