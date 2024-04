Sức khỏe các nạn nhân trong vụ tai nạn giữa 2 xe khách tại Gia Lai ra sao?

Ngày 30/4, theo thông tin từ Sở Y tế tỉnh Gia Lai cho biết, có 17 nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn xảy ra tại huyện Chư Sê đang được điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Trong số này, hiện có 11 nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Hiện trường vụ tai nạn tai huyện Chư Sê.

Bác sĩ Nguyễn Đăng Bảo, Quyền Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai thông tin, 11 nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện cơ bản sức khỏe đã ổn định. Trong đó, có 3 ca chấn thương nặng gồm 1 ca bị chấn thương cột sống cổ và 2 ca gãy xương đùi.

Trước đó, vào khoảng 3h ngày 30/4, tại ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 25 với đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê (thuộc thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe ô tô khách.

Các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn tại huyện Chư Sê đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Tại thời điểm trên, xe khách mang BKS 51B-294.89 (nhà xe Cô Hai) do Nguyễn Công Dân (SN 1977, trú phường An Phú, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên Quốc lộ 25 (theo hướng từ Gia Lai đi Phú Yên). Khi đến ngã tư nêu trên thì va chạm với xe khách mang BKS 47B-020.26 (nhà xe Quốc Cường) do Đinh Văn Hùng (SN1972, trú xã Ea Hồ, Krông Năng, Đăk Lăk) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn tuyến tránh Chư Sê (theo hướng từ Gia Lai đi Đăk Lăk).

Hậu quả, vụ tai nạn khiến 1 người tử vong là bà Phạm Thị Hoàng Oanh (SN 1975, trú tại tỉnh Đồng Nai, là người đi trên xe khách mang BKS 51B-294.89) và nhiều người bị thương.