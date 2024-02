Khán giả xôn xao, tranh cãi khi Hải Tú bỏ theo dõi Sơn Tùng M-TP

Hải Tú không còn theo dõi Sơn Tùng M-TP

Rạng sáng ngày 16/2, Hải Tú chia sẻ dòng trạng thái ngắn trên mạng xã hội: "No one can change the past" (tạm dịch: "Không ai có thể thay đổi được quá khứ"). Tiếp đó, cộng đồng mạng phát hiện tài khoản Instagram của cô đã không còn để chế độ theo dõi với ca sĩ Sơn Tùng M-TP, người được đồn đoán là có mối quan hệ tình cảm với cô nhiều năm nay.

Việc Hải Tú không còn theo dõi Sơn Tùng M-TP gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội. Trong khi đa phần khán giả dự đoán cặp đôi đang có rạn nứt trong những ngày đầu năm, một số ý kiến cũng cho rằng đây có thể chỉ là chiêu trò gây chú ý, nhằm "dọn đường" cho sự trở lại của cô nàng.

Sơn Tùng M-TP và Hải Tú trong MV "Chúng ta của hiện tại". (Ảnh: TL)

Trước đó, trên trang cá nhân, Hải Tú đăng tải hình ảnh như đang đứng trên một sân khấu, kèm theo loạt biểu tượng thể hiện sự biết ơn. Cũng bởi vậy, giọng ca sinh năm 1997 được cho đang muốn "úp mở" một sản phẩm mới trong năm 2024.

Hải Tú tên đầy đủ là Lê Quang Hải Tú, sinh năm 1997 tại TP HCM, từng sang Pháp du học ngành Sinh học và Sinh thái học. Cô là gương mặt nữ đầu tiên do công ty Sơn Tùng M-TP quản lý, dự kiến được đào tạo theo hướng làm diễn viên. Cô cũng từng là người đẹp Việt duy nhất anh theo dõi trên Instagram.

Sơn Tùng M-TP và Hải Tú từng nhiều lần bị đồn đoán về việc sống chung. (Ảnh: TL)

Người đẹp lần đầu ra mắt truyền thông trong buổi họp báo công bố truyện tranh Lạc trôi của Sơn Tùng M-TP cuối tháng 12/2020. Sau đó, cô xuất hiện trong MV Chúng ta của hiện tại. Tuy sở hữu ngoại hình gây chú ý, Hải Tú nhanh chóng vướng vào scandal tình ái khi bị cho là người tình bí ẩn của ca sĩ Sơn Tùng. Cô ở ẩn một thời gian dài, chỉ thi thoảng đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Mối quan hệ giữa Sơn Tùng M-TP và Hải Tú luôn bị công chúng và giới truyền thông đặt dấu hỏi, tuy nhiên nhiều năm nay, cả hai không đưa ra câu trả lời chính thức. Cặp đôi từng nhiều lần bị phát hiện diện đồ đôi, check-in cùng địa điểm. Đặc biệt, Hải Tú và Sơn Tùng M-TP còn bị bắt gặp ở nhà riêng của Sơn Tùng những ngày cận Tết năm 2023.

PV Dân Việt đã liên hệ với phía công ty quản lý của Sơn Tùng M-TP và Hải Tú để tìm hiểu thông tin về sự việc, tuy vậy hiện tại chưa thể kết nối.