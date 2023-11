Quốc Thiên: “Sơn Tùng M-TP là người tử tế, cậu ấy nói tôi cứ dùng ca khúc của cậu ấy trọn đời"

Vừa qua, ca sĩ Quốc Thiên đã đánh dấu sự trở lại của mình sau 4 năm "ở ẩn" với ca khúc Hơn 100 năm sau. PV Dân Việt đã có cuộc trò chuyện cùng anh ngay sau khi sản phẩm này ra mắt.

Tôi chịu chi để được khán giả đón nhận

Được biết, anh đã dành nhiều thời gian và chi phí cho sản phẩm trở lại mang tên Hơn 100 năm sau?

- Sự đầu tư này thể hiện rất nhiều quyết tâm của tôi, không tiện nói cố định về con số nhưng tôi mong được khán giả đón nhận thật nhiều để tương xứng với những nỗ lực của mọi người. Lần này, tôi cũng may mắn là có một số bên tài trợ để ê-kíp có thể hoàn thành tốt cảnh quay ở Ấn Độ. Một MV đẹp, cảm xúc thì mình đầu tư bao nhiêu cũng xứng đáng.

Ca sĩ Quốc Thiên. (Ảnh: NVCC)

Ở Việt Nam có khá nhiều cảnh đẹp, tại sao anh lại chọn Ấn Độ để quay? Có phải anh muốn tạo hiệu ứng như Võ Hạ Trâm từng làm được trước đó?

- Đơn giản là khi lên ý tưởng cho MV, mọi người trong ê-kíp đều cảm thấy Ấn Độ rất hợp với nội dung câu chuyện mà tôi muốn truyền đạt trong MV Hơn 1000 năm sau.

Trong quá trình quay sản phẩm, tôi và ê-kíp gặp rất nhiều khó khăn. May mắn là thời điểm quay không có tuyết nên màu sắc của MV truyền đạt đến khán giả được trọn vẹn hơn, những cảnh quay lộ rõ được tính chất của bối cảnh.

Khó khăn nào trong quá trình quay MV khiến anh và ê-kíp khó quên?

- Đó là thời điểm chúng tôi quay MV tại khu vực ở độ cao 5.000 - 6.000m so với mực nước biển, không khí loãng, thời tiết rét buốt. Trong 2 ngày đầu tiên, đạo diễn hình ảnh nôn mửa, nhập viện. Nhiều thành viên trong đoàn phải thở oxy. Nhờ tập gym 10 năm, tôi may mắn là người duy nhất có sức khoẻ ổn định tron đoàn.

Anh trở lại trong thời điểm các ca sĩ ồ ạt ra sản phẩm mới, thêm nữa là sự chuyển mình mạnh mẽ của không ít gương mặt trẻ. Điều này có phần nào khiến anh choáng ngợp?

- Đúng là các bạn trẻ hiện nay rất giỏi, họ tự chơi nhạc cụ, tự sáng tác và nắm bắt thị trường rất nhanh. Đó là những điểm mà ở thời của tôi, các ca sĩ đều còn hạn chế.

Tôi luôn nghĩ mình nên học hỏi những phẩm chất tốt của đàn em đi sau, qua đó hoàn thiện với bản thân mình. Thêm nữa, tôi cũng mong muốn trong tương lai sẽ được hợp tác với các bạn ấy.

Không ít TikToker hiện nay cầm mic lên làm ca sĩ, anh có thấy buồn bã trước thực trạng này?

- Tôi nghĩ đó là sự lựa chọn của họ. Việc các TikToker được khán giả đón nhận cũng là duyên lành của các bạn đó, mình nên tôn trọng. Tôi cũng muốn sản phẩm của mình thu về rất nhiều triệu view cũng mong ca khúc chạm đến tim khán giả, để khi lắng nghe bài hát mọi người sẽ đồng cảm được.

Việc tôi đầu tư cho sản phẩm lần này là để vừa mang đến cho khán giả những cảm giác mới mẻ, vừa giữ được chất riêng của mình chứ không phải là để cạnh tranh với ai khác.

MV "Hơn 1000 năm sau" của Quốc Thiên. (Clip: YTNV)

Sơn Tùng M-TP nói sẽ cho tôi được trọn đời dùng nhạc cậu ấy sáng tác mà không tính thêm phí

Những ngày gần đây có rất nhiều nhạc sĩ - ca sĩ công khai sự mâu thuẫn về vấn đề bản quyền, với Quốc Thiên thì sao?

- Tôi nghĩ mình cũng phải chặt chẽ hơn một chút, tôn trọng những người sản xuất âm nhạc bỏ chất xám ra để sáng tác, tôi hiểu họ cũng cần đồng ra đồng vào để duy trì công việc của mình. May mắn là những bài hát, bản "hit" của tôi đều chưa có mâu thuẫn về bản quyền. Các nhạc sĩ Tiên Cookie, nhạc sĩ Đức Trí hay Sơn Tùng M-TP đều cho tôi được phép sử dụng bài hát trọn đời mà không tính phí.

Anh có thể chia sẻ thêm về bài hát mà Sơn Tùng M-TP sáng tác cho mình?

- Khoảng 7-8 năm về trước, Sơn Tùng đã sáng tác ca khúc Gió cuốn em đi cho tôi. Tuy nhiên, do lúc đó cảm thấy mình không thực sự phù hợp với phong cách và chất giọng, tôi chưa sử dụng. Việc này hoàn toàn do tôi không hợp chứ không phải do Sơn Tùng, cậu ấy thật sự rất giỏi khi tất cả các khâu hoàn thành bài hát đều một tay làm hết.

Gần đây, khi gặp lại Sơn Tùng, tôi đã xin phép cậu ấy làm mới ca khúc này, Sơn Tùng nói tôi cứ thoải mái làm lại để khán giả biết tới nhiều hơn. Đồng thời, cậu ấy cũng cho phép tôi được sử dụng trọn đời ca khúc mà không gia hạn chi phí như đã chia sẻ ở trên.

Nói về chi phí, không biết lúc đó anh phải trả Sơn Tùng bao nhiêu khi thời điểm đó cái tên của Tùng cũng khá hot?

- Sơn Tùng chỉ sáng tác ca khúc ấy cho tôi với mức dao động từ 8 cho đến 15 triệu đồng, một con số cực kỳ nhỏ bé và yêu thương. Cậu ấy là một người rất tử tế.

