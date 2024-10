Sức bật từ giảm 50% lệ phí trước bạ: Thị trường ô tô Việt tăng chóng mặt

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), thị trường ô tô Việt Nam đang "vui trở lại", nhìn từ tổng doanh số bán hàng đạt 36.585 xe tháng 9 năm 2024, đánh dấu mức tăng 44,3% so với tháng 8.

Cụ thể, trong tháng 9, có 28.973 xe du lịch, 7.367 xe thương mại và 245 xe chuyên dụng được bán ra, với mức tăng trưởng lần lượt là: xe du lịch tăng tới 51%, (19.129 xe), xe thương mại cũng ghi nhận mức tăng 25% (5.901 xe), và xe chuyên dụng tăng 48% (166 xe) so với tháng 8.

Hyundai All New Santa Fe đang rơi vào tình trạng khan hàng.

Doanh số bán xe lắp ráp trong nước đạt 19.500 xe, tăng 62% so với tháng 8. Rõ ràng, chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cùng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho thị trường, giúp người tiêu dùng quay trở lại với nhu cầu mua sắm ô tô.

Trong khi đó, doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc cũng tăng trưởng với 17.085 xe được bán ra, tăng 30% so với tháng 8.

Nhà sản xuất lớn như Tập đoàn Thành Công (TC GROUP) thông báo kết quả bán hàng khởi sắc ô tô Hyundai tháng 9/2024 với ổng doanh số xe Hyundai tháng 9 đạt 6.518 xe bán ra, 4.679 xe, tăng trưởng 39,3% so với tháng 8.

Do có dải sản phẩm gần như toàn xe lắp ráp trong nước, bản thân mỗi dòng xe Hyundai cũng tăng mạnh 2 con số % - thấp nhất là Stargazer tăng 14,9% và cao nhất là Grand i10, tăng tới 81% so với tháng 8.

Đặc biệt, trong danh sách top 10 xe bán chạy nhất tháng, có đến 7 mẫu xe lắp ráp trong nước, trong đó phải kể đến Mazda CX-5, Toyota Vios, và Honda City. Mẫu xe MPV bình dân Mitsubishi Xpander, mặc dù là xe nhập khẩu, nhưng cũng đã quay trở lại vị trí dẫn đầu sau hai tháng mất ngôi.

Chia sẻ với PV Dân Việt, chuyên gia xe Khuất Thế Đạt (Cartimes) cho biết, số liệu tháng 9 là một tín hiệu tích cực cho ngành công nghiệp ô tô nội địa.

Theo ông Đạt, thị trường ô tô Việt Nam hứa hẹn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong thời điểm cuối năm khi nhu cầu của người dân sẽ tăng. Trong khi đó, chính sách giảm lệ phí trước bạ vẫn còn hiệu lực 1,5 tháng nữa.

"Ngoài chính sách giảm lệ phí trước bạ, các hãng xe cũng liên tục tung khuyến mãi để kích cầu người dùng. Cuối tháng 10 này sẽ diễn ra Triển lãm Ô tô Việt Nam 2024, nhiều mẫu xe mới được trình làng và đó hứa hẹn là động lực nữa với người dùng", ông Đạt nói.

Về phía đại lý, ông Nguyễn Tiến Dũng - Tổng Giám đốc Hyundai An Khánh bày tỏ sự vui mừng khi doanh số trong tháng 9 và nửa đầu tháng 10 được cải thiện rõ rệt. Những mẫu xe mới ra mắt như Hyundai All New Santa Fe hay Tucson bản nâng cấp nhận sự quan tâm lớn của khách hàng, tuy nhiên tình trạng "khan hàng" đang diễn ra với 2 mẫu xe này.