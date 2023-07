Mới đây, một đoạn video được công bố cho thấy những gì đã xảy ra trong vụ Britney Spears bị một thành viên đội an ninh của ngôi sao NBA Victor Wembanyama tát ở Las Vegas. Đoạn video do TMZ chia sẻ cho thấy nữ ca sĩ Britney Spears mặc áo sơ mi xanh lá cây, đi ủng trắng tiến đến Wembanyama từ phía sau và vỗ vào lưng anh ta. Một vệ sĩ sau đó hất tay cô ra, vô tình tát vào mặt Spears.

Video này cho thấy tuyên bố của Spears rằng, cô chỉ vỗ vào lưng Wembanyama để thu hút sự chú ý của ngôi sao bóng rổ trẻ tuổi là đúng sự thật. Tuy nhiên, không rõ từ đoạn phim liệu tay của người bảo vệ có thực sự chạm vào mặt của Spears hay không.

Sự thật chuyện Britney Spears bị vệ sĩ sao NBA tát?

Đoạn video ghi lại sự vụ Britney Spears bị vệ sĩ sao NBA tát . Clip: TMZ.

Theo một báo cáo của cảnh sát, camera an ninh cho thấy, chính tay của Spears đã đánh vào mặt cô sau khi người bảo vệ hất tay đi. Việc vệ sĩ hất tay của nữ ca sĩ ra khỏi vai Victor Wembanyama cũng được cảnh sát và đội ngũ an ninh của cả hai bên đồng thuận cho là phản ứng tự nhiên.

An ninh của cả hai bên sau đó đã xin lỗi nhau sau vụ việc. Britney Spears muốn chúc mừng Wembanyama, trong khi ngôi sao này khẳng định rằng đã bị một ai đó "tóm" từ phía sau. Wembanyama cho biết, anh hoàn toàn không biết tới sự hiện diện của Britney cho tới khi cô đăng tải trên mạng xã hội.

Đoạn phim TMZ cho thấy, sự khác biệt về chiều cao giữa Spears và Wembanyama, khiến cô khó có thể chạm tới vai anh. "Vệ sĩ của cậu ta đấm vào mặt tôi trước mặt đám đông khiến tôi loạng choạng", Spears nói.

Britney Spears tiếp cận Victor Wembanyama khi di chuyển đến nhà hàng. Ảnh: TMZ.

Là ngôi sao hạng A, Spears thường xuyên được vây quanh. Ca sĩ nói có lần đến 20 fan đi theo cô nhưng vệ sĩ của cô chưa bao giờ đấm ai. Spears chia sẻ thêm: "Tôi chẳng thấy chuyện này buồn cười. Xem video cậu ta cười đểu thật sự rất vô tâm. Trong khi cậu ta cao 2,2 m, tôi chỉ có 1,6 m".

Mặc dù Spears đã đệ trình báo cáo lên cảnh sát nhưng theo các nguồn tin, cảnh sát Las Vegas sẽ không đưa ra bất kỳ cáo buộc nào.

Britney Spears (42 tuổi) nổi tiếng với những bản "hit" như: "Baby One More Time", "Oops!... I Did It Again" và "Toxic". Trong suốt sự nghiệp của mình, cô đã phát hành 9 album phòng thu, giành được giải Grammy và 8 giải Billboard.

Victor Wembanyama (19 tuổi) sở hữu chiều cao 2,19 mét, vừa ký hợp đồng với San Antonio Spurs vào ngày 1/7. Anh theo đuổi bóng rổ chuyên nghiệp từ năm 10 tuổi và có một thời gian ngắn chơi cho đội trẻ của Barca trước khi trở lại Pháp. Vào tháng 10/2019, Wembanyama trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử tham dự Eurocup khi mới hơn 15 tuổi.