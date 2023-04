Ngày 20/4, Sina đưa tin, Song Joong Ki được bắt gặp đi dạo trên đường phố Rome (Italy) cùng bà xã Katy Louise Saunders. Ngôi sao "Vincenzo" không e ngại ống kính truyền thông. Trong loạt ảnh, nam diễn viên ôm vai vợ, nở nụ cười hạnh phúc.

Bên bà xã, Song Joong Ki cũng lựa chọn phong cách thoải mái, trái với vẻ bóng bẩy, chỉn chu quen thuộc. Hai người vừa đi mua sắm về nên Song Joong Ki giúp vợ xách đồ.

Katy Louise Saunders cùng Song Joong Ki sang châu Âu từ tháng 2, diễn viên có lịch trình quay phim "My Name is Loh Kiwan" ở đây. Trước khi kết hôn, Katy Louise Saunders chủ yếu sống ở Italy và Anh.



Song Joong Ki và vợ sắp cưới xuất hiện tại Rome

Cặp đôi Song Joong Ki và Katy đã khiến cho fan hâm mộ "đứng ngồi không yên" khi công khai mối quan hệ của họ vào cuối năm ngoái. Kể từ đó, họ đã trở thành chủ đề "hot" trên các trang mạng xã hội và luôn nhận được sự quan tâm từ công chúng.

Tuy nhiên, đến đầu năm 2023, Song Joong Ki lại tiếp tục gây "cơn sốt" trên mạng xã hội khi thông báo rằng anh sắp tái hôn. Sự kiện này đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của công chúng và trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận trên mạng xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí GQ Hàn Quốc, Song Joong Ki đã chia sẻ về cảm xúc của anh khi nghe tin đồn và những thông tin sai lệch về bà xã bị lan truyền trên mạng xã hội. Nam diễn viên cho biết, anh cảm thấy rất bức xúc và thất vọng khi mọi người bàn luận về cuộc sống cá nhân của anh và vợ. Anh nói rằng, ngoài tên trường đại học mà cô ấy tốt nghiệp, hầu hết các tin đồn khác đều sai sự thật. Nhưng Katy Louise Saunders luôn nhìn mọi thứ một cách tích cực và không để bị ảnh hưởng bởi những bình luận tiêu cực.

Cặp đôi này cũng đang trở thành một biểu tượng cho những người yêu thích phim ảnh và âm nhạc trên toàn thế giới. Sự quyến rũ về ngoại hình và sự nghiệp của cả hai đều đang trên đà phát triển, họ đang cố gắng để giữ cho cuộc sống của mình được cân bằng và hạnh phúc.

Katy Louise Saunders (sinh năm 1984) có cha là người Anh và mẹ là người Colombia. Cuộc sống của cô là chuỗi ngày di chuyển giữa Anh và Italy do tính chất nghề nghiệp của cha. Nữ diễn viên sống rất kín tiếng, không có thông tin nào về cha mẹ cô hay bạn trai cũ... trên mạng xã hội.

Một số nguồn tin tiết lộ, Katy từng đính hôn với cháu trai nhà sáng lập hãng lốp xe Pirelli ở Milan, Italy năm 2013. Nhiều thông tin lại cho biết, thực chất nữ diễn viên sinh hai con một trai, một gái với hai người đàn ông. Tuy nhiên, trò chuyện với truyền thông, Song Joong Ki đã bác bỏ hoàn toàn thông tin này.

Song Joong Ki (38 tuổi) nổi tiếng qua nhiều tác phẩm như: "Chàng trai tốt bụng", "A Werewolf Boy", "Hậu duệ mặt trời", "Vincenzo", "Cậu út nhà tài phiệt"...