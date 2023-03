Syngenta giới thiệu sản phẩm Incipio® 200SC với khả năng công phá mạnh mẽ tính kháng trên sâu hại

Syngenta chính thức giới thiệu sản phẩm Incipio® 200SC diệt sâu chấn động

Incipio® 200SC – giải pháp mới diệt sâu kháng thuốc

Với vị thế của một công ty dẫn đầu trong ngành nông dược, Syngenta luôn tiên phong giới thiệu các giải pháp công nghệ phòng trừ sâu bệnh hại hiệu quả, quản lý tính kháng bền vững từ đó giúp giảm thiểu lượng thuốc bảo vệ thực vật áp dụng trên đồng ruộng, giúp tối đa hóa lợi nhuận cho bà con nông dân và đáp ứng các yêu cầu về sản xuất nông nghiệp bền vững.

Là thành quả đáng tự hào từ quá trình miệt mài nghiên cứu và phát triển của các nhà khoa học Syngenta trên toàn cầu, công nghệ PLINAZOLIN® đã cho thấy hiệu quả đột phá trong nhiệm vụ diệt trừ sâu cuốn lá hại lúa. Trong nhiều năm, đội ngũ các nhà khoa học tại Syngenta đã hợp tác với các Viện nghiên cứu, các cơ quan chức năng tiến hành khảo nghiệm để đánh giá mức độ hiệu quả của phát minh này tại nhiều địa phương, với nhiều mùa vụ khác nhau trên phạm vi cả nước.

Giới thiệu công nghệ đột phá PLINAZOLIN®

Sản phẩm thuốc trừ sâu Incipio® 200SC được trang bị công nghệ PLINAZOLIN® từ Syngenta đã chứng minh hiệu quả vượt trội đối với sâu cuốn lá hại lúa. Với cơ chế hoạt động tiên tiến hoàn toàn mới lên đến 98%, công nghệ PLINAZOLIN® giúp bà con nông dân quản lý tình trạng sâu kháng thuốc gối lứa, giúp giảm thiểu số lần phun thuốc và chi phí sản xuất, từ đó gia tăng lợi nhuận cho nhà nông và an toàn hơn với môi trường. Do đó, Incipio® 200SC là giải pháp bền vững cho bà con nông dân an tâm canh tác trên đồng ruộng.

Cam kết của các ban lãnh đạo từ phía Syngenta tại sự kiện

Sự kiện họp báo có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Cục Trồng trọt - Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng lãnh đạo các đơn vị trong ngành nông nghiệp ở trung ương và các tỉnh, các nhà khoa học nông nghiệp, lãnh đạo công ty và hơn 500 đại lý kinh doanh thuốc BTVV tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

Chia sẻ về phát minh mới của Syngenta

Phát biểu tại sự kiện, ông Lê Thanh Tùng - Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt, cho rằng: "Từ trước đến nay, ngành nông nghiệp luôn phải đối mặt đối mặt với thực tế sâu bệnh kháng thuốc, trong cuộc chiến đó sâu bệnh lại là bên thắng. Với khả năng khắc phục các điểm yếu kháng thuốc, tôi tin rằng công nghệ PLINAZOLIN® sẽ mang đến cách tiếp cận mới trong lĩnh vực bảo vệ thực vật."

Ông Nguyễn Công Hải - Giám đốc Marketing Syngenta Việt Nam khẳng định: "Sứ mệnh của Incipio là nâng tầm chuẩn mực trong ngành thuốc trừ sâu tại Việt Nam. Với hoạt chất cùng cơ chế tác động hoàn toàn mới, là đại diện duy nhất trong nhóm IRAC 30, Incipio® 200SC mang đến tác động vượt trội, công phá hiệu quả tính kháng thuốc của sâu hại và mang lại giải pháp ưu việt trong việc kiểm soát triệt để sâu cuốn lá hại lúa hiện nay".

Chuỗi hoạt động thú vị tại sự kiện ra mắt sản phẩm Incipio® 200SC mang đến trải nghiệm và có cái nhìn rõ nét về công nghệ đột phá PLINAZOLIN®

VDO recap event