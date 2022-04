Tư vấn tâm lý cho bệnh nhân và bạn tình trước khi điều trị xuất tinh sớm

Có nhiều nghiên cứu đã cho thấy, xuất tinh sớm (XTS) ảnh hưởng tới bệnh nhân và cả bạn tình của họ. Mặc dù vậy, các cặp đôi thường rất ít khi thảo luận cùng nhau về vấn đề này. Đối tác của bệnh nhân xuất tinh sớm thường lo lắng sẽ làm thương tổn tới cảm xúc của người nam giới.

Hơn nữa, rất nhiều người phụ nữ cho rằng XTS là một hiện tượng tự nhiên mà không có phương pháp điều trị. Trái lại, người nam giới có thể thấy chán nản, xấu hổ hoặc tự ti về tình trạng XTS của bản thân và ngại ngùng khi tiếp cận với đối tác.

Chính vì vậy, việc tư vấn tâm lý cho bệnh nhân và bạn tình trước khi điều trị XTS rất quan trọng. Sự tham gia của đối tác nữ trong liệu trình điều trị XTS không những làm hiệu quả của liệu trình tốt hơn mà còn giúp tăng cường sự tự tin của người bệnh và giúp hình thành khả năng kiểm soát xuất tinh tốt hơn.

Việc khắc phục xuất tinh sớm bằng luyện tập đã đem lại hiệu quả cho nhiều quý ông. Ảnh: Pixabay

Các biện pháp luyện tập giúp khắc phục xuất tinh sớm

Biện pháp tâm lý – hành vi

Các bằng chứng về hiệu quả của các phương pháp tâm lý hành vi trong điều trị XTS còn rất hạn chế. Một nghiên cứu phân tích gộp năm 2015 cho thấy hiệu quả của các phương pháp này thấp hơn đáng kể so với những bệnh nhân được sử dụng các thuốc đường uống. Tuy nhiên, khi phối hợp các liệu pháp này với các liệu trình sử dụng thuốc, kết quả thu được khả quan hơn so với những bệnh nhân chỉ sử dụng thuốc đơn trị liệu. Chính vì vậy, các phương pháp tâm lý – hành vi cũng được EAU khuyến cáo phối hợp với liệu pháp dùng thuốc trong điều trị XTS (Mức độ yếu).

Phương pháp thư giãn sinh lý

Kỹ thuật thư giãn rất đơn giản và dễ thực hiện trong điều trị xuất tinh sớm. Phương pháp bao gồm luyện tập hít thở, tĩnh tâm, thư giãn cơ để làm dịu sự căng thẳng về tâm thể.

Phương pháp tập luyện cơ mu cụt (Pubococcygeal Muscle)

Kỹ thuật này giúp nam giới có khả năng kiểm soát được nhóm cơ mu cụt của sàn chậu. Đây là một biến thể của kỹ thuật Kegel cho nữ giới. Người nam luyện tập cách giãn cơ hành hang và cơ ngồi hang khi có các kích thích tình dục. Kỹ thuật này giúp tạo nên hiệu ứng ức chế xuất tinh tự nhiên khi giãn các cơ tham gia vào quá trình phóng tinh. Phương pháp này có hiệu quả khi thực hiện cùng với các phương pháp khác.

Phương pháp luyện tập sàn chậu

Phương pháp này bao gồm 3 phương pháp được cải biên từ các bài tập phục hồi chức năng vùng cơ sàn chậu cho những bệnh nhân tiểu không tự chủ: liệu pháp vận động, kích thích bằng xung điện và phản hồi sinh học. Trong đó, liệu pháp vận động và kích thích bằng xung điện giúp tăng cường sức co cơ sàn chậu còn phản hồi sinh học giúp nam giới nhận biết khả năng co cơ để tăng cường sức co cơ thắt niệu đạo.

Nhìn chung, các phương pháp nhận thức hành vi đều hướng tới các mục tiêu: giúp nam giới nâng cao nhận thức liên quan tới những xúc cảm về tâm thể và tình dục; giúp các cặp đôi phát triển nhiều cung bậc cảm xúc khi quan hệ hơn là chỉ tập trung vào các động tác giao hợp và giúp nam giới có các phương pháp để kiểm soát xuất tinh.