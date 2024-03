Song Joong Ki bị chê diễn xuất thiếu cảm xúc, phim vẫn đạt tỉ suất ấn tượng Song Joong Ki bị chê diễn xuất thiếu cảm xúc, phim vẫn đạt tỉ suất ấn tượng

Bộ phim mới của tài tử Hàn Quốc Song Joong Ki là "My Name is Loh Kiwan" đang dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách trên toàn cầu của Netflix dù phim bị khán giả xứ kim chi phản ứng không tích cực.

My Name is Loh Kiwan (Tên tôi là Loh Kiwan) lên sóng từ tháng 3 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu. Theo số liệu mới nhất của Netflix, tính tới ngày 13/3, bộ phim đạt hơn 5,1 triệu lượt xem trên toàn cầu từ ngày 4/3 đến 10/3, vươn lên vị trí số một bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh ăn khách trên Netflix toàn cầu. Bộ phim "Tên tôi là Loh Kiwan" đứng đầu bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh ăn khách trên Netflix toàn cầu (Ảnh: Netflix). Hiện, phim đang thống lĩnh vị trí đầu bảng tại 31 quốc gia, gồm Hàn Quốc, Bồ Đào Nha, Peru, Venezuela, Malaysia, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam. Phim do đạo diễn Kim Hee Jin nhào nặn và được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên. Tên tôi là Loh Kiwan được quay ngoại cảnh chủ yếu tại nước ngoài và xoay quanh cuộc đời của Loh Kiwan (Song Joong Ki đóng). Anh là một người tị nạn, không một xu dính túi rời khỏi Triều Tiên và chật vật để trở thành công dân tại Bỉ. Số phận đưa anh gặp gỡ Marie (Choi Sung Eun đóng) - xạ thủ người gốc Hàn mang quốc tịch Bỉ. Họ đã có một câu chuyện tình lãng mạn và nhiều thử thách. Tên tôi là Loh Kiwan được xem là một sự chuyển đổi trong việc lựa chọn kịch bản và diễn xuất của Song Joong Ki. Dù có thành tích mở màn khá tốt song phim nhận nhiều phản ứng trái chiều từ giới truyền thông và khán giả. Trong số đó, nhiều người xem chỉ trích sự thiếu thuyết phục trong diễn biến phim, nhất là sự tiến triển đột ngột về mối quan hệ lãng mạn của nam nữ chính ở phần sau của tác phẩm. Chia sẻ với truyền thông, Song Joong Ki bày tỏ niềm vui và tự hào khi Tên tôi là Loh Kiwan có thành tích mở màn ấn tượng. "Ông bố một con" nói, đêm trước đó anh không ngủ được nên lên mạng tìm hiểu xem mọi người đánh giá về tác phẩm mới của mình. Tạo hình của Song Joong Ki trông khác biệt trong bộ phim "Tên tôi là Loh Kiwan" (Ảnh: News). "Tôi thấy một số YouTuber có đánh giá phim, dù tích cực hay tiêu cực thì tôi cũng không thể cưỡng lại sự tò mò", anh chia sẻ. Song Joong Ki hứng thú đóng phim kinh dị ĐỌC NGAY Về những bình luận trái chiều xoay quanh bộ phim, Song Joong Ki bộc bạch: "Tôi không ngờ sẽ có những ý kiến trái chiều, nhưng khi lắng nghe quan điểm của những người không thích phim và xem các đoạn clip ngắn, tôi nhận thấy, họ có vẻ không đồng cảm với bộ phim. Một số người cho rằng nó không phù hợp với một bộ phim tâm lý tình cảm và tôi hiểu những lời chỉ trích đó vì tôi từng từ chối nó vì lý do tương tự. Nhưng khi xem lại, tôi hy vọng rằng theo thời gian họ có thể đồng cảm với bộ phim, giống như tôi đã trải qua". Anh nói thêm: "Trong trường hợp dù xem vài lần, họ vẫn không thể đồng cảm, điều đó nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi, giống như việc tôi buông bỏ con mình. Cá nhân tôi thích xem một bộ phim như vậy nhiều lần. Vì vậy, tôi hy vọng tác phẩm không giống như một chiếc cốc giấy dùng một lần mà là một thứ gì đó sẽ tồn tại lâu dài". Song Joong Ki giải thích, anh từng có ý định từ chối bộ phim vì những phân cảnh tình cảm trong phim. Song, cuối cùng, anh vẫn nhận vai. Song Joong Ki và Choi Sung Eun kết đôi trong "Tên tôi là Loh Kiwan" (Ảnh: Netflix). Ngôi sao điện ảnh xứ Hàn nói: "Một bộ phim không phải là chiếc cốc dùng một lần mà bạn vứt đi sau khi xem một lần. Ngay cả khi bạn không thấy phim hay, hoặc không đồng cảm với diễn viên trong phim, bạn vẫn có thể thay đổi suy nghĩ trong tương lai. Tôi hy vọng người xem có cái nhìn tử tế với bộ phim. Nếu quan điểm không thay đổi dù thời gian đã trôi qua, đó là điều tôi không thể kiểm soát được. Đó không phải là điều tôi có thể ép buộc bất kỳ ai. Tôi thích nghe ý kiến của người khác, dù tốt hay xấu để học hỏi". Song Joong Ki (SN 1985) hiện là một trong những nam diễn viên nhận cát-xê cao nhất Hàn Quốc. Anh góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Chuyện tình Sungkyunkwan, Hậu duệ mặt trời, Asadal Chronicles, Đảo địa ngục, Vincenzo... Nhờ thu nhập tốt trong lĩnh vực điện ảnh, làm gương mặt quảng cáo cho các thương hiệu, kinh doanh bất động sản, Song Joong Ki hiện sở hữu khối tài sản ước tính gần 24 triệu USD, theo Economic Times. Tham khảo thêm Địch Lệ Nhiệt Ba bị ngã rạn xương vẫn nhảy múa cực "sung"

Theo Mi Vân (Theo Allkpop/Sina) (dantri.com.vn)