Sức sống mới ở ngôi làng tái định cư

Điện, đường, trường, trạm luôn đi trước

Cuối năm 2016, toàn bộ 60 hộ dân với 243 nhân khẩu nằm trong vùng sạt lở làng Brang được chính quyền địa phương hỗ trợ chuyển tới khu tái định cư mới để ổn định cuộc sống. Kèm theo đó là những chính sách về cấp đất, đầu tư điện, nước miễn phí... Khu ở mới chỉ cách trung tâm xã chưa đầy 1km nên khá thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, thuận tiện cho học sinh đến trường...

Công nhân Công ty Điện lực Gia Lai thi công kéo điện về làng Brang

Để thực hiện phương châm "Điện – Đường – Trạm" luôn đi trước một bước, ngành điện và chính quyền địa phương đã bố trí nguồn vốn gần 550 triệu đồng để kéo 467 m đường dây hạ thế và lắp đặt một trạm biến áp với công suất 50 kVA nhằm cung cấp điện sinh hoạt tới từng hộ gia đình trong làng. Sau khi các công trình thiết yếu như nước sạch, đường giao thông, điện… hoàn thành, dân làng Brang đã có đủ điều kiện cần thiết nhất để ổn định cuộc sống mới.

Anh Đinh Văn Brit (một người dân làng Brang) chia sẻ: "Khi còn ở làng cũ, bà con lo lắm vì năm nào cũng sạt lở núi. Giờ được Nhà nước hỗ trợ chuyển ra đây, cuộc sống của dân làng đã ổn định. Có nhà mới, cuộc sống thoải mái hơn, ban đêm đi lại có ánh sáng điện đường, kinh tế phát triển, bà con vui mừng lắm".

Điện, đường luôn đi trước trong việc đầu tư ổn định sản xuất, sinh hoạt của người dân làng Brang

Sau hơn 4 năm tái định cư, làng Brang đã thực sự thay da đổi thịt. Không còn cảnh nhà cửa, chuồng trại chăn nuôi có nguy cơ chìm trong nước, thậm chí còn có nguy cơ bị đá trên núi sạt lở làm nguy hiểm đến tính mạng như ở làng cũ. Con đường bê tông mới với những hàng trụ điện thẳng tắp khiến diện mạo của làng Brang khang trang, sáng sủa hơn hẳn. Thay bằng bãi đất trống bỏ hoang trước đây thì nay là một khu tái định cư đẹp như tranh với những ngôi nhà mái tôn còn mới, kiên cố nằm sát nhau.

Sức sống mới ở làng Brang

Ông Đinh Ong - Chủ tịch UBND xã Đăk Pling, cho biết: "Sau khi di dời bà con về nơi ở mới, Đảng bộ, chính quyền xã Đăk Pling xác định cần phải giúp bà con thay đổi được cách nghĩ, cách làm để nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, không để cảnh bà con sống du cach du cư dưới chân núi như trước. Theo đó, chính quyền địa phương tập trung đầu tư hệ thống lưới điện, đường giao thông nông thôn; phân công cán bộ về làng để vận động, khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng, thâm canh, tăng vụ để nâng cao thu nhập. Xã Đăk Pling quyết tâm đưa làng Brang trở thành thôn nông thôn mới trong thời gian tới".

Nhân viên Công ty Điện lực Gia Lai lắp đặt đường dây sau công tơ, bóng đèn, bảng điện trong nhà cho người dân làng Brang

Ông Nguyễn Chấn Thành- Giám đốc Điện lực Kông Chro, thuộc Công ty Điện lực Gia Lai chia sẻ: "Trong những năm qua, Điện lực Kông Chro luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Công ty Điện lực Gia Lai, UBND huyện trong công tác triển khai đưa điện về nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào tái định cư. Theo đó, Điện lực Kông Chro không ngừng bám sát định hướng của tỉnh, của huyện trong việc quy hoạch bố trí vùng dân cư, từ đó có kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp hệ thống điện để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện của nhân dân. Thời gian tới, Điện lực Kông Chro tiếp tục phối hợp với chính quyền địa phương quy hoạch hệ thống điện vận hành an toàn, ổn định, đặc biệt, vận động tuyên truyền người dân bảo vệ an toàn hành lang lưới điện; sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, hiệu quả".

Đường bê tông và những hàng trụ điện thẳng tắp chạy quanh làng Brang

Làng Brang hôm nay tươi mới. Người dân làng Brang đã quen với cuộc sống phát triển hơn, bà con đã biết giao lưu buôn bán với các địa phương khác, biết ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trẻ em được chăm sóc sức khỏe và được cắp sách đến trường… Một tương lai tươi sáng thực sự đang đến với bà con làng Brang.