Tái định cư sân bay Long Thành: Chủ đầu tư xin thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu chậm tiến độ

Do đã thi công hơn 1 năm nhưng 6 gói thầu tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (sân bay Long Thành) vẫn thi công ì ạch, chậm tiến độ, do đó chủ đầu tư đề nghị tỉnh Đồng Nai cho chấm dứt, thanh lý hợp đồng với các nhà thầu.

Tái định cư sân bay Long Thành nhiều hạng mục thi công ì ạch Ngày 7/9, tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai - chủ đầu tư dự án xây dựng Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành cho biết đơn vị vừa gửi đề nghị lên UBND tỉnh để xin phép chấm dứt, thanh lý hợp đồng một số gói thầu xây dựng bị chậm tiến độ. Việc thi công tại khu tái định cư sân bay Long Thành nhiều hạng mục vẫn ì ạch. Ảnh: Tuệ Mẫn Theo đó, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai đã đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai cho phép chấm dứt, thanh lý hợp đồng đối với 6 gói thầu đang bị chậm tiến độ thuộc Dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An- Bình Sơn của 3 nhà thầu xây dựng. Nhiều ngôi nhà khang trang đã mọc lên tại khu tái định cư sân bay Long Thành. Ảnh: Tuệ Mẫn “Đã hơn 1 năm thi công nhưng 6 gói thầu này đều đang bị chậm tiến độ với khối lượng xây dựng đã hoàn thành mới chỉ đạt khoảng 15% tổng khối lượng theo hợp đồng đã ký kết. Trong đó nguyên nhân khách quan là do dịch Covid-19 và giá nguyên vật liệu tăng, xăng dầu tăng. Còn nguyên nhân chủ quan vẫn là các nhà thầu này đang thi công nhỏ giọt, không bố trí đủ nguồn nhân, vật lực để đảm bảo tiến độ xây dựng. Đơn vị đã tổ chức họp hàng tuần nhưng các nhà thầu vẫn không tiến triển nên phải có phương án, nếu không các gói thầu này khó có khả năng hoàn thành”, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho hay. Người dân đang dần được an cư lạc nghiệp ở khu tái định cư. Ảnh: Tuệ Mẫn Ngoài ra, theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai sau khi thông báo chấm dứt hợp đồng, đơn vị sẽ tổ chức chốt khối lượng hoàn thành, thực hiện cập nhật dự toán và tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà thầu mới để thực hiện khối lượng còn lại. Xây dựng sân bay Long Thành: Vẫn thiếu nhiều lô đất tái định cư cho hộ phụ Về vấn đề này, ông Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đã giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm việc cụ thể với các nhà thầu để báo cáo UBND tỉnh hướng xử lý. Nếu cam kết của các nhà thầu là khả thi thì tiếp tục cho thực hiện hợp đồng còn không thì sẽ cương quyết cắt hợp đồng. “Nếu đã thông báo cắt hợp đồng với các nhà thầu chậm tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cũng cần có thông báo và báo cáo Bộ Kế hoạch Đầu tư để cấm các đơn vị này không được tham gia bất cứ gói thầu nào trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ nay về sau”, ông Đức nhấn mạnh. Được biết dự án thành phần xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn có 11 công trình tương ứng với 11 gói thầu xây dựng gồm 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, 1 chợ, 1 trung tâm văn hóa và 1 trụ sở UBND xã. Tổng mức đầu tư của dự án là hơn 407 tỷ đồng. Tuy nhiên đến nay mới chỉ có 2 công trình gồm 1 trường mầm non và trụ sở UBND xã đã hoàn thành thi công xây dựng. Xây dựng sân bay Long Thành: Vẫn thiếu nhiều lô đất tái định cư cho hộ phụ 06/09/2022 18:16

