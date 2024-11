Sông Đà xứ Mường lung linh huyền ảo trong lễ Cầu ngư, thả hoa đăng

Dự lễ Cầu ngư, thả hoa đăng có đồng chí Nguyễn Phi Long - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; đồng chí Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; cùng hàng nghìn người dân và du khách.

Những tiết mục văn nghệ đặc sắc của đồng bào dân tộc Mường Hòa Bình tại lễ Cầu ngư và thả hoa đăng trên sông Đà. Ảnh: Trung Linh.

Lễ Cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện của Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Hòa Bình 2024.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình thắp hương làm lễ Cầu ngư. Ảnh: Trung Linh.

Các thầy mo thực hiện nghi lễ Cầu ngư trên sông Đà. Ảnh: Trung Linh.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhấn mạnh, lễ Cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà mang ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Thông qua hoạt động này góp phần tôn vinh những giá trị văn hóa tinh thần, nét đẹp trong văn hóa tâm linh của dân tộc Việt Nam với mục đích cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, một năm mùa màng bội thu, đất nước thịnh vượng và tri ân những người có đóng góp trong ngành thuỷ sản; bảo tồn, phát huy các giá trị bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hòa Bình cùng đông đảo nhân dân tiến hành nghi thức thả đèn hoa đăng xuống dòng sông Đà. Ảnh: Trung Linh.

Mặt nước sông Đà lung linh huyền ảo trong lễ Cầu ngư, thả hoa đăng. Ảnh: Trung Linh.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình, hoa đăng được thả trên sông Đà vừa mang tính thẩm mỹ, độc đáo, vừa mang tính giá trị tâm linh trong truyền thống văn hóa; đồng thời tạo điểm nhấn giới thiệu quảng bá sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc văn hóa và con người Hòa Bình. Mỗi ngọn đèn hoa đăng được đốt lên, mỗi người cầu nguyện vào đó một tâm niệm thiện lành, một tâm niệm an lạc, cầu sự may mắn, những điều an lành cho mình và cho mọi người.

Lễ Cầu ngư, thả hoa đăng trên sông Đà năm 2024 thu hút hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh Hòa Bình tham gia. Ảnh: Trung Linh.

Ngay sau phát biểu khai mạc của lãnh đạo UBND tỉnh Hòa Bình, các thầy mo đã thực hiện nghi lễ Cầu ngư; các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo nhân dân tiến hành nghi thức thả đèn hoa đăng xuống dòng sông Đà. Nghi thức thả hàng nghìn bông hoa đăng được thắp sáng tạo nên khung cảnh lung linh huyền ảo trên mặt sông, để lại ấn tượng đẹp với mỗi người dân và du khách tham gia.