Theo Herald POP đưa tin, ngày 20/12, mạng xã hội Hàn Quốc lan truyền tin đồn Kim Go Eun và Son Heung Min đang hẹn hò. Theo truyền thông Hàn, chuyện bắt đầu khi nữ diễn viên theo dõi tài khoản riêng tư của Son Heung Min.

Cụ thể, thông tin xuất phát lần đầu trên Twitter, cư dân mạng lấy những suy đoán về tương tác trên Instagram của cặp đôi để làm cơ sở. Một số cư dân mạng cho rằng, cả hai đã đăng tải lovestagram lên tài khoản bí mật. Trong khi đó, có người đưa ra bằng chứng cho thấy tài khoản chính thức của Son Heung Min thường xuyên like ảnh của nữ chính "Goblin".

Sự thật người đẹp Kim Go Eun và "quốc bảo" Son Heung Min hẹn hò?

Kim Go Eun và "quốc bảo" Son Heung Min hẹn hò? (Ảnh: IT).

Theo đó, cư dân mạng này viết: "Trong số các bức ảnh trên Instagram của Hong Jang Hyun (nhiếp ảnh gia), ảnh của Kim Go Eun là người nổi tiếng nữ duy nhất mà Son Heung Min thích. Nếu anh ấy thích ảnh của cô ấy một lần thì điều đó có thể không đáng kể. Tuy nhiên, anh thích ảnh thường xuyên và chỉ thích ảnh của cô ấy."

Tuy nhiên, trao đổi với truyền thông Hàn Quốc, BH Entertainment - công ty quản lý của Kim Go Eun khẳng định, tin hẹn hò giữa nữ diễn viên và Son Heung Min là vô căn cứ.

“Tin đồn hẹn hò là không đúng sự thật. Cả hai chưa bao giờ gặp nhau. Kim Go Eun luôn là một cổ động viên với tư cách là một công dân Hàn Quốc và đặc biệt là trong mùa World Cup”, công ty tuyên bố.

Kim Go Eun (sinh năm 1991) ra mắt trong bộ phim "A Muse" (2012). Vai diễn mang về cho Kim Go Eun giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc tại Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như: "Cheese in the Trap", "The King: Eternal Monarch", "Sunset in My Hometown", "Memories of the Sword"…

Son Heung Min (sinh năm 1992) hiện là đội trưởng của đội tuyển quốc gia Hàn Quốc tại World Cup ở Qatar. Anh được ví như "quốc bảo" của Hàn Quốc nhờ tài năng chơi bóng xuất chúng của mình.