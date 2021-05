Supe Lâm Thao hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động

Nâng cao ý thức về an toàn vệ sinh lao động

Với chủ đề "Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên", Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 được Công ty CP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao thực hiện từ ngày 1 - 31/5 trên phạm vi toàn doanh nghiệp, sau đó được duy trì thực hiện thường xuyên.

Theo đó, các hoạt động được triển khai gồm: Phát động, đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền sâu rộng đến người sử dụng lao động và người lao động nâng cao ý thức, nhận thức, kỷ luật lao động, thực hiện các chính sách, nội quy, quy trình về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ), phòng chống cháy nổ; tăng cường văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ tại nơi làm việc, đồng thời có các biện pháp bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

Các đơn vị tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021. Ảnh: H.M

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021, Supe Lâm Thao lập kế hoạch và tổ chức diễn tập các phương án PCCC, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất. Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động trong xí nghiệp, ca, tổ sản xuất. Toàn doanh nghiệp phấn đấu không xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, tai nạn giao thông, đảm bảo môi trường xanh - sạch - đẹp…

Tổ chức các lớp huấn luyện về công tác ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và tổ chức tọa đàm nội bộ để nhấn mạnh các công việc, khu vực làm việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; đề xuất, kiến nghị nhằm đưa ra giải pháp ngăn ngừa xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Vận động cán bộ, đoàn viên, công nhân tăng cường vệ sinh môi trường, vệ sinh công nghiệp; duy trì và phát triển phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp". Thực hiện tốt các chế độ ATVSLĐ, khắc phục các tồn tại về ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ, cảnh quan, môi trường nơi làm việc của người lao động.

Đẩy mạnh hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên nhằm phát hiện kịp thời những nguy cơ mất an toàn để xây dựng biện pháp ngăn chặn, loại trừ những nguy cơ đó. Triển khai, rà soát nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro về ATVSLĐ tại các vị trí làm việc. Kiểm tra thường xuyên trang, thiết bị phòng chống cháy nổ, nếu chất lượng kém phải được bổ sung kịp thời đủ cơ số. Duy trì hoạt động của lực lượng chữa cháy chuyên trách và bán chuyên trách.

Đẩy mạnh hơn nữa công tác tổng kiểm tra, tự kiểm tra thường xuyên, liên tục rà soát, phát hiện những nguy cơ mất an toàn trong đơn vị, công tác ATVSLĐ - phòng chống cháy nổ tại các nơi làm việc của người lao động, đảm bảo không để xảy ra sự cố cháy nổ, tai nạn lao động trước, trong và sau thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021…

Tiếp tục triển khai thường xuyên

Đại diện Công ty Supe Lâm Thao cho biết, sau Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021, các hoạt động ATVSLĐ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện thường xuyên trong toàn đơn vị.

Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền… hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp với điều kiện thực tế của đơn vị, nghiêm túc thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, UBND tỉnh Phú Thọ và của lãnh đạo công ty.

Các hoạt động này nhằm tạo đợt cao điểm tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng, chống Covid-19; đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tích cực thực hiện các chương trình, hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cải thiện điều kiện lao động; phát động thi đua, đẩy mạnh phong công nhân lao động làm tốt công tác ATVSLĐ, góp phần xây dựng văn hóa an toàn tại công ty.