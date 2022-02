Sơn La: Nông dân oằn mình chống chọi giá buốt, hàng trăm con trâu bò chết rét

Sơn La: Hơn 200 con gia súc bị chết do giá rét

Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ về tình hình thiệt hại do rét đậm, rét hại trên địa tỉnh Sơn La, đến chiều ngày 21/2, đã có trên 200 con trâu, bò, ngựa, dê bị chết rét. Trong đó chủ yếu là các con bê, nghé và một số con gia súc già yếu.

Một con trâu già yếu của nông dân huyện vùng cao Bắc Yên đã bị chết rét. Ảnh: PV.

Tình trạng trâu, bò, ngựa chết xảy ra tập trung trên địa bàn các huyện Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Vân Hồ, Sốp Cộp... Đây là những địa phương có nhiều xã vùng núi cao, vùng sâu, vùng xa, nhiệt độ giảm rất thấp kèm theo mưa phùn, gió lạnh...

Trước đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương đã tuyên truyền, hỗ trợ và người dân đã chủ động quây kín chuồng trại, lót rơm ủ ấm, tăng cường chế độ ăn, không chăn thả gia súc ngoài trời.

Tuy nhiên, do điều kiện thời tiết tại các khu vực núi cao có lúc xuống đến dưới 5 độ C. Thậm chí có nơi xuống dưới mức 0 độ C đã khiến cho trâu, bò, ngựa còn non hoặc già yếu không chống chọi được.

Trước tình hình thời tiết rét đậm, rét hại các hộ dân ở bản Tường Han, xã Mường Do, huyện Phù Yên đã di chuyển đàn gia súc về gần nhà để tiệm chăm sóc. Ảnh: PV.

Xã Suối Bau, huyện Phù Yên là nơi bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt rét đậm, rét hại gây ra (tính đến chiều ngày 21/2), với gần 40 con trâu, bò, ngựa bị chết rét.

Hiện nay, xã đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động nhân dân che chắn chuồng trại, chủ động nguồn thức ăn...

Trao đổi với PV Dân Việt, ông Thào A Lù, Bí thư Đảng ủy xã Suối Bau, cho biết: Với số lượng đàn gia súc bị chết rét ngày càng nhiều, Đảng ủy xã đã tập trung chỉ đạo UBND xã, các hội đoàn thể xuống các bản triển khai ngay các biện pháp cấp bách. Trong đó, tập trung che chắn chuồng trại, tránh gió lùa, đốt lửa sưởi ấm và đun nước nóng cho gia súc uống; dự trữ nguồn thức ăn đảm bảo cho đàn gia súc.

Hiện nay, nhiều bà con ở huyện Mộc Châu đang chủ động nhóm lửa sưởi ấm cho đàn gia súc của gia đình để chống chọi với thời tiết rét đậm, rét hại. Ảnh: A Trứ.

Bà Dương Thị Lan Hương - Trưởng phòng NN&PTNT huyện Bắc Yên, nói: Qua rà soát, báo cáo nhanh của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đến 9 giờ sáng nay (21/2) mưa, rét đã làm chết hàng chục con trâu, bò tại các xã Háng Đồng, Tà Xùa, Làng Chếu, Chiềng Sại.

Để hạn chế thiệt hại cho đàn vật nuôi, người dân cần che chắn chuồng trại, kín đáo, tránh gió lùa. Ảnh: PV.

" Trước những thiệt hại do mưa rét gây ra, Phòng đang tích cực tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo; trực tiếp hướng dẫn người dân phòng chống, đói rét cho vật nuôi. Thành lập tổ công tác của huyện, xã, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các bản của xã để kịp thời tuyên truyền cho người dân" bà Hương, nói.

Nhiệt độ xuống thấp kèm theo mưa ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của người dân

Ngoài những con vật nuôi của nông dân bị chết rét, đến thời điểm này, rét kèm theo mưa gió đã làm đổ 1 cột điện tại bản Háng Đồng C khu 2, xã Háng Đồng (huyện Bắc Yên).

Mưa to làm lở đất đổ cây xoài vào nhà ông Đinh Văn Anh, bản Nà Mý, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu khiến nhà bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Ngoài ra, 2.000 m2 diện tích mạ của nông dân xã Chiềng Khừa (huyện Mộc Châu) bị chết do rét đậm, rét hại.

Mưa to làm lở đất, đổ cây xoài vào nhà ông Đinh Văn Anh, bản Nà Mý, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu khiến căn nhà của ông bị sập, hư hỏng hoàn toàn. Ảnh: PV.

Theo ông Trần Xuân Thành, Phó Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mộc Châu, hiện huyện vẫn đang cập nhật tình hình thời tiết, diễn biến không khí lạnh để thông tin cho cơ sở và người dân, nhất là người dân ở vùng cao biết và chủ động ứng phó.

Hiện tại, tỉnh Sơn La đang tiếp tục chỉ đạo các huyện, thành phố chia tổ công tác của huyện, xã phân công nhiệm nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách các bản để kịp thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân tránh rét, sử dụng thức ăn khô đã dự trữ trước đó cho đàn vật nuôi.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ sở tiếp tục thống kê thiệt hại về nhà cửa, hoa màu và vật nuôi do ảnh hưởng của rét đậm, rét hại và mưa gió kéo dài.