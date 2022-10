Theo Eatthis, dưới đây là 5 cách thải độc cơ thể, sống khỏe mỗi ngày.

Sống khỏe mỗi ngày cần uống nhiều nước

Nước rất quan trọng với cơ thể và việc thải độc. Nếu không có nước, chúng ta chỉ có thể sống sót từ 2-3 ngày. Ảnh: Unsplash.

Uống nước rất quan trọng đối với sức khỏe của thận. Nhóm phân tích lọc máu (miền Nam Massachusetts, Mỹ) cho biết: "Nước giúp thận loại bỏ chất thải dưới dạng nước tiểu ra khỏi máu. Nước cũng giúp giữ cho động mạch mở để máu có thể lưu thông tự do đến thận. Máu cung cấp oxy và chất dinh dưỡng giúp chức năng thận hoạt động hiệu quả hơn. Nếu để cơ thể mất nước, toàn bộ hệ thống trong cơ thể gặp trục trặc, do đó độc tố sẽ bị giữ lại trong cơ thể, và khiến sức khoẻ của bạn gặp bất lợi".

Ăn thức ăn lành mạnh

Thức ăn lành mạnh gồm nhiều rau xanh giúp thải độc cơ thể. Ảnh: Unsplash

Những gì chúng ta ăn có ảnh hưởng to lớn đến sức khỏe lá gan. Bác sĩ chuyên khoa gan Christina Lindenmeyer cho biết: "Gan là một trong những cơ quan duy nhất có thể tự tái tạo. Nếu bị nhiễm trùng hoặc bị thương ở gan, nhưng khi áp dụng một lối sống lành mạnh cùng với việc tiêu thụ những thực phẩm phù hợp, gan có khả năng tự chữa lành", bác sĩ nói.

Các chuyên gia dinh dưỡng cho biết thêm, chế độ ăn nhiều trái cây và rau, nhiều ngũ cốc nguyên hạt hơn, nhiều hạt và các loại đậu, thịt nạc, ít thịt đỏ và ít đồ ngọt / đường bổ sung, sẽ là chế độ ăn lành mạnh giúp thải độc cơ thể hiệu quả hơn.

Duy trì cân nặng phù hợp

Các chuyên gia cho rằng chất béo dư thừa đang gây hại cho sức khỏe của gan. Chuyên gia dinh dưỡng, ông Tinsay Ambachew nói : " Bệnh béo phì đang gia tăng trên toàn cầu, tỷ lệ mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu đang gia tăng nhanh một cách chóng mặt và dự kiến sẽ vượt qua bệnh viêm gan C. Do đó trong 30 năm tới, việc ghép gan sẽ là chỉ định hàng đầu cho những bệnh nhân mắc gan nhiễm mỡ".

Ngủ đủ giấc để sống khỏe mỗi ngày

Giấc ngủ rất quan trọng với sức khoẻ thể chất và tinh thần mỗi người. Ngủ đủ giấc cũng giúp thải độc cơ thể một cách hữu hiệu. Ảnh: Unsplash

Chúng ta cần ngủ ít nhất 7 giờ một ngày, bởi ngủ đủ giấc là yếu tố quan trọng giúp duy trì sức khỏe của gan. Tiến sĩ Yan Liu thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm về thực phẩm, dinh dưỡng và sức khỏe tỉnh Quảng Đông và Đại học Sun Yat-sen ở Quảng Châu, Trung Quốc cho biết: "Những người có giấc ngủ vào ban đêm kém và ngủ trưa kéo dài vào ban ngày có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ cao nhất. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chất lượng giấc ngủ được cải thiện có liên quan đến việc giảm 29% nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ". Ông Liu cho hay.

Tập thể dục thường xuyên

Tập thể dục thường xuyên là cách thải độc cơ thể hiệu quả. Ảnh: Unsplash

Tập thể dục thường xuyên là chìa khóa để hỗ trợ sức khỏe của gan. Chuyên gia gan, ông Jonathan Stine, cho biết: "Là một nhà nghiên cứu về gan và cấy ghép gan, tôi thường được các bệnh nhân mắc bệnh gan mãn tính hỏi liệu họ có nên tập thể dục hay không. Câu trả lời của tôi luôn là Có. Khi kết hợp với việc giảm trọng lượng khiêm tốn ít nhất 7% trọng lượng cơ thể, hoạt động thể chất thường xuyên thậm chí có thể cải thiện xơ hoá trong gan".