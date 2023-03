Đời tư ngọt ngào của Dương Tử Quỳnh - "Nữ chính xuất sắc nhất" Oscar 2023

Dương Tử Quỳnh đang có khoảng thời gian huy hoàng nhất trong sự nghiệp điện ảnh. Nữ diễn viên nổi tiếng người Malaysia và cựu Bond girl bắt đầu sự nghiệp với các bộ phim hành động trong thời kỳ hoàng kim của ngành điện ảnh Hong Kong những năm 1980 và 1990. Mới đây, cô giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Oscar 2023 với vai diễn đột phá của mình trong "Everything Everywhere All at Once".

Vai diễn này đã giúp cô giành được những đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải Golden Globes, Critics 'Choice và Independent Spirit. Ngoài ra, cô còn được đảm nhận vai diễn trong series Avatar được mong đợi của James Cameron, đóng vai nhà khoa học Dr. Karina Mogue. Mặc dù nhân vật này không xuất hiện trong bộ phim mới phát hành "The Way of Water". Tuy nhiên, Dương Tử Quỳnh bật mí cố đã quay các cảnh cho bộ phim 5 phần này, được cho là sẽ xuất hiện trong phần ba của series vào năm 2024.

Nữ diễn viên Dương Tử Quỳnh. (Ảnh: IT).

Năm nay chỉ là một phần của chuỗi thành công kéo dài của Dương Tử Quỳnh. Trước đây, cô được chú ý với các bộ phim bom tấn như "Crazy Rich Asians" (2018) và "Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings" (2021).

Ngoài sự nghiệp ấn tượng của cô, đời tư của nữ diễn viên "Memoirs of Geisha" cũng được khán giả quan tâm. Hiện tại, cô đang sống trong mối quan hệ lâu dài với một cựu "ông trùm" và từng kết hôn với một tỷ phú Hong Kong trong quá khứ.

Kết hôn với tỷ phú Hong Kong

Dương Tử Quỳnh trong đám cưới với tỷ phú Hong Kong Dickson Poon. (Ảnh: IT).

Khi cô 28 tuổi, Yeoh đã kết hôn với ông trùm Hong Kong Sir Dickson Poon và tạm dừng sự nghiệp diễn xuất của mình. Họ đã quen nhau trong quá trình sản xuất bộ phim "Yes, Madam" (1985), trong đó Tử Quỳnh đóng vai chính và Poon là nhà sản xuất. Hai người kết hôn vào năm 1988 nhưng ly dị ba năm sau đó.

Trong một cuộc phỏng vấn với Bustle vào đầu năm nay, nữ diễn viên tiết lộ rằng, cô và chồng cũ vẫn có mối quan hệ tốt sau khi ly hôn. "Năm 1988, tôi kết hôn với một người đàn ông tuyệt vời tên là Dickson Poon. Ở độ tuổi 28, tôi quyết định rằng có lẽ là lúc để lắng xuống, kết hôn và có một cuộc sống trọn vẹn", cô nhớ lại.

Cô cho biết đó là quyết định rời khỏi nghề diễn xuất lúc đó là của riêng mình, không phải vì áp lực từ đại gia tỷ phú Dickson.

"Đúng là ở Châu Á, có những người phụ nữ sẽ nghỉ làm việc và chỉ tập trung làm nội trợ. Nhưng vào thời điểm đó, quyết định nghỉ diễn xuất là sự lựa chọn của tôi, bởi tôi không thực sự giỏi khi làm nhiều việc một lúc", nữ diễn viên nói.

Sau 3 năm, cặp đôi đã ly hôn. (Ảnh: IT).

"Tôi rất may mắn vì khi bắt đầu sự nghiệp của mình trong các bộ phim hành động ở Hong Kong, tôi đã được đón nhận rất nhanh chóng và nhiều cơ hội tốt. Trở lại sau khi kết hôn, bộ phim đầu tiên của tôi là "Supercop" và tôi không thể yêu cầu điều gì tốt hơn nữa", cô cho biết thêm.

Dương Tử Quỳnh trở lại màn ảnh cùng với Thành Long trong "Police Story 3: Super Cop" (1992) và một vài bộ phim hành động khác trước khi có cơ hội đầu tiên ở Hollywood trong bộ phim "James Bond: Tomorrow Never Dies" (1997), đóng cặp với Pierce Brosnan.

Dương Tử Quỳnh trở lại điện ảnh sau hôn nhân tan vỡ. Hình ảnh cô trong "Police Story 3: Super Cop" (1992). (Ảnh: IT).

Dương Tử Quỳnh đính hôn với "ông trùm F1" Jean Todt

Mười năm sau cuộc hôn nhân đầu và cũng là duy nhất của mình, Dương Tử Quỳnh đã gặp Jean Todt, cựu Chủ tịch của Liên đoàn ô tô thế giới (Fédération Internationale de l'Automobile - FIA, tổ chức giám sát các cuộc đua Formula One - F1), tại một giải đấu tại Thượng Hải vào năm 2004. Hai người đã yêu nhau và đính hôn một năm sau đó.

Nữ diễn viên cho biết, cô yêu thích sự hài hước và đôi mắt xanh của Todt, nhưng họ không có kế hoạch kết hôn trong thời gian gần.

Dương Tử Quỳnh hạnh phúc bên "ông trùm F1" Jean Todt. (Ảnh: IT).

Cô ấy nói với cùng một tạp chí gần đây: "Anh ấy đếm số ngày yêu nhau chứ không phải số năm. Tôi thường hỏi anh ấy: "6.725 ngày tặng gì nhỉ?"", cô chia sẻ.

Dương Tử Quỳnh cũng không ngại chia sẻ chuyện tình cảm của mình trên mạng xã hội. Cô có 1,1 triệu người theo dõi trên Instagram, và không ngại tổ chức lễ kỷ niệm 6.000 ngày của cô và Todt vào năm 2020, với một bài đăng cảm động.

Jean Todt ở tuổi 76 tuổi, cũng thường xuyên thể hiện tình cảm và tự hào về tình nhân của mình. Hồi tháng 8, ông đã lên Twitter để chúc mừng Yeoh nhận bằng tiến sĩ danh dự từ Viện phim Mỹ.

Dương Tử Quỳnh, Jean Todt cùng con trai riêng của Todt. (Ảnh: IT).

Giống như hôn nhân với Poon, Dương Tử Quỳnh không có con với Todt, người có một người con trai 45 tuổi từ mối quan hệ trước đây. Nữ diễn viên "Ngọa hổ tàng long" đã bật mí về việc không có con của mình và chia sẻ trải nghiệm của cô với phương pháp trực cấy tinh trùng (IVF) trong cuộc phỏng vấn với tạp chí You.

"Rất tiếc, tôi không thể có con. Tôi đã thử IVF và các phương pháp khác nhau. Tôi rất muốn có con và thường nghĩ tới cảnh lũ trẻ vây quanh mình. Nhưng có những giới hạn về cơ thể và tâm trí mà đến một giai đoạn, bạn phải chấp nhận nó, tiếp tục và đương đầu", cô nói.