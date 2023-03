Sự thật Malaysia cho cả nước nghỉ lễ vì Dương Tử Quỳnh thắng lớn tại Oscar 2023?

Chiến thắng lịch sử tại Oscar của nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh đã tạo ra một bầu không khí hân hoan tại đất nước Malaysia, quê hương của cô. Trên mạng xã hội lan truyền thông tin Chính phủ Malaysia đã cho phép người dân nghỉ một ngày, theo diện nghỉ lễ toàn quốc để ăn mừng sự kiện này.

Tuy nhiên, Chính phủ Malaysia đã nhanh chóng lên tiếng, bác bỏ thông tin này. Văn phòng của Thủ tướng Anwar Ibrahim đã chia sẻ hình ảnh một bài viết từ tờ báo The Star của Malaysia, với tiêu đề: "Thủ tướng Anwar tuyên bố nghỉ lễ toàn quốc: "Đây là niềm tự hào của một quốc gia!".

Kèm theo đó, Văn phòng của Thủ tướng Malaysia đã khẳng định hình ảnh bài báo đã được chỉnh sửa. Bài báo thực tế chỉ đề cập tới việc ông Anwar chúc mừng chiến thắng của Dương Tử Quỳnh tại Oscar 2023.

Chính phủ Malaysia phủ nhận thông tin sai sự thật

Gia đình Dương Tử Quỳnh ăn mừng giải thưởng Oscar của cô tại Malaysia. (Ảnh: IT).

"Công chúng được yêu cầu không lan truyền hoặc chia sẻ bất kỳ thông tin không chắc chắn hoặc sai lệch nào", Văn phòng Thủ tướng Malaysia khẳng định.



Star Media Group, tập đoàn điều hành cổng tin tức The Star cũng cho biết hình ảnh này là sự xuyên tạc.

"Công ty đã nhận thấy rằng một bức ảnh đã qua chỉnh sửa, lạm dụng danh tính của The Star đang gây xôn xao trên mạng xã hội. Star Media Group khẳng định không đăng bất kỳ tin tức nào liên quan đến việc thông báo nghỉ lễ vào ngày 15/3/2023.

Chúng tôi khuyến khích bạn đọc kiểm tra tính xác thực của bất kỳ hình ảnh nào được chụp lại, bằng cách vào trang web của chúng tôi và đọc tin tức trên đó trực tiếp", tập đoàn này khẳng định.

Mới đây, Dương Tử Quỳnh đã trở thành người phụ nữ châu Á đầu tiên giành giải Oscar "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" với vai chính trong "Everything Everywhere All at Once."

Sinh ra ở thành phố Ipoh thuộc bán đảo Malaysia, Dương Tử Quỳnh bắt đầu tham gia diễn xuất trong một loạt phim hành động Hồng Kông.

Cô trở nên nổi tiếng tầm cỡ quốc tế sau khi đóng vai chính trong bộ phim James Bond "Tomorrow Never Dies" năm 1997 và bộ phim đoạt giải Oscar "Ngọa hổ tàng long" năm 2000 của Lý An.

Bài phát biểu chiến thắng của cô đã được chiếu trực tiếp tại một sự kiện ở Thủ đô Kuala Lumpur, với sự góp mặt của người mẹ ruột Dương Tử Quỳnh, hiện đã 84 tuổi. Khán phòng nổ tung khi Dương Tử Quỳnh nói sẽ mang tượng vàng về để tặng mẹ.

"Tôi sẽ mang cái này về nhà cho mẹ của mình. Bà hiện đang xem Ocsar ở Malaysia với gia đình và bạn bè của tôi. Tôi yêu các bạn. Con sẽ mang cái này về nhà cho mẹ", Dương Tử Quỳnh nói về chiếc tượng vàng Oscar mình mới giành được.