Mới đây, Will Smith chia sẻ về quan điểm của mình đối với sự nổi tiếng và sự nghiệp hiện tại sau "nghịch cảnh" trong hai năm vừa qua. Nam diễn viên 55 tuổi đã tham gia Liên hoan phim Biển Đỏ ở Ả Rập Xê Út, nơi anh nói chuyện với người hâm mộ, đồng thời trò chuyện về quá khứ và tương lai của mình với các nhà làm phim.

Will Smith nhắc lại một kỷ niệm hài hước khi một người phụ nữ ở Mozambique nhận ra anh trong quá trình quay phim "Ali" năm 2001. Sau khi chia sẻ câu chuyện, giọng điệu của anh thay đổi và thảo luận về cái giá của sự nổi tiếng. “Danh tiếng là một con quái vật độc nhất. Tôi đã phải thực sự cẩn thận. Bạn không thể phấn khích khi mọi người đều nói những điều tốt đẹp về bạn.

Sự cố tại Oscar 2022 khiến Will Smith day dứt

Will Smith cho biết, anh muốn mang những điều tốt đẹp đến cho thế giới. (Ảnh: IT)

Bởi vì bạn càng thích thú khi mọi người nói những điều tốt đẹp về bạn thì bạn sẽ càng tổn thương hơn khi mọi người nói những điều không hay về bạn, phải không?", anh nói. Mặc dù nam diễn viên “King Richard” không đề cập cụ thể đến cú tát tại Oscar năm 2022, nhưng dường như anh ấy đang đề cập đến hậu quả từ cuộc xung đột với Chris Rock.

Will Smith thừa nhận mình đã trải qua giai đoạn khó khăn và nhấn mạnh việc hiểu rõ bản thân. "Tôi phải hiểu rõ mình là ai và tôi đang cố gắng làm gì trên thế giới. Và tôi không thể cần người khác vỗ tay để tôi tập trung vào sứ mệnh của mình", anh chia sẻ.



Anh tiết lộ rằng, giai đoạn tiếp theo của cuộc đời và sự nghiệp của anh sẽ là về việc hoàn thiện và chiếu ánh sáng rực rỡ nhất. "Tôi muốn mang những điều tốt đẹp đến cho thế giới," anh nói. Nam diễn viên làm việc trong ngành này từ khi còn là một thiếu niên cho biết, mục tiêu của anh luôn là lan tỏa niềm vui và khiến người khác cảm thấy được truyền cảm hứng.

"Đồng thời, tôi cũng là con người sâu sắc. Tôi đang trong quá trình hoàn thiện đức hạnh của mình. Tôi có thể nói điều tuyệt vời nhất đã xảy ra là tôi đã vô cùng khiêm tốn và được truyền cảm hứng sâu sắc để hoàn thiện sứ mệnh của mình", anh cho biết sẽ áp dụng quan điểm mới này vào giai đoạn tiếp theo của cuộc đời và sự nghiệp của mình.

"Và đó là giai đoạn tiếp theo của cuộc đời tôi sẽ diễn ra, hoàn thiện mình và chiếu ánh sáng của tôi rực rỡ nhất có thể, cho càng nhiều người càng tốt", người đoạt giải Oscar giải thích.

Về tương lai, anh đề cập đến dự án "I Am Legend 2" cùng với Michael B. Jordan và đồng thời thể hiện sự hào hứng với việc chuyển giao kiến thức và mong muốn dạy làm phim. Sự xuất hiện của Smith tại Liên hoan phim Biển Đỏ đã gây bất ngờ, anh thể hiện sự hào hứng với vai trò người có kinh nghiệm trong ngành công nghiệp điện ảnh.

Will Smith, tên đầy đủ là Willard Carroll Smith Jr., sinh năm 1968 tại Philadelphia, Pennsylvania, Hoa Kỳ.

Smith bắt đầu nổi tiếng với sự nghiệp âm nhạc khi là thành viên của nhóm hiphop "DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince" cùng với DJ Jazzy Jeff, họ đoạt giải Grammy năm 1989 với bài hát "Parents Just Don't Understand". Sau đó, anh chuyển hướng sang sự nghiệp diễn xuất và đóng vai chính trong loạt phim truyền hình nổi tiếng "The Fresh Prince of Bel-Air" từ năm 1990 đến 1996, đem lại cho anh giải Emmy và tạo nền tảng cho sự nghiệp điện ảnh phồn thịnh của mình.

Will Smith nhanh chóng trở thành một trong những diễn viên điện ảnh hàng đầu với các vai diễn trong các bộ phim như "Independence Day" (1996), "Men in Black" (1997), "Ali" (2001) - giúp anh đoạt giải Oscar đầu tiên với vai trò của mình trong bộ phim này. Anh còn nổi tiếng với các tác phẩm như "The Pursuit of Happyness" (2006), "I Am Legend" (2007), "Hancock" (2008) và "Men in Black III" (2012).

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, Will Smith là một nhà sản xuất phim thành công và đồng sáng lập của Overbrook Entertainment. Anh còn tham gia nhiều dự án điện ảnh khác nhau và giữ vị trí dẫn dắt trong ngành công nghiệp giải trí. Năm 2022, Will Smith giành tượng vàng Oscar cho giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất với phim "King Richard".