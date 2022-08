Lợi ích khi sở hữu căn hộ “xây xong mới bán” tại The Origami

Đã đi vào hoạt động và được bảo chứng bởi 2 "ông lớn" BĐS Vinhomes, Mitsubishi Corporation (Nhật Bản), The Origami đang được quan tâm đặc biệt bởi khả năng sinh lời ngay và tiềm năng tăng giá theo thời gian.

Hưởng tiện ích chuẩn Nhật ngay khi về ở

Thấu hiểu xu hướng mới của khách hàng hiện nay ưa chuộng lối sống xanh và tối giản, ngay khi bàn giao, The Origami đồng thời khánh thành bộ đôi Vườn Nhật gần 8.000m2, mang tới cho cư dân một không gian sống xanh chuẩn Nhật cùng hệ thống các tiện ích đậm dấu ấn "xứ Phù Tang". Ở đó, có hồ cá Koi uốn lượn bên những hàng cây bonsai, vườn thiền sỏi trắng, các tháp đá tự nhiên, núi non cùng đèn Tuyết nguyệt được sắp đặt tỉ mỉ, góp phần xoa dịu các giác quan, đem lại cảm xúc thư giãn mỗi ngày.

Các căn hộ hoàn thiện hưởng trọn thiên nhiên đậm phong cách Nhật tại The Origami

Anh Nguyễn Mạnh Hà (36 tuổi) - cư dân đang sinh sống tại The Origami cho biết: "Khi đứng từ trên đưa tầm mắt xuống vườn Nhật, không gian bên dưới tựa như một bức tranh Nhật Bản thu nhỏ. Vẻ đẹp của vườn Nhật luôn mang đến cảm giác thư thái, an yên đậm chất nghỉ dưỡng. Đây thực sự là một sự lựa chọn tuyệt của tôi".

Không gian chuẩn Nhật, nâng tầm trải nghiệm sống cho cư dân The Origami

Các cư dân đang sinh sống trong các căn hộ tại The Origami còn nhận được "sự chăm sóc đặc biệt" bằng một hệ thống tiện ích nội khu hiện đại với các khu tập thể dục ngoài trời, bể bơi rộng lớn riêng biệt tại mỗi khu. Thay vì phải mất nhiều thời gian di chuyển ra bên ngoài thì giờ đây, cư dân có thể thư giãn và rèn luyện sức khỏe ngay tại nhà, trong khuôn viên nội khu The Origami.

Ngoài ra, tiện ích trong lòng đại đô thị Vinhomes Grand Park mang đến nhiều trải nghiệm sống đẳng cấp cho cư dân như công viên 36ha quy mô hàng đầu Đông Nam Á, bến du thuyền Manhattan Glory, đại lộ Ánh sáng, quảng trường Golden Eagle, đại lộ Rodeo… Đồng thời, hệ sinh thái "all in one" của Vingroup đáp ứng mọi nhu cầu cư dân The Origami chỉ trong vòng 5 phút với TTTM Vincom Mega Mall, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, trường học Vinschool…

Tiềm năng lớn, sinh lời ngay

Kết hợp hoàn hảo hai yếu tố Smart & Share, cuộc sống tại The Origami trở nên hiện đại với hệ thống vận hành tiên tiến. Hệ thống đo lường, cảnh báo môi trường tại Vinhomes Grand Park, cùng các tuyến xe buýt "xanh" VinBus sẽ mang đến cuộc sống khác biệt với đẳng cấp vượt trội cho cư dân The Origami.

Nội khu căn hộ The Origami với cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiện đại bậc nhất

Đặc biệt, siêu hạ tầng giao thông kết nối tại TP.Thủ Đức như đường vành đai 2, đường vành đai 3, cao tốc Long Thành – Dầu Giây, sân bay Long Thành, tuyến metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên,… trong tương lai cũng sẽ giúp tiết kiệm thời gian di chuyển từ dự án vào trung tâm thành phố và các khu vực lân cận. Đó cũng là yếu tố quan trọng thúc đẩy tiềm năng gia tăng giá trị BĐS cho căn hộ The Origami.

Với The Origami, khách hàng, nhà đầu tư còn nhìn thấy cơ hội sinh lời sớm khi các căn hộ đã đi vào hoạt động và đang được chủ đầu tư tung ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Dự án The Origami có vị trí đắc địa ngay trung tâm TP. Thủ Đức nhộn nhịp

Cụ thể, khách hàng được tặng gói nội thất hấp dẫn theo từng loại hình căn hộ làm quà tân gia với giá trị lên tới 250 triệu đồng, ngoài ra, được ân hạn nợ gốc, hỗ trợ lãi suất 0% lên đến 15 tháng, vay vốn ngân hàng lên đến 80% giá trị căn hộ. Đặc biệt, chủ nhân các căn hộ tại The Origami còn có cơ hội "tậu xe" với voucher mua xe điện VinFast có giá trị lên đến 200 triệu đồng.

Với nhiều ưu đãi hấp dẫn, các căn hộ "xây xong mới bán" tại The Origami đang là "hàng hiếm" trên thị trường với chất lượng sản phẩm được bảo chứng bởi các chủ đầu tư uy tín, dành được nhiều sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư thời điểm hiện tại.