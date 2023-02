Sụt cân nhanh, sốt kéo dài hóa ra áp xe gan nghiêm trọng

Tin từ Bệnh viện Quảng Ninh cho biết, các bác sĩ vừa điều trị một trường hợp áp xe gan nguy hiểm. Đáng nói, bệnh nhân khởi phát bệnh đã lâu tuy nhiên chỉ nghĩ mình bị... cảm sốt thông thường, tự uosng thuốc giảm sốt điều trị.

Áp xe gan lại nghĩ bị cảm cúm

Bệnh nhân là Phạm Văn D. (66 tuổi, trú tại phường Hồng Hà, TP. Hạ Long, Quảng Ninh). Theo gia đình cho biết, bệnh nhân bị sốt kéo dài trên 2 tuần kèm đau tức hạ sườn phải, gầy sút 3kg trong một tháng, mệt nhiều, ăn uống kém, do nghĩ cảm sốt thông thường nên chỉ truyền dịch, dùng thuốc tại nhà.

Tuy nhiên, bệnh tình ngày càng trầm trọng, bệnh nhân được gia đình đưa vào viện trong tình trạng sốt cao liên tục, da xanh, ấn đau hạ sườn phải.

Minh họa ổ áp xe gan và dịch mủ được chọc dẫn lưu từ ổ áp xe gan. Ảnh BVCC

Kết quả siêu âm và chụp cắt lớp ổ bụng cho thấy, nhu mô gan trái có ổ áp xe hóa dịch mủ kích thước lớn 104 x 72mm, xét nghiệm có chỉ số nhiễm trùng tăng cao, bạch cầu phản ứng. Bệnh nhân được chẩn đoán áp xe gan trái.

Kíp bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh tiến hành chọc dẫn lưu dưới hướng dẫn của siêu âm, tại vị trí ổ áp xe hút ra gần 150ml dịch mủ đục và mỗi ngày dẫn lưu thêm 50 – 60ml dịch.

Các bác sĩ khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu đã hội chẩn với các chuyên khoa Ngoại, khoa Bệnh nhiệt đới, kết hợp dược lâm sàng để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu, sử dụng kháng sinh phổ rộng ban đầu, sau đó điều chỉnh kháng sinh theo kháng sinh đồ từ kết quả cấy mủ.

Sau 3 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân cắt sốt, sức khỏe bệnh nhân D. tiến triển tích cực, tình trạng lâm sàng cải thiện tốt. Đến nay, bệnh nhân đã được điều trị khỏi và ra viện.



Áp xe gan sẽ biến chứng nguy hiểm nếu điều trị muộn

Bác sĩ Trần Quang Định, Trưởng khoa Khám chữa bệnh theo yêu cầu (Bệnh viện Quảng Ninh) cho biết, áp xe gan là do tổ chức tế bào gan bị phá hủy tạo thành ổ mủ trong tổ chức gan, ổ mủ có thể to hoặc nhỏ, đơn độc hay nhiều ổ mủ khác nhau. Nguyên nhân thường do vi khuẩn, ký sinh trùng hoặc nấm.

Theo nghiên cứu, trong các nguyên nhân gây áp xe gan thì nguyên nhân do vi khuẩn chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 80% các trường hợp áp-xe gan. Áp xe gan sinh mủ xảy ra thứ phát có thể từ các nhiễm trùng đường mật (viêm mủ túi mật, viêm đường mật), hoặc viêm túi thừa do các vi khuẩn kỵ khí, gram âm đường ruột.



Theo nghiên cứu, trong các nguyên nhân gây áp xe gan thì nguyên nhân do vi khuẩn chiếm tỷ lệ cao nhất, khoảng 80% các trường hợp áp-xe gan (Bác sĩ Trần Quang Định thăm khám lại cho bệnh nhân trước khi ra viện. Ảnh BVCC)

"Áp xe gan là bệnh lý nguy hiểm vì có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, ổ áp xe vỡ sẽ dẫn đến các biến chứng, như: viêm phúc mạc ổ bụng, tràn mủ màng phổi, thậm chí gây nhiễm trùng huyết đe dọa tính mạng.

Trường hợp của bệnh nhân D. sốt kéo dài nhiều ngày, gầy sút cân đột ngột, có thể nhầm với hội chứng suy mòn do ung thư. Bệnh nhân nhập viện với ổ áp xe trong gan kích thước lớn, nguy cơ vỡ áp xe sẽ gây ra biến chứng vô cùng nặng nề.

Rất may chúng tôi đã kịp thời dẫn lưu ổ mủ trong gan, kết hợp sử dụng kháng sinh theo kháng sinh đồ từ kết quả chọc mủ để điều trị triệt để, hạn chế tình trạng tái phát về sau”, bác sĩ Định chia sẻ.

Nguyên nhân áp xe gan chủ yếu do vi khuẩn đường ruột, xâm nhập lây lan theo đường dẫn mật chiếm tỷ lệ khá cao. Việc phòng bệnh quan trong nhất là chú ý đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường.

Để đề phòng áp xe gan, bác sĩ Định khuyến cáo, người dân không nên ăn các loại thịt chưa nấu chín như nem chua, nem chạo, gỏi, tiết canh, rau sống chưa được rửa sạch…; không uống nước chưa đun sôi, đồ uống không hợp vệ sinh;

Cần rửa tay sạch bằng xà phòng sau khi đi vệ sinh và trước mỗi bữa ăn. Khi có dấu hiệu bất thường (sốt cao, rét run, đau tức vùng hạ sườn phải, ấn đau kẽ sườn…);

Khi nghi ngờ áp xe gan cần đến bệnh viện, cơ sở y tế uy tín, tin cậy để được phát hiện và điều trị kịp thời.