SSI Research vừa công bố ước tính kết quả kinh doanh của các ngân hàng trong quý II/2023. Đáng chú ý, sau hot trend "Cô đơn trên sofa" gây sốt mạng của Chủ tịch Trần Hùng Huy, SSI Research dự báo lãi quý II của ACB sụt mạnh.

Dự báo lợi nhuận ACB giảm sau hot trend "Cô đơn trên sofa" gây sốt mạng

Cụ thể, SSI Research dự báo, tăng trưởng tín dụng tại ACB sẽ phục hồi quanh mức 4,5%-5% so với đầu năm trong quý II, trong khi tăng trưởng huy động có thể thấp hơn một chút và đạt mức 4% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến sẽ thấp hơn mức 1% do ACB ưu tiên trích lập dự phòng để xử lý nợ xấu trong quý II.

ACB "nổi đình nổi đám" sau màn biểu diễn của Chủ tịch Trần Hùng Huy. Ảnh: FBNV

Do đó, dự báo LNTT của ACB sẽ đạt khoảng 4,4-4,7 nghìn tỷ đồng (giảm khoảng 10% đến 4% so với cùng kỳ) và hoàn thành khoảng 48%-50% kế hoạch đặt ra tại ĐHCĐ.

"Với việc tăng trưởng tín dụng tiếp tục xu hướng tích cực cũng như quan điểm thận trọng trong việc giải ngân mới, chúng tôi kỳ vọng NIM và chất lượng tài sản tại ACB sẽ dần phục hồi trong nửa cuối năm 2023", chuyên gia của SSI Research dự báo.

Cũng có dự báo lợi nhuận quý II sụt giảm là một loạt các ngân hàng như Techcombank, TPBank, VPBank. Cụ thể, SSI Research dự báo TCB sẽ ghi nhận khoảng 5,5-5,8 nghìn tỷ đồng lợi nhuận trước thuế (-20% so với cùng kỳ) trong quý II.

Tương tự, tại TPB sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng khá tốt là 7% so với đầu năm so với các ngân hàng cùng ngành. Tuy nhiên, chất lượng tài sản giảm tốc vẫn là mối quan tâm chính của SSI Research đối với TPB trong quý II/2023.

"Từ mức nền cao trong quý II/2022, LNTT dự kiến của TPB sẽ đạt 1,6-1,7 nghìn tỷ đồng (giảm khoảng 25% đến 21% so với cùng kỳ), qua đó hoàn thành 40% kế hoạch đặt ra tại ĐHCĐ", SSI Research nêu.



HDB là ngân hàng báo lãi LNTT quý II dự kiến đạt khoảng 2,8-3,1 nghìn tỷ đồng (tăng khoảng 1%-12% so với cùng kỳ). Ảnh: HDB

Còn tại VPB, mặc dù ngân hàng mẹ có thể duy trì mức lợi nhuận tương đối tốt trong quý II, nhưng SSI Research cho rằng kết quả kinh doanh hợp nhất sẽ bị ảnh hưởng bởi hoạt động tài chính tiêu dùng vẫn còn nhiều thách thức.

Những nhà băng nào tăng trưởng lợi nhuận trong quý II?

Theo dữ liệu từ SSI Research, nhóm "Big 4" với các ngân hàng VCB, BID, CTG đều tăng trưởng lợi nhuận trong quý II.

Cụ thể, tại BIDV, ước tính tăng trưởng tín dụng và tiền gửi của ngân hàng tính đến cuối tháng 6 lần lượt đạt +6,9% và +4,5% so với đầu năm. Chất lượng tài sản dự báo được kiểm soát quanh mức 1,4-1,5% và NIM có thể đi ngang so với quý trước (nhưng vẫn thấp hơn quý II/2022). Theo đó, LNTT dự báo đạt 7 nghìn tỷ đồng (+7% so với cùng kỳ).

Tại Vietinbank (CTG), ước tính lợi nhuận trước thuế trong quý II/2023 của ngân hàng đạt khoảng 6,2 - 6,5 nghìn tỷ đồng (tăng khoảng 7% đến 13% so với cùng kỳ) nhờ tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt là 6,6% và 4,9% so với đầu năm.

Trong khi đó, tại Vietcombank (VCB), ước tính LNTT quý II đạt khoảng 10 - 10,3 nghìn tỷ đồng (+38% so với cùng kỳ).

"Ngân hàng tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng trong việc giải ngân mới với tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 3% so với đầu năm (so với 2,5% so với đầu năm tại thời điểm cuối tháng 3) trong khi tăng trưởng huy động duy trì ổn định (+6% so với đầu năm). Chất lượng tài sản dự báo tiếp tục được duy trì", báo cáo của SSI Research nhận định.

Ở nhóm các NHMT cổ phần, các ngân hàng HDBank, Sacombank, VIB, MBB là những ngân hàng tăng trưởng lợi nhuận khá trong quý.

Cụ thể, tại HDB, trước những khó khăn của thị trường, nhà băng này dự kiến vẫn sẽ đạt mức tăng trưởng tín dụng trên 10% so với đầu năm vào cuối quý II. Với việc duy trì mặt bằng lãi suất huy động cao so với các ngân hàng tư nhân khác, nhờ đó tăng trưởng huy động sẽ cao hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng được dẫn dắt bởi tiền gửi từ khách hàng.

Từ đó, LNTT quý II của HDB dự kiến đạt khoảng 2,8-3,1 nghìn tỷ đồng (tăng khoảng 1%-12% so với cùng kỳ).

Trong quý II, LNTT của Sacombank có thể đạt quanh mức 2-2,3 nghìn tỷ đồng (tăng khoảng 53%-76% so với cùng kỳ). Ảnh: STB

Tại Sacombank, kỳ vọng lợi nhuận tiếp tục tăng trưởng mạnh trong quý II do NIM trở về mức bình thường và tăng trưởng tín dụng đạt mức 5% so với đầu năm.



"Chúng tôi kỳ vọng STB sẽ tiếp tục trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC trong quý II theo đó LNTT có thể đạt quanh mức 2-2,3 nghìn tỷ đồng (tăng khoảng 53%-76% so với cùng kỳ), hoàn thành 46%-50% kế hoạch đặt ra tại ĐHCĐ. Nợ nhóm 2 và nợ xấu tiếp tục được kiểm soát tốt", SSI Research dự báo.

Với VIB, do tình hình thị trường bất động sản cơ bản chưa có nhiều chuyển biến tích cực cùng với nhu cầu tiêu dùng yếu, kỳ vọng tăng trưởng tín dụng sẽ dương nhưng vẫn ở mức thấp trong quý II.

Bên cạnh đó, kỳ vọng VIB sẽ tập trung xử lý nợ xấu trong quý II cùng với việc trích lập dự phòng khá lớn, theo đó, tăng trưởng LNTT so với cùng kỳ không thực sự mạnh, khoảng 2% - 9% so với cùng kỳ, tương đương mức 2,8-3 nghìn tỷ đồng.



Còn tại MBB, tăng trưởng tín dụng của MBB tiếp tục duy trì trong quý II so với các ngân hàng khác. Ngân hàng đã sử dung hết hạn mức tín dụng được cấp lần đầu trong tháng 6. LNTT trong quý II dự kiến đạt khoảng 6 nghìn tỷ đồng (đi ngang so với cùng kỳ).