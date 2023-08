Song Hye Kyo: "Tôi chỉ muốn già đi một cách xinh đẹp"

Trong một cuộc phỏng vấn độc quyền, JTBC đã có cơ hội ngồi xuống và trò chuyện với nữ diễn viên nổi tiếng Song Hye Kyo. Cô diện trang phục thanh lịch, xuất hiện tại tòa nhà văn phòng JTBC tại Sangam-dong, Mapo-gu.

Nữ diễn viên Song Hye Kyo chia sẻ cô đang đảm nhiệm một vai trò mới - đó là đại sứ cho Hàn Quốc. Với sự nổi tiếng và ảnh hưởng trong ngành giải trí, Song Hye Kyo đã quyết định bắt đầu một chuyến đi đặc biệt để quảng bá vẻ đẹp và văn hóa của quê hương mình.

Song Hye Kyo quảng bá văn hóa Hàn Quốc

Nói về lý do cho lựa chọn này, Song Hye Kyo cho hay: "Khi còn trẻ, trong một lần đi du lịch nước ngoài cùng bạn bè và đến thăm bảo tàng, tôi muốn nghe thuyết minh về tác phẩm nhưng người hướng dẫn viên chỉ có thể nói tiếng Nhật và tiếng Trung chứ không phải tiếng Hàn. Tôi luôn nghĩ "Thật kỳ lạ .Tại sao không có tiếng Hàn?". Chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện như thế này. Giáo sư Seo Kyung-duk nói, "Vậy chúng ta hãy cùng nhau làm cho Hàn Quốc được biết tới nhiều hơn. Bạn có sẵn sàng không?".

Trong cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo thể hiện sự tận tụy không đổi đối với nghề diễn. Khi được hỏi về những sở thích khác của cô. Cô tiết lộ: "Tôi chưa nghĩ ra điều gì khác ngoài diễn xuất cả". Dù đã vào độ tuổi 40, cô thừa nhận rằng diễn xuất không trở nên dễ dàng hơn theo thời gian, vì các nhân vật mà cô thể hiện cũng trưởng thành và mang đến những thách thức mới.

Nhìn lại chặng đường diễn xuất của mình, cô nói: "Tôi nghĩ rằng, nếu chỉ cho phép bề ngoài, tôi có thể diễn xuất như thời kỳ 20 tuổi. Bởi vì tôi đã sống qua thời gian đó, tôi nghĩ mình biết cách thể hiện nó. Nhưng tương lai sẽ ra sao? Tôi không biết và tôi không biết nhân vật cùng tuổi mình sẽ sống cuộc sống như thế nào. Tôi phải học hỏi. Đó là lý do tôi nghĩ rằng nó khó khăn".

Về kế hoạch trong năm nay, Song Hye Kyo vẫn mở cửa cho các dự án diễn xuất mới. Cô chia sẻ: "Chưa có công việc nào được quyết định. Tôi đang xem xét liên tục. Khi làm "The Glory", diễn xuất trở nên thú vị hơn và tôi thực sự thích bộ phim đó. Tôi muốn diễn xuất trên phim trường sớm nhất có thể. Tôi muốn tìm và đến hiện trường càng sớm càng tốt. Tôi đang chăm chỉ tìm kiếm công việc".

Mặc dù lịch trình bận rộn, Song Hye Kyo coi trọng sức khỏe của mình. Cô bổ sung dinh dưỡng và vitamin, và duy trì một lịch tập luyện nghiêm ngặt. Tư duy tích cực của cô giúp cô đối phó với những khó khăn và cô luôn cố gắng tập trung vào những điều tốt đẹp. Cô nói: "Tôi cố gắng nghĩ nhiều điều tốt đẹp và trở thành một người tốt. Điều đó có lẽ sẽ kéo dài hơn nếu chúng ta sống như vậy?"

Khi được hỏi về quan điểm của cô về việc lão hóa và vẻ đẹp, Song Hye Kyo khiêm tốn thể hiện: "Hiện tại, tôi có rất nhiều bạn thân xinh đẹp. Tôi chỉ muốn già đi một cách xinh đẹp. Đó là lý do tại sao tôi cố gắng nghĩ nhiều điều tốt đẹp hơn. Họ nói: "Khuôn mặt của bạn thay đổi theo cách bạn nghĩ".

Về tương lai của mình như một nữ diễn viên, Song Hye Kyo vẫn khiêm tốn và kiên định. Cô nói: "Tôi không nghĩ ai biết điều đó. Tôi có thể không thể diễn xuất tốt trong dự án tiếp theo của mình nhưng tôi sẽ cố gắng. Tôi cần phải cố gắng hơn nữa".

Cuộc phỏng vấn đã bật mí về thành tựu gần đây của cô, khi cô đã nhận giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Nghệ thuật Baeksang danh giá với vai diễn ấn tượng trong bộ phim "The Glory", nơi cô thể hiện nhân vật Moon Dong Eun. Bài diễn thuyết nhận giải của Song Hye Kyo tại lễ trao giải đã chạm đến tâm hồn của khán giả khi cô chia sẻ lòng biết ơn và tình yêu chân thành dành cho gia đình, đặc biệt là mẹ già, người đã luôn ủng hộ cô suốt sự nghiệp của mình.

Nữ diễn viên tài năng Song Hye Kyo xuất hiện trong phỏng vấn độc quyền trên JTBC.

Song Hye Kyo làm đại sứ quảng bá văn hóa Hàn Quốc. Ảnh: ALL KPOP.

"Giá trị hạnh phúc của mẹ tôi đối với tôi vượt qua mọi thứ. Sự ủng hộ của mẹ đối với "The Glory" là tất cả đối với tôi, hơn cả bất kỳ giải thưởng nào. Dù tôi luôn quan tâm đến phản ứng của khán giả với công việc của mình, quan điểm của mẹ vẫn là quan trọng nhất", Song Hye Kyo chia sẻ.

Nữ diễn viên tài năng cũng nhấn mạnh rằng, giải thưởng không chỉ là một thành tích cá nhân mà còn là minh chứng cho sự cống hiến của toàn đội ngũ làm phim của "The Glory". Dù đã có nhiều thành công trong quá khứ, Song Hye Kyo tiết lộ kế hoạch khám phá các thể loại phim khác nhau trong công việc gần đây của mình, tìm kiếm thách thức mới và cơ hội để phát triển.

"Tôi không nghĩ rằng mình nhận được giải thưởng chỉ vì diễn xuất cá nhân. Giải thưởng là nhờ vào sự hợp tác của một dàn diễn viên tài năng, một đạo diễn tài ba và một nhà viết kịch xuất sắc. Tôi muốn chia sẻ niềm vui này với họ, vì tôi nhận ra những hạn chế của riêng mình và khao khát khám phá các thể loại phim khác nhau", cô nói.

Song Hye Kyo đạt thành công lớn với "The Glory". Ảnh: ALL KPOP.

"The Glory" đã mang đến cho cô cuộc phiêu lưu mãn nhãn cho khán giả mà nữ diễn viên luôn mong muốn và Song Hye Kyo bày tỏ lòng biết ơn với nhà biên kịch Kim Eun Sook, nổi tiếng với thành công của "Descendants of the Sun" đã cho cô cơ hội được thể hiện nhân vật mà cô ao ước.

Nữ diễn viên cũng hào hứng nhắc đến các đồng nghiệp cùng đóng phim là "bạn của kẻ gây ra tội ác" và bày tỏ niềm vui khi làm việc với họ. Sự đoàn kết trên phim trường có vẻ đã góp phần vào thành công trong diễn xuất của cô.

Trong cuộc phỏng vấn, Song Hye Kyo mở lòng nói về những thách thức đi kèm với việc già đi làm nghệ sĩ, đưa ra cái nhìn sâu sắc về nhận thức của cô đã thay đổi qua các năm. Trái với niềm tin của bản thân khi còn trẻ rằng, diễn xuất sẽ dễ dàng hơn khi về già. Cô tiết lộ, điều đó đem đến những phức tạp mới và yêu cầu việc học hỏi cũng như hiểu biết liên tục để thể hiện một cách chân thực các nhân vật lớn tuổi.

"Ở độ tuổi 20 của mình, tôi nghĩ rằng diễn xuất sẽ dễ dàng hơn khi tôi lớn tuổi, nhưng không phải vậy. Khi nhân vật tôi thể hiện già đi, việc đồng cảm với những trải nghiệm của họ trở nên khó khăn hơn. Tôi phải liên tục học hỏi và đồng cảm với bản chất của họ", cô nói.