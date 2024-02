Sơn Tùng M-TP, Hiền Hồ và những nghệ sĩ Việt bị chỉ trích vì vẫn dùng chuyện tình ái để quảng bá MV

Sơn Tùng M-TP

Vừa qua, Sơn Tùng M-TP đăng tải hình ảnh đầu tiên về ca khúc mới mang tên Chúng ta của tương lai. Theo đó, sản phẩm này sẽ ra mắt vào ngày 8/3 tới, với sự tham gia của Hải Tú - người được đồn đoán là bạn gái của nam ca sĩ, dù cả hai chưa một lần xác nhận. Cùng lúc, fanpage của diễn viên Hải Tú cũng đăng bức ảnh tương tự.

Hình ảnh về MV mới vừa được Sơn Tùng M-TP công bố. (Ảnh: FBNV)

Đáng nói, trước thời điểm công bố dự án mới, cặp đôi này liên tục có những hành động khó hiểu nhằm thu hút sự chú ý của dư luận. Cụ thể, vào tối 17/2, Hải Tú bất ngờ đăng tải dòng trạng thái "No one can change the past" (tạm dịch: Không ai có thể thay đổi quá khứ), sau đó cô bỏ theo dõi Sơn Tùng trên trang Instagram. Nhiều người qua đó nảy sinh nghi vấn cặp đôi đã xảy ra rạn nứt.

Tuy nhiên, không lâu sau, Sơn Tùng đăng lên dòng trạng thái "But someone gotta try" (tạm dịch: Nhưng ai đó cũng cần phải thử). Chiêu trò cũ kỹ của Sơn Tùng M-TP khiến khán giả đồng loạt bày tỏ sự thất vọng. Đáng nói, trước đó, mối quan hệ của anh và Hải Tú gặp phải hàng loạt chỉ trích tuy nhiên Sơn Tùng chỉ luôn giữ im lặng, né tránh xuất hiện trước công chúng.

Hiền Hồ

Năm 2023, Hiền Hồ - ca sĩ vướng scandal "người thứ ba" trong chuyện tình ái với một đại gia U60 gây xôn xao khi đăng bán chiếc xe SUV Mercedes-AMG G63. Đây là chiếc xe từng gây xôn xao dư luận, xuất hiện trong những hình ảnh bị tung ra trước đó. Sau thời gian tạm ngưng ca hát vì bị hủy bỏ ở loạt show diễn, cái tên Hiền Hồ bất ngờ trở nên "nóng" trở lại.

Hiền Hồ tự chia sẻ hình ảnh bên chiếc xe G63. (Ảnh: FBNV)

Tuy nhiên, chỉ một vài ngày sau, Hiền Hồ chia sẻ thông tin về việc ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Trong hình ảnh cô đăng tải, chiếc xe G63 xuất hiện nổi bật khiến nhiều người cho rằng, Hiền Hồ dùng chính chiếc xe từng "từng gây sóng gió" của mình để tạo scandal. Khán giả bức xúc bởi cách làm này đã quá cũ và lộ liễu, đặc biệt, nó gắn liền với câu chuyện không có gì đáng tự hào của Hiền Hồ.

Dù tạo được cơn sốt nhất thời, các sản phẩm âm nhạc của Hiền Hồ sau đó đều không gây chú ý. Con đường trở lại showbiz Việt của cô vì thế cũng ngày càng trở nên xa xôi.

Phương Thanh

Tháng 6/2022, lùm xùm của ca sĩ Phương Thanh và "bạn trai tin đồn" Doãn Chí Kiên đã gây nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Phương Thanh tình tứ với Doãn Chí Kiên. (Ảnh: TL)

Ban đầu, Phương Thanh gây chú ý khi liên tục sánh đôi cùng doanh nhân kém 20 tuổi tại các sự kiện, hành động tình tứ không khác gì một cặp đôi. Cô còn chủ động đăng ảnh thân thiết, dành những lời có cánh cho anh tại một đêm nhạc, giới thiệu anh tại buổi họp fan... Khi nhận được lời chúc phúc từ đồng nghiệp và khán giả, cô cũng nói lời cảm ơn và không hề đính chính.

Vài ngày sau, khi thông tin Doãn Chí Kiên đã có vợ con bị một số khán giả "phanh phui", Phương Thanh đành phải lên tiếng thừa nhận cô và Doãn Chí Kiên chỉ là "cặp đôi trong nghệ thuật", sẽ cùng nhau ra mắt một MV. Thậm chí, cô ẩn ý trách móc khán giả soi mói đời tư nghệ sĩ. Phản ứng này của nữ ca sĩ khiến nhiều người không khỏi thất vọng và tức giận.

Nam Em

Năm 2018, Nam Em ra mắt MV Cùng em đi xa, cô cũng lần đầu chia sẻ chuyện quá khứ với Trường Giang với nhiều tình tiết gây "sốc". Tuy nhiên, dù cô cho biết mình là nạn nhân, khán giả đa phần không mấy đồng tình. Họ chỉ thể hiện sự ngán ngẩm, chán nản với những ồn ào đời tư và phát ngôn thiếu kiểm soát của người đẹp.

Nam Em bị khán giả chỉ trích khi chia sẻ chuyện tình cảm trong thời gian quảng bá MV. (Ảnh: FBNV)

Trước sức ép mạnh mẽ của dư luận, Nam Em đã phải gỡ bỏ MV trên kênh YouTube để "tránh những ý kiến cho rằng cô đang muốn tạo sự chú ý cho sản phẩm thông qua scandal", cô cũng gửi lời xin lỗi khán giả.

Có thể nói, việc dùng chuyện tình cảm để quảng bá sản phẩm đã trở thành chiêu trò cũ kỹ trong thời đại mạng xã hội phát triển, khán giả ngày càng nhạy cảm, dễ dàng "bắt bài" nghệ sĩ. Trong một cuộc trò chuyện, Mỹ Tâm từng khẳng định: Cô không bao giờ dùng ồn ào tình cảm để PR cho các dự án của bản thân. Chủ nhân của bản "hit" Hẹn ước từ hư vô nhấn mạnh, việc sử dụng tình cảm quảng bá sản phẩm là sỉ nhục nghề nghiệp của cô. Thiết nghĩ, đó cũng là tư duy nên có ở những người nghệ sĩ khác trong showbiz Việt khi làm nghề.