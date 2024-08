Sức hút Lễ hội Mùa thu Festival Huế 2024

Festival Huế là một lễ hội mang tầm quốc gia và quốc tế gắn với đặc trưng văn hóa của Việt Nam. Festival Huế hiện nay được tổ chức theo định hướng bốn mùa nhằm phát huy sâu rộng những sắc màu văn hóa của vùng đất cố đô, tạo động lực kích cầu du lịch, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Festival Huế 2024 tiếp tục khai thác các lễ hội trải dài trong năm như các hình thái lễ hội dân gian, lễ hội cung đình, lễ hội tôn giáo, lễ hội truyền thống, đồng thời từng bước xây dựng các chương trình lễ hội mới, phù hợp với xu thế, đáp ứng nhu cầu thưởng ngoạn của công chúng, phát triển trở thành sản phẩm du lịch định kỳ.

Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hương vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 là một trong những hoạt động thuộc Lễ hội Mùa thu Festival Huế 2024 hấp dẫn người dân và du khách. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.

Tiếp nối thành công của Lễ hội Mùa hạ "Kinh thành tỏa sáng" với điểm nhấn là Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024 chủ đề "Di sản văn hóa với hội nhập và phát triển" (diễn ra từ ngày 7 đến 12/6/2024), Lễ hội Mùa thu với chủ đề "Huế vào thu" được tổ chức từ tháng 7 đến tháng 9/2024 với nhiều hoạt động hấp dẫn du khách.

Vào dịp lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, trên sông Hương đoạn qua TP.Huế diễn Lễ hội đua thuyền truyền thống với sự tham gia của hàng trăm vận động viên đến từ các đội thuyền trên địa bàn tỉnh. Các đội đua tranh tài hết sức gay cấn, quyết liệt trước sự cổ vũ nồng nhiệt của hàng ngàn người dân và du khách.

Giải đua thuyền truyền thống trên sông Hương nhằm vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết giữa các địa phương và tuyển chọn các vận động viên xuất sắc bổ sung cho đội tuyển của tỉnh tham gia các hoạt động thể thao.

Lễ hội Điện Huệ Nam tháng 7 m lịch. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.

Tiếp theo Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Hương sẽ là chương trình Tuồng Huế có chủ đề "Ngàn xưa âm vọng" do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức vào ngày 14/9/2024. Chương trình nhằm mục đích tri ân ngưỡng vọng tổ nghề sân khấu - tuồng cổ, đồng thời mang đến trải nghiệm thú vị đối với du khách khi đến tham quan Huế, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh di sản văn hóa cố đô Huế tới đông đảo du khách trong và ngoài nước.

Trong tháng 9/2024 còn có nhiều chương trình hấp dẫn du khách như: Lễ hội truyền lô (kết hợp vinh danh học sinh danh dự), chương trình Tết Trung thu + Hội đèn lồng Huế 2024 do Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức; chương trình quảng diễn Lân – Sư – Rồng đường phố do UBND TP.Huế chủ trì và chương trình trải nghiệm tết Trung Thu truyền thống Huế do Sở Du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì.

Trước đó, trong tháng 7 và tháng 8/2024, nhiều chương trình thuộc Lê hội Mùa thu Festival Huế 2024 cũng đã diễn ra thu hút đông đảo du khách và người dân. Đó là: Hội Diều quốc tế Huế 2024, Ngày hội Thể thao vì sức khỏe cộng đồng 2024, Ngày hội "Hương xưa làng cổ", Lễ hội Quán thế âm, Lễ hội Điện Huệ Nam... Ngoài các lễ hội chính, nhiều chương trình hưởng ứng cũng đã và sẽ được tổ chức khiến Lê hội Mùa thu Festival Huế 2024 thêm phần phong phú, sôi động.

Chương trình Tết Trung thu: Hội đèn lồng Huế 2024 sẽ được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức tại Đại Nội Huế vào tháng 9/2024. Ảnh: TTBTDTCĐ Huế.

Trải qua 24 năm kể từ lần đầu được tổ chức, Festival Huế đã góp phần quan trọng lan tỏa sâu rộng giá trị văn hóa, di sản Huế đến với các vùng miền trong nước và thế giới. Riêng tại Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024, đã có gần 30 đoàn nghệ thuật của 8 nước cùng tham gia trình diễn. Việc thu hút đông đảo các đoàn nghệ thuật trong nước và quốc tế đến biểu diễn đã đưa Tuần lễ Festival Nghệ thuật quốc tế Huế 2024 trở thành nơi giao lưu văn hóa đặc sắc của các vùng miền trong nước và cả quốc tế, qua đó các giá trị văn hóa, di sản Huế cũng được lan tỏa đến các vùng miền trong nước và quốc tế.

Ông Nguyễn Văn Phương- Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết: Kế thừa, phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được và tiềm năng nổi trội, giá trị độc đáo của lịch sử, văn hóa, di sản, Festival Huế 2024 tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng Huế thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam, xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch đặc sắc của Việt Nam, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị với mục tiêu đến năm 2025 Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hoá Huế.

Festival Huế hiện nay được tổ chức theo định hướng bốn mùa nhằm phát huy sâu rộng những sắc màu văn hóa của vùng đất cố đô, tạo động lực kích cầu du lịch, bảo tồn di sản và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Hoàng Lê.

Còn Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thì nhận định: Trải qua 24 năm kể từ lần đầu được tổ chức, Festival Huế đã có những bước tiến dài, thể hiện ngày càng đẹp, thấm đượm những đặc trưng văn hóa sâu lắng của dân tộc, sự lãng mạn, duyên dáng, trầm sâu của Huế, và mang thêm nhiều nét hiện đại, trong đó có việc kết hợp được những công nghệ hàng đầu trong sản xuất, sáng tạo văn hoá.

Theo ông Lê Hoài Trung, Festival Huế cũng đã mang tầm quốc tế, là nơi nhiều dân tộc trên thế giới trình diễn những nét đẹp văn hóa đặc trưng của mình, giúp thúc đẩy hợp tác, hữu nghị, cùng xây dựng một thế giới hòa bình và thịnh vượng trên nền tảng văn hóa đa sắc màu. Festival Huế nhờ vậy vừa góp phần vào thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội, vừa góp phần thể hiện sinh động đất nước Việt Nam có truyền thống văn hoá, trọng văn hoá và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng...