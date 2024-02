Sau thành công nổi bật của loạt phim "Vinh quang trong thù hận" (The Glory), nữ diễn viên nổi tiếng Song Hye Kyo đã quyết định tái xuất màn ảnh bằng việc tham gia bộ phim điện ảnh mới mang tên "Dark Nuns". Theo thông tin từ đội ngũ sản xuất, đây là một dự án do đạo diễn Kwon Hyeok Jae đảm nhiệm vai trò chỉ đạo, và sẽ có sự tham gia của nhiều diễn viên nổi tiếng như: Jeon Yeo Bin, Lee Jin Wook, Heo Joon Ho, Moon Woo Jin...

Song Hye Kyo trở lại màn ảnh rộng sau 10 năm vắng bóng

"Dark Nuns" thuộc thể loại kinh dị siêu nhiên, xoay quanh câu chuyện về nhóm người cố gắng giải cứu một cậu bé bị linh hồn ma quỷ ám. Trong phim, Song Hye Kyo sẽ thủ vai Junia - một nữ tu quyết tâm cứu giúp cậu bé khỏi sự ám ảnh của linh hồn tà ác. Quá trình quay phim dự kiến sẽ diễn ra từ cuối tháng 2/2024.

Ảnh: IG.

"Dự án "Dark Nuns" đang nhận được sự chú ý của khán giả Hàn Quốc không chỉ vì sự xuất hiện của Song Hye Kyo mà còn vì được coi là phần tiếp theo của bộ phim "The Priests", một tác phẩm từng gây sốt vào năm 2015," một đại diện từ công ty sản xuất chia sẻ.

"The Priests" do Jang Jae Hyun viết kịch bản và đạo diễn, là một câu chuyện về hai linh mục (do Kim Yoon Seok và Kang Dong Won thủ vai) đối mặt với linh hồn tà ác trong một cô gái (Park So Dam đóng).

Ngoài Song Hye Kyo, dàn diễn viên còn có sự xuất hiện của Jeon Yeo Been, đảm nhận vai sơ Michaela, một nữ tu luôn tò mò về sơ Junia. Lee Jin Wook sẽ hóa thân thành Cha Paolo, linh mục và bác sĩ tâm thần; trong khi Heo Joon Ho đóng cha Andrea, linh mục thực hiện lễ trừ tà. Moon Woo Jin sẽ vào vai Hee Joon, cậu bé bị linh hồn tà ác chiếm giữ.

Phim do công ty sản xuất phim điện ảnh chịu trách nhiệm cùng với đạo diễn Kwon Hyuk Jae, người đã thành công với các tác phẩm như "Troubleshooter" (2010) và "Count" (2023). Quay phim của "Dark Nuns" sẽ bắt đầu từ ngày 22/2.

"Dark Nuns" đánh dấu sự trở lại của Song Hye Kyo trên màn ảnh rộng Hàn Quốc sau 10 năm vắng bóng. ể từ khi cô đóng vai chính trong "My Brilliant Life" (2014) cùng với Kang Dong Won. Cô nàng đã chủ yếu tham gia các dự án truyền hình trong 10 năm vừa qua. Sự xuất hiện của cô trong "Dark Nuns" được mong đợi là một bước ngoặt mạnh mẽ trong sự nghiệp của mình.

Trong một cuộc phỏng vấn năm trước, Song Hye Kyo đã chia sẻ về mong muốn thay đổi và khám phá các thể loại phim mới ở độ tuổi 40. Cô tỏ ra hứng thú với những thách thức mới và mong muốn trở thành một nghệ sĩ ngày càng trưởng thành trong sự nghiệp diễn xuất. Việc tham gia "Dark Nuns" được kỳ vọng sẽ là cơ hội cho người hâm mộ thấy rõ sự đổi mới và phát triển của Song Hye Kyo trong vai diễn mới này.