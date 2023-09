Sống nghỉ dưỡng tại The Origami với hệ tiện ích đẳng cấp ngay thềm nhà

Buổi sáng thư thái giữa thiên nhiên thuần khiết



"Điều tuyệt vời nhất tôi tìm thấy từ khi chuyển đến The Origami sinh sống chính là những buổi sáng được đánh thức bởi tiếng chim hót và những tia nắng ấm áp", chị Nguyễn Thu Thủy, một cư dân tại "xứ sở hoa anh đào" thu nhỏ hạnh phúc chia sẻ.

"Trước đây tôi luôn cảm thấy uể oải mỗi khi thức dậy, nhưng bây giờ tôi có thể dậy sớm, rủ con gái ra ngoài tận hưởng không khí trong lành, đi dạo quanh công viên và "sạc" đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới thật sảng khoái. Thay đổi thói quen sinh hoạt cũng giúp tôi có thêm thời gian để chuyện trò cùng con gái, nhờ đó tôi hiểu và chia sẻ với bé nhiều hơn."

Gắn liền với thiên nhiên, cuộc sống tại The Origami luôn an yên, tĩnh tại

Rộng đến 8000m2, vườn Nhật rợp bóng cây xanh ngay dưới sảnh The Origami là địa điểm chị Thủy lựa chọn để hít thở và tập thể dục mỗi buổi sớm mai. Chị rất yêu thích cung đường uốn lượn từ cổng Torii mang âm hưởng Nhật Bản, qua vườn tùng La Hán ngát xanh, tới những con đường rải sỏi trắng quanh hồ cá Koi,… và dừng chân tại cây cầu đá bắc ngang hồ, hướng tới chòi nghỉ xinh xắn gần đó.

Cuối tuần thảnh thơi hơn, hai mẹ con lại "đổi gió", thong dong đến bể bơi nội khu để đắm mình trong làn nước mát, tập yoga ở vườn thiền, hay thưởng ngoạn công viên 36ha - "lá phổi xanh" của khu đô thị. Đây là nơi lý tưởng để cư dân thư giãn, vui chơi giải trí, tận hưởng những giây phút bình yên giữa cuộc sống bận rộn.

Trải nghiệm tiện ích nội khu cho buổi chiều trọn vẹn

Gác lại cuộc sống công sở bận rộn, buổi chiều là khoảng thời gian thích hợp để cư dân The Origami khám phá và trải nghiệm chuỗi tiện ích nội khu đa dạng ngay dưới ngưỡng cửa nhà. Chỉ trong vài bước chân, cư dân có thể tiếp cận với hệ tiện ích đẳng cấp trong nội khu và của toàn bộ đại đô thị Vinhomes Grand Park, đặc biệt là những tiện ích liên quan đến sức khỏe thể chất và tinh thần, vấn đề được quan tâm nhất trong những năm gần đây.

Là một người không thể sống thiếu các hoạt động thể dục thể thao, anh Ngô Minh Tài thường dành thời gian sau giờ làm việc để đá bóng cùng anh em trong khu, hay ra sân tập gym, chạy bộ, bơi lội hoặc chơi tennis, bóng rổ… để vừa giải tỏa căng thẳng vừa nâng cao sức khỏe. Nếu anh Tài "mê mệt" hệ tiện ích rèn luyện thể chất nội khu thì vợ anh Tài cũng rất đam mê chất sống tại The Origami vì đáp ứng mọi nhu cầu từ spa, salon, nail, tập zumba… hay đi shopping mà không cần phải mất thời gian di chuyển. "Cuối tuần vợ chồng tôi cũng hay rủ bạn bè thân thiết đến đây, cùng tổ chức BBQ, chơi trò chơi vận động, bơi lội,… trẻ con các gia đình thích lắm!", anh Tài chia sẻ.

Hệ tiện ích phong phú hiện hữu ngay dưới thềm nhà

Bức tranh The Origami trong những buổi chiều lộng gió được lấp đầy bằng không khí nhộn nhịp tại công viên 36ha - một trong những tiện ích được cư dân The Origami yêu thích nhất bởi đây là khu vực sở hữu nhiều hạng mục vui chơi giải trí hấp dẫn, phù hợp với mọi lứa tuổi. Cư dân có thể cùng gia đình và bạn bè tham gia các hoạt động như dạo bộ, picnic, khám phá thiên nhiên, chơi các trò chơi vận động,...

Tận hưởng buổi tối vừa tĩnh tại vừa sôi động, náo nhiệt

Khi màn đêm buông xuống, The Origami mở ra không gian lý tưởng để cư dân yêu thích sự yên bình tận hưởng những giây phút tĩnh lặng, thư thái. Nếu ưa chuộng không khí náo nhiệt, nhộn nhịp, The Origami cũng sẵn lòng "nuông chiều" cư dân với nhiều hoạt động về đêm sôi nổi cùng chuỗi quán cafe, nhà hàng,... Quỹ căn đặc biệt mang đến cho cư dân muôn vàn lựa chọn phù hợp với sở thích và nhu cầu của từng cá nhân nhờ hệ thống tiện ích nội khu đa dạng và hiện đại.

"Do tính chất công việc IT lúc nào cũng "căng" não, vì thế sau khi về nhà tôi thích một mình ngắm thiên nhiên, hít thở cùng cỏ cây hoa lá và đi dạo buổi tối để thư giãn đầu óc. Sống ở The Origami, tôi thường xuyên đến vườn thiền để tĩnh tâm hoặc đọc sách trong vườn Nhật, ngắm nhìn thành phố từ ban công căn hộ, giúp tôi thả lỏng và quên đi mệt mỏi", chị Lý Như Mai bộc bạch.

Ngược lại với chị Mai, cô em gái sống cùng nhà lại thích sự sôi động và thường đi cafe hội họp với bạn bè, học khiêu vũ cùng hội chị em và thỏa thích vui chơi trong đại đô thị với công viên ánh sáng, các sự kiện ca nhạc hay trải nghiệm ẩm thực tại chợ đêm,… "Tiện ích của The Origami và của Vinhomes Grand Park đa dạng lắm, có thể đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân, từ những hoạt động vui chơi giải trí, thể thao đến các tiện ích chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp, ai cũng có thể tận hưởng cuộc sống theo cách riêng của mình", chị Mai chia sẻ.

Cuộc sống tại The Origami trọn vẹn hơn nhờ những tiện ích thiết thực như trường học, bệnh viện, địa điểm mua sắm, giải trí,… Ngoài ra, với vị trí gần các tuyến giao thông huyết mạch như vành đai 3, cao tốc Long Thành - Dầu Giây, Metro Bến Thành - Suối Tiên,… việc đi lại của cư dân đến các khu vực khác vô cùng thuận tiện. Cư dân cũng có thể lựa chọn những tuyến xe buýt điện VinBus êm ái để rút ngắn thời gian và khoảng cách tới trung tâm thành phố.

Nhiều cư dân chia sẻ, The Origami là chìa khóa mở ra giấc mơ an cư trong không gian dung hòa giữa thiên nhiên yên bình, an tĩnh với nhịp sống tấp nập, đủ đầy mà họ vẫn luôn mong ước. Quỹ căn là lựa chọn tối ưu đặt trong bối cảnh quỹ đất trung tâm eo hẹp, chất lượng sống ngày càng khó đảm bảo.